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ຂ່າວສານ

ຖະແຫລງການຮ່ວມກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອິນເດຍ

ເນື່ອງໃນໂອກາດໄປຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ອິນເດຍ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແຕ່ວັນທີ 30 /7 – 1/8 ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິນເດຍ Narendra Modi, ວັນທີ 1 ສິງຫາ, ສອງປະເທດໄດ້ອອກຖະແຫລງການຮ່ວມ ກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອິນເດຍ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິນເດຍ Narendra. ພາບ: VGP/Nhật Bắc

ເນື້ອໃນຂອງຖະແຫລງການຮ່ວມ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ: ການນຳສອງທ່ານໄດ້ເຫັນດີເພີ່ມທະວີການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອິນເດຍ ໃນທຸກຂົງເຂດ.

ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ, ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີຮ່ວມມືໃນຮົ້ວກີດຂວາງດ້ານການຄ້າ ເພື່ອແນໃສ່ສ້າງຄວາມສະດວກ ແລະ ຊຸກຍູ້ດ້ານການຄ້າສອງຝ່າຍ ເພີ່ມທະວີການເຕີບໂຕສູງກວ່າ ດ້ວຍລະດັບ 15 ຕື້  USD ປະຈຸບັນ, ສືບຕໍ່ມານະພະຍາຍາມຊຸກຍູ້ບັນດາກະແສລົງທຶນສອງຝ່າຍ. ອິນເດຍຊົມເຊີຍ ຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ຕົກລົງເຂົ້າຮ່ວມສະຫະພັນພື້ນຖານໂຄງລ່າງຮັບມືກັບໄພທຳມະຊາດ ແລະ  ສຳເລັດລະບຽບການພາຍໃນເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມພັນທະມິດພະລັງງານແສງຕາເວັນສາກົນໂດຍໄວ. ການນຳສອງທ່ານຢັ້ງຢືນຄືນໃຫມ່ ການຮ່ວມມືຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດໃນຂົງເຂດອາຍແກສ.

 ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ການນຳສອງທ່ານເຫັນດີ ເພີ່ມທະວີກວ່າອີກໃນການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດໂດຍອີງໃສ່ການໃຫ້ບຸລິມະສິດ ແລະ ຄວາມສົນໃຈລວມ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນສະຖຽນລະພາບຢູ່ພາກພື້ນ ມະຫາສະມຸດອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ.

ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືນະວັດຕະກຳ, ວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ, ການນຳສອງທ່ານ ໄດ້ສົ່ງເສີມສ້າງຕັ້ງຂອບເຂດ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍໃນຂົງເຂດປ່ຽນໃຫມ່ການເງິນ ແລະ ການຊຳລະດິຈີຕອນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອິນເດຍ. ການນຳສອງທ່ານ ເຫັນດີ ຮ່ວມມືດ້ານວັດທະນະທຳ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການພົວພັນແລກປ່ຽນ ປະຊາຊົນ.

ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ການນຳສອງທ່ານໄດ້ຢັ້ງຢືນລະດັບຄວາມສຳຄັນຂອງການຮັກສາສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມເສລີໃນການເດີນເຮືອ, ການບິນຢູ່ ທະເລຕາເວັນອອກ, ແກ້ໄຂການຂັດແຍ້ງໂດຍສັນຕິວິທີ ຕາມກົດໝາຍສາກົນ. ສອງຝ່າຍກໍ່ກ່າວປະນາມລັດທິກໍ່ການຮ້າຍ ພາຍໃຕ້ທຸກຮູບການ ແລະ ປະກົດການ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກ່ຳ​ປັ່ນ CSB 8002 ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ, ແບ່ງ​ປັນ​ບົດ​ຮຽນ​ປະ​ສົບ​ການ​ກັບ​ກຳ​ລັງ​ປ້ອງ​ກັນ​ແຄມ​ຝັ່ງ​ທະ​ເລ ຟີ​ລິບ​ປິນ

ກ່ຳ​ປັ່ນ CSB 8002 ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ, ແບ່ງ​ປັນ​ບົດ​ຮຽນ​ປະ​ສົບ​ການ​ກັບ​ກຳ​ລັງ​ປ້ອງ​ກັນ​ແຄມ​ຝັ່ງ​ທະ​ເລ ຟີ​ລິບ​ປິນ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 31 ກໍລະກົດ, ຢູ່ທ່າກ່ຳປັ່ນທະຫານຕຳຫຼວດທະເລ ເຂດ 2 (ແຂວງ ກວ໋າງນາມ), ກ່ຳປັ່ນ CSB 8002, ຂຶ້ນກັບກອງບັນຊາການຕຳຫຼວດທະເລເຂດ 2 ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໄປຢ້ຽມຢາມ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການ ແລະ ແລກປ່ຽນກັບກຳລັງປ້ອງກັນແຄມຝັ່ງທະເລ ຟີລິບປິນ.
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