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ຂ່າວສານ

ຕຽນ​ຢາງ​ສົ່ງ​ອອກງວດ​ໝາກ​ພ້າ​ວ​ທາງ​ການ​ທຳ​ອິດ​ໄປ​ຍັງ ຈີນ

ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນ FADO iExport ໄດ້ສົມທົບກັບສະຫະກອນ ຮຶງທິ້ງຟາດ ຈັດການສົ່ງອອກສິນຄ້າງວດທຳອິດໄປຍັງ ຈີນ, ດ້ວຍໝາກພ້າວ 60.000 ໜ່ວຍ ທີ່ມີນ້ຳໜັກປະມານ 65 ໂຕນ.
ບັນດາຜູ້ແທນຕັດແຖບຜ້າສົ່ງອອກໝາກພ້າວງວດທຳອິດ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 24 ຕຸລາ, ຢູ່ເມືອງ ເຈີງ້າວ, ແຂວງ ຕຽນຢາງ, ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນ FADO iExport ໄດ້ສົມທົບກັບສະຫະກອນ ຮຶງທິ້ງຟາດ ຈັດການສົ່ງອອກສິນຄ້າງວດທຳອິດໄປຍັງ ຈີນ, ດ້ວຍໝາກພ້າວ 60.000 ໜ່ວຍ ທີ່ມີນ້ຳໜັກປະມານ 65 ໂຕນ.

ສິນຄ້າປະເພດໝາກພ້າວໂສດສົ່ງອອກແມ່ນ ສິນຄ້າປະເພດທີ່ມີຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການສູງໃນວິວັດການຂົນສົ່ງ. ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການສົ່ງອອກໝາກພ້າວໄປຍັງຈີນ, ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນ Proship ໄດ້ສ້າງ ແລະ ສະໜອງຕະຫຼາດວິທີການຂົນສົ່ງໝາກພ້າວໂສດ ດ້ວຍ ຕູ້ container ແຊເຢັນ ລຸ້ນໃໝ່, ຮັບປະກັນອຸນຫະພູມເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຄວາມຊຸມໃນຕະຫຼອດໄລຍະຂົນສົ່ງ. ວິທີການນີ້ ເພື່ອແນໃສ່ຮັກສາຄຸນນະພາບຂອງໝາກພ້າວໂສດ ຈົນເຖິງເວລາໄປຮອດຈີນ, ປະກອບສ່ວນຍົກສູງຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນກະເສດ ຕຽນຢາງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໃນການສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນກະເສດໄປຍັງຈີນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທະ​ຫານ​ຍິງ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຮັກ​ສາ​ສັ​ນຕິ​ພາບ ສ​ປ​ຊ

ທະ​ຫານ​ຍິງ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຮັກ​ສາ​ສັ​ນຕິ​ພາບ ສ​ປ​ຊ

ພາບຖ່າຍເກືອບ 100 ແຜ່ນ ທີ່ນຳມາວາງສະແດງມື້ນີ້ ໂດຍທະຫານຍິງ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຮັກສາສັນຕິພາບ ຢູ່ບັນດາຝ່າຍໃນໂລກປະຕິບັດໂດຍກົງ.
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