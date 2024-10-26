ຂ່າວສານ
ຕຽນຢາງສົ່ງອອກງວດໝາກພ້າວທາງການທຳອິດໄປຍັງ ຈີນ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 24 ຕຸລາ, ຢູ່ເມືອງ ເຈີງ້າວ, ແຂວງ ຕຽນຢາງ, ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນ FADO iExport ໄດ້ສົມທົບກັບສະຫະກອນ ຮຶງທິ້ງຟາດ ຈັດການສົ່ງອອກສິນຄ້າງວດທຳອິດໄປຍັງ ຈີນ, ດ້ວຍໝາກພ້າວ 60.000 ໜ່ວຍ ທີ່ມີນ້ຳໜັກປະມານ 65 ໂຕນ.
ສິນຄ້າປະເພດໝາກພ້າວໂສດສົ່ງອອກແມ່ນ ສິນຄ້າປະເພດທີ່ມີຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການສູງໃນວິວັດການຂົນສົ່ງ. ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການສົ່ງອອກໝາກພ້າວໄປຍັງຈີນ, ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນ Proship ໄດ້ສ້າງ ແລະ ສະໜອງຕະຫຼາດວິທີການຂົນສົ່ງໝາກພ້າວໂສດ ດ້ວຍ ຕູ້ container ແຊເຢັນ ລຸ້ນໃໝ່, ຮັບປະກັນອຸນຫະພູມເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຄວາມຊຸມໃນຕະຫຼອດໄລຍະຂົນສົ່ງ. ວິທີການນີ້ ເພື່ອແນໃສ່ຮັກສາຄຸນນະພາບຂອງໝາກພ້າວໂສດ ຈົນເຖິງເວລາໄປຮອດຈີນ, ປະກອບສ່ວນຍົກສູງຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນກະເສດ ຕຽນຢາງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໃນການສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນກະເສດໄປຍັງຈີນ.