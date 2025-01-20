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ຂ່າວສານ

ຖະແຫຼງການຮ່ວມ ຫວຽດນາມ - ໂປໂລຍ ກ່ຽວກັບການຍົກລະດັບການພົມພັນ 2 ຝ່າຍ

ຖະແຫຼງການໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 2 ທ່ານໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ 2 ຝ່າຍຕ້ອງຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ກວ້າງຂວາງ.
(ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂປໂລຍ Donald Tusk)

ໂດຍຮັບຄຳເຊີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂປໂລຍ Donald Tusk, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ສ.ໂປໂລຍ ຢ່າງເປັນທາງການ, ແຕ່ວັນທີ 16-18 ມັງກອນ. 2 ຝ່າຍໄດ້ອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມ ຫວຽດນາມ - ໂປໂລຍ.

ຖະແຫຼງການໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 2 ທ່ານໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ 2 ຝ່າຍຕ້ອງຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ກວ້າງຂວາງ, ມີປະສິດທິຜົນກວ່າອີກ, ມຸ່ງໄປເຖິງການຍົກລະດັບການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ໂປໂລຍ ຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່ໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ໆ. 2 ຝ່າຍເຫັນດີຕ້ອງເພີ່ມທະວີບັນດາການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ການພົບປະຂັ້ນສູງ 2 ຝ່າຍໃນທຸກຊ່ອງທາງ, ລະຫວ່າງພັກກອມມູນິດ, ລັດ, ລັດຖະບານ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງຂອງ ຫວຽດນາມ ກັບ ອຳນາດການປົກຄອງຂອງ ໂປໂລຍ, ເພື່ອແນໃສ່ປັບປຸງການຮ່ວມມືດ້ານການເມືອງ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນແລະກັນ. 2 ຝ່າຍກຳນົດການປຶກສາຫາລືດ້ານການເມືອງປະຈຳປີແມ່ນກົນໄກເພື່ອພິຈາລະນາ ແລະ ອັບເດດບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມື.

2 ຝ່າຍເຫັນດີຍູ້ແຮງການສົນທະນາລະຫວ່າງກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງ 2 ປະເທດ ແລະ ປາດຖະໜາຢາກເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືໃນບັນດາບັນຫາສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ. 2 ຝ່າຍຢືນຢັນຄືນໃໝ່ການສະໜັບສະໜູນລັດທິຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ລະບົບສາກົນດ້ວຍສະຫະປະຊາຊາດເປັນໃຈກາງ, ກໍຄືຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍສາກົນ ໂດຍອີງໃສ່ບັນດາຫຼັກການພື້ນຖານຂອງກົດໝາຍສາກົນ, ລວມມີກົດບັດສະຫະປະຊາຊາດ. 2 ຝ່າຍຢືນຢັນຄືນໃໝ່ຫຼັກການຂອງ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບທະເລຕາເວັນອອກ, ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມເຄົາລົບກົດໝາຍ, ແກ້ໄຂບັນດາການຂັດແຍ້ງກັນໂດຍສັນຕິວິທີ ສອດຄ່ອງກັນກົດໝາຍສາກົນ, ໃນນັ້ນມີສົນທິສັນຍາຂອງສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລປີ 1982.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເຂົ້າຮ່ວມງາມພົບປະແລກປ່ຽນສີລະປະ ດຳລົງຊີວິດໃຈດວງໃຈປະຊາຊົນ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເຂົ້າຮ່ວມງາມພົບປະແລກປ່ຽນສີລະປະ “ດຳລົງຊີວິດໃຈດວງໃຈປະຊາຊົນ”

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ສະເໜີໃຫ້ອົງຄະນະພັກຕຳຫຼວດສູນກາງ, ກະຊວງຕຳຫຼວດ ເປັນເຈົ້າການກວດກາຄື, ດັດປັບ, ຈັດແບ່ງວຽກງານ, ຈັດແບ່ງຂັ້ນ ເອົາໃຈໃສ່, ເບິ່ງແຍງການສ້າງຕຳຫຼວດຂັ້ນຕາແສງຢ່າງໝັ້ນຄົງ, ເຂັ້ມແຂງ.
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