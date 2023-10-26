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ຂ່າວສານ

ຕ້ອງ​ສ້າງ​ຖານ​ຂໍ້​ມູນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ແຫຼ່ງຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ນ້ຳ​ແຫ່ງ​ຊາດ

ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ຕ້ອງເພີ່ມທະວີການໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ກຳນົດຂັ້ນຕອນສ້າງຖານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນນ້ຳຢ່າງຈະແຈ້ງ ເພື່ອເປັນເຈົ້າການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ສະພາບການຜັນແປຢ່າງສັບສົນຂອງດິນຟ້າອາກາດ.
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV (ພາບ: quochoi.vn)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 26 ຕຸລາ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ເຮັດວຽກ, ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບາງເນື້ອໃນທີ່ຍັງມີຄຳເຫັນແຕກຕ່າງກັນຂອງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເຮືອນຢູ່ (ສະບັບປັບປຸງ). ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນນ້ຳ. ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ຕ້ອງເພີ່ມທະວີການໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ກຳນົດຂັ້ນຕອນສ້າງຖານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນນ້ຳຢ່າງຈະແຈ້ງ ເພື່ອເປັນເຈົ້າການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ສະພາບການຜັນແປຢ່າງສັບສົນຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ດັ່ງນັ້ນ, ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງ ຕ້ອງເພີ່ມເຕີມຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບການກຳນົດເວລາປະຕິບັດສຳເລັດລະບົບຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນນ້ຳແຫ່ງຊາດ.

ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍຖືວ່າ ຕ້ອງກຳນົດຢ່າງລະອຽດກວ່າກ່ຽວກັບການໝູນໃຊ້ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີໃນການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປ້ອງ, ຂຸດຄົ້ນ, ນ້ຳໃຊ້ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນນ້ຳ, ການປ້ອງກັນ, ຕ້ານຜົນເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກນ້ຳ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ສະ​ເໜີໃຫ້ Amazon ເປີດກວ້​າງ​ການ​ລົງ​ທຶນ ແລະ ໜູນ​ຊ່ວຍ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ສະ​ເໜີໃຫ້ Amazon ເປີດກວ້​າງ​ການ​ລົງ​ທຶນ ແລະ ໜູນ​ຊ່ວຍ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 26 ຕຸລາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Susan Pointer, ຮອງປະທານນະໂຍບາຍສາທາລະນະສາກົນ ຂອງ ກຸ່ມບໍລິສັດ Amazon ທີ່ພວມມີການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ.
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