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ຂ່າວສານ

ຕິດຕາມກວດກາຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ເພື່ອສະກັດກັ້ນພະຍາດ ຝີຕຸ່ມລີງ ແຜ່ລາມພາຍໃນປະເທດ

ອົງການອະນາໄມ ໂລກ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການກວດປະຫວັດການໄປມາ ພວມໄດ້ດຳເນີນໄປ, ຄາດວ່າ ພາຍຫຼັງການຕິດຕາມກວດກາໃນວົງກ້ວາງຢູ່ຫຼາຍປະເທດຈະກຳນົດໄດ້ຫຼາຍກໍລະນີຕິດພະຍາດດັ່ງກ່າວ.
    
  ພະຍາດ ຝີຕຸ່ມລີ (ພາບ: Reuters)  

 ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຕາມແຈ້ງການຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ ແລ້ວ, ໄລ່ຮອດວັນທີ 21 ພຶດສະພາ, ໂລກ ໄດ້ຢັ້ງຢືນມີຜູ້ຕິດພະຍາດ ຝີຕຸ່ມລີງ 92 ຄົນ ແລະ 28 ຄົນສົງໄສວ່າຕິດພະຍາດ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການລາຍງານຢູ່ 12 ປະເທດ, ໃນນັ້ນມີ ອັງກິດ, ປອກຕຸຍການ, ຊູແອັດ, ການາດາ, ແບນຊິກ, ເຢຍລະມັນ, ອົດສະຕາລີ, ອາເມລິກາ… ກ່ຽວກັບພະຍາດ ຝີຕຸ່ມລີງ ພວມເກີດຂຶ້ນຢູ່ບາງປະເທດໃນທົ່ວໂລກ ດ້ວຍຜູ້ຕິດເຊື້ອເປັນຈຳນວນຫຼາຍ, ຜູ້ຕາງໜ້າກົມການແພດປ້ອງກັນ (ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ປັດຈຸບັນ, ບັນດາຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ພາຍໃນປະເທດ ຍັງພວມຕິດຕາມກວດກາພະຍາດນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດເພື່ອສະກັດກັ້ນພະຍາດນີ້ເຂົ້າມາ ຫວຽດນາມ, ພ້ອມທັງສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ກັບ ອົງການອະນາໄມໂລກ ເພື່ອອັບເດດບັນດາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພະຍາດ ແລະ ມີມາດຕະການຮັບມືຢ່າງທັນການ.

ອົງການອະນາໄມ ໂລກ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການກວດປະຫວັດການໄປມາ ພວມໄດ້ດຳເນີນໄປ, ຄາດວ່າ ພາຍຫຼັງການຕິດຕາມກວດກາໃນວົງກ້ວາງຢູ່ຫຼາຍປະເທດຈະກຳນົດໄດ້ຫຼາຍກໍລະນີຕິດພະຍາດດັ່ງກ່າວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

WEF 2022: ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືຕັ້ງໜ້າຂອງປະຊາຄົມສາກົນ

WEF 2022: ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືຕັ້ງໜ້າຂອງປະຊາຄົມສາກົນ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເລມິງຄ໊າຍ ພວມເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະຈຳປີ 2022 ຂອງເວທີປາໄສເສດຖະກິດໂລກ (ກອງປະຊຸມ WEF 2022) ແຕ່ວັນທີ 22 ຫາວັນທີ 26 ພຶດສະພາ, ຢູ່ Davos, ປະເທດສະວິດ. ການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ WEF Davos ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົວພັນຕ່າງປະເທດຫຼາຍຝ່າຍທີ່ເປັນຈຸດສຸມຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2022, ອັນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືກັບ WEF ກໍຄື ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈພ້ອມກັບປະຊາຄົມສາກົນແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາທົ່ວໂລກ.
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