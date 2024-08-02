ຂ່າວສານ
ຖະແຫລງການຮ່ວມກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອິນເດຍ
ເນື້ອໃນຂອງຖະແຫລງການຮ່ວມ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ: ການນຳສອງທ່ານໄດ້ເຫັນດີເພີ່ມທະວີການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອິນເດຍ ໃນທຸກຂົງເຂດ.
ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ, ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີຮ່ວມມືໃນຮົ້ວກີດຂວາງດ້ານການຄ້າ ເພື່ອແນໃສ່ສ້າງຄວາມສະດວກ ແລະ ຊຸກຍູ້ດ້ານການຄ້າສອງຝ່າຍ ເພີ່ມທະວີການເຕີບໂຕສູງກວ່າ ດ້ວຍລະດັບ 15 ຕື້ USD ປະຈຸບັນ, ສືບຕໍ່ມານະພະຍາຍາມຊຸກຍູ້ບັນດາກະແສລົງທຶນສອງຝ່າຍ. ອິນເດຍຊົມເຊີຍ ຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ຕົກລົງເຂົ້າຮ່ວມສະຫະພັນພື້ນຖານໂຄງລ່າງຮັບມືກັບໄພທຳມະຊາດ ແລະ ສຳເລັດລະບຽບການພາຍໃນເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມພັນທະມິດພະລັງງານແສງຕາເວັນສາກົນໂດຍໄວ. ການນຳສອງທ່ານຢັ້ງຢືນຄືນໃຫມ່ ການຮ່ວມມືຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດໃນຂົງເຂດອາຍແກສ.
ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ການນຳສອງທ່ານເຫັນດີ ເພີ່ມທະວີກວ່າອີກໃນການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດໂດຍອີງໃສ່ການໃຫ້ບຸລິມະສິດ ແລະ ຄວາມສົນໃຈລວມ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນສະຖຽນລະພາບຢູ່ພາກພື້ນ ມະຫາສະມຸດອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ.
ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືນະວັດຕະກຳ, ວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ, ການນຳສອງທ່ານ ໄດ້ສົ່ງເສີມສ້າງຕັ້ງຂອບເຂດ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍໃນຂົງເຂດປ່ຽນໃຫມ່ການເງິນ ແລະ ການຊຳລະດິຈີຕອນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອິນເດຍ. ການນຳສອງທ່ານ ເຫັນດີ ຮ່ວມມືດ້ານວັດທະນະທຳ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການພົວພັນແລກປ່ຽນ ປະຊາຊົນ.
ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ການນຳສອງທ່ານໄດ້ຢັ້ງຢືນລະດັບຄວາມສຳຄັນຂອງການຮັກສາສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມເສລີໃນການເດີນເຮືອ, ການບິນຢູ່ ທະເລຕາເວັນອອກ, ແກ້ໄຂການຂັດແຍ້ງໂດຍສັນຕິວິທີ ຕາມກົດໝາຍສາກົນ. ສອງຝ່າຍກໍ່ກ່າວປະນາມລັດທິກໍ່ການຮ້າຍ ພາຍໃຕ້ທຸກຮູບການ ແລະ ປະກົດການ.