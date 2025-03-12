ຂ່າວສານ
ຖະແຫຼງການຮ່ວມ ຫວຽດນາມ - ສິງກະໂປ
ເນື່ອງໃນໂອກາດການຢ້ຽມຢາມ ສິງກະໂປ ຢ່າງເປັນທາງການຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ, ແຕ່ວັນທີ 11 – 13 ມີນາ, ຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກເຄື່ອນໄຫວປະຊາຊົນ Lawrence Wong, 2 ປະເທດໄດ້ອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມ ກ່ຽວກັບການຍົກລະດັບການພົວພັນຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຢ່າງຮອບດ້ານລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສິງກະໂປ. ຖະແຫຼງການຊີ້ແຈ້ງວ່າ: ຫວຽດນາມ ແລະ ສິງກະໂປ ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນ, ພົບປະຂັ້ນສູງ ແລະ ທຸກຂັ້ນໃນທຸກຊ່ອງທາງ; ຮັກສາກົນໄກຈັດກອງປະຊຸມປະຈຳປີລະຫວ່າງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 2 ປະເທດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ; ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ.
2 ຝ່າຍໄດ້ປັບປຸງການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ຊຸກຍູ້ບັນດາຂົງເຂດຮ່ວມມືທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ ຜ່ານການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາເສົາຄ້ຳຮ່ວມມືຂອງສັນຍາແມ່ກ່ຽວກັບການເຊື່ອມຕໍ່ 2 ພື້ນຖານເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ - ສິງກະໂປ (ຍົກລະດັບປີ 2023) ເພື່ອໜູນຊ່ວຍບັນດາໂຄງການຮ່ວມມືລວມ.
2 ຝ່າຍເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານພະລັງງານ ແລະ ການເຕີບໂຕສີຂຽວ ຜ່ານການເສີມຂະຫຍາຍປະສິດທິຜົນການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືເສດຖະກິດສີຂຽວ - ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ (ລົງນາມໃນປີ 2023), ສ້າງປະຖົມປັດໃຈໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໃນຂົງເຂດເຊື່ອມຕໍ່ດ້ານພະລັງງານ, ລັກສະນະຍືນຍົງ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ເຕັກນິກດີຈີຕອນ ແລະ ນະວັດຕະກຳ.
2 ຝ່າຍສ້າງກຳລັງຄວາມສາມາດ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ມະນຸດດ້ວຍກັນ ຜ່ານການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືພັດທະນາຜູ້ມີຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດ; ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດວັດທະນະທຳ, ສິລະປະ; ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.