ຂ່າວສານ ຕ້ອນຮັບກອງທັບກຳປູເຈຍ ມາຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເດີນຂະບວນສວນສະໜາມ ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນຊາດ ຫວຽດນາມ 17/08/2025 ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບ, ຄະນະຜູ້ແທນກຳປັງປະກອບອາວຸດກອງທັບ ລະຊາອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ ສືບຕໍ່ເດີນທາງໄປຍັງນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ເພື່ອຂີ່ເຮືອບິນມາຍັງຮ່າໂນ້ຍ, ເພື່ອໄປຮອດສະຖານທີ່ເຕົ້າໂຮມ ກຽມພ້ອມເຂົ້າຮ່ວມລາຍການຝືກແອັບເດີນຂະບວນສວນສະໜາມໃນພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນການປະຕິວັດເດືອນສິງຫາປະສົບຜົນສຳເລັດ ແລະ ວັນຊາດ ຫວຽດນາມ ທີ2 ກັນຍາ. ກອງທັບ ລະຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເດີນຂະບວນສວນສະໜາມ (ພາບ: qdnd.vn)ວັນທີ 15 ສິງຫາ, ຢູ່ດ່ານຊາຍແດນສາກົນ ມົກບ່າຍ, ກອງບັນຊາການທະຫານແຂວງ ໄຕນິງ ໄດ້ຈັດພິທີຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນກຳລັງປະກອບອາວຸດກອງທັບ ລະຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ ມາຫວຽດນາມປະຕິບັດໜ້າທີ່ຝືກແອັບ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມການເດີນຂະບວນສວນສະໜາມໃນພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນການປະຕິວັດເດືອນສິງຫາ ແລະ ວັນຊາດທີ 2 ກັນຍາ (ໜ້າທີ່ A80), ກ້ອນກຳລັງ ກຳປູເຈຍລວມມີ ພະນັກງານ, ນັກຮົບ 120 ຄົນ. ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວພົບປະແລກປ່ຽນລະຫວ່າງກອງທັບເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນພະຍານຫຼັກຖານທີ່ມີຊີວິດຊີວາກ່ຽວກັບນ້ຳໃຈສາມັກຄີ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງກອງທັບປະຊາຊົນຫວຽດນາມ ແລະ ກອງທັບລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍອີກດ້ວຍ. ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບ, ຄະນະຜູ້ແທນກຳປັງປະກອບອາວຸດກອງທັບ ລະຊາອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ ສືບຕໍ່ເດີນທາງໄປຍັງນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ເພື່ອຂີ່ເຮືອບິນມາຍັງຮ່າໂນ້ຍ, ເພື່ອໄປຮອດສະຖານທີ່ເຕົ້າໂຮມ ກຽມພ້ອມເຂົ້າຮ່ວມລາຍການຝືກແອັບເດີນຂະບວນສວນສະໜາມໃນພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນການປະຕິວັດເດືອນສິງຫາປະສົບຜົນສຳເລັດ ແລະ ວັນຊາດ ຫວຽດນາມ ທີ2 ກັນຍາ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)