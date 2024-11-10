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ຂ່າວສານ

ຕຳຫຼວດ ໂຮນ​ລັງ ຈັບ​ຕົວ​ເປົ້າ​ໝາຍ 10 ຄົນ ພາຍຫຼັ​ງ​ເຫດ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ຕ້ານ​ຊ​າວ​ຢິວ ຢູ່ Amsterdam, ສ​ປ​ຊ ແລະ EU ກ່າວ​ປະ​ນາມ​ການ​ກະ​ທຳ​ໃຊ້​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ

ຕຳຫຼວດປະເທດນີ້ ໄດ້ຈັບຕົວເປົ້າໝາຍ 10 ຄົນ ທີ່ຖືກສົງໄສວ່າມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຖິງບັນດາເຫດບຸກໂຈມຕີທີ່ມີລັກສະນະຕ້ານຊາວຢິວ ພາຍຫຼັງນັດແຂ່ງຂັນບານເຕະຊິງລາງວັນ ເອີໂຣລີກ ໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 7 ພະຈິກ.
ວັນທີ 8 ພະຈິກ, ທ່ານ Femke Halsema ເຈົ້າຄອງນະຄອນ Amsterdam, ໂຮນລັງ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຕຳຫຼວດປະເທດນີ້ ໄດ້ຈັບຕົວເປົ້າໝາຍ 10 ຄົນ ທີ່ຖືກສົງໄສວ່າມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຖິງບັນດາເຫດບຸກໂຈມຕີທີ່ມີລັກສະນະຕ້ານຊາວຢິວ ພາຍຫຼັງນັດແຂ່ງຂັນບານເຕະຊິງລາງວັນ ເອີໂຣລີກ ໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 7 ພະຈິກ. ປັດຈຸບັນ, ຕຳຫຼວດ ພວມຕັ້ງໜ້າຕາມລ່າບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ຍັງເຫຼືອ.

ກ່າວຄຳເຫັນໃນການປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນ Amsterdam ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບັນດາເປົ້າໝາຍຕ້ານຊາວຢິວ ໄດ້ບຸກໂຈມຕີ ແລະ ທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍແຂກທ່ອງທ່ຽວຢູ່ Amsterdam ຫຼັງຈາກນັ້ນຫຼົບໜີ.

ໃນຂະນະນັ້ນ, ໃນສື່ສັງຄົມ X, ຕຳຫຼວດ Amsterdam ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ມີ 5 ຄົນຕ້ອງເຂົ້າໂຮງໝໍ ແລະ 62 ຄົນຖືກກັກຂັງຍ້ອນຖືກສົງໄສວ່າ ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຖິງເຫດການດັ່ງກ່າວ.

ວັນທີ 8 ພະຈິກ, ສປຊ ໄດ້ສະແດງຄວາມວິຕົກກັງວົນກ່ຽວກັບເຫດປະທະກັນຢູ່ Amsterdam, ພ້ອມທັງກ່າວປະນາມການຈຳແນກການປະພຶດ ຫຼື ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງປະເທດ, ສາສະໜາ ແລະ ຊົນເຜົ່າ. ທ່ານນາງ ປະທານຄະນະກຳມະການເອີຣົບ Ursula von der Leyen ຢັ້ງຢືນວ່າ: “ລັດທິຕ້ານຊາວຢິວ ແມ່ນບໍ່ມີຢູ່ເອີຣົບ ແນ່ນອນ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫໍ​ພິ​ພິ​ທະ​ພັນ​ປະ​ຫວັດ​ສາດການ​ທະ​ຫານ ຫວຽດ​ນາມ: ຄວາມເອກ​ອ້າງ​ທະ​ນົງໃຈຕໍ່​ກັບ​ມູນ​ເຊື້ອ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ນັບ​ພັນ​ປີ

ຫໍ​ພິ​ພິ​ທະ​ພັນ​ປະ​ຫວັດ​ສາດການ​ທະ​ຫານ ຫວຽດ​ນາມ: ຄວາມເອກ​ອ້າງ​ທະ​ນົງໃຈຕໍ່​ກັບ​ມູນ​ເຊື້ອ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ນັບ​ພັນ​ປີ

ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ພະຈິກ 2024, ຫໍພິພິທະພັນປະຫວັດສາດການທະຫານ ຫວຽດນາມທີ່ໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງໃໝ່ຢູ່ເສັ້ນທາງຫຼວງທັງລອງ, ເມືອງນາມຕື່ລຽມ, ນະຄອນຮ່າໂນ້ຍໄດ້ເປີດປະຕູຕ້ອນຮັບແຂກຢ່າງເປັນທາງການ. ນີ້ແມ່ນກິດຈະກຳວັດທະນະທຳພິເສດດີເດັ່ນ, ບັນດາເນື້ອໃນວາງສະແດງຊ່ວຍໃຫ້ແຂກທ່ອງທ່ຽວສາມາດສຳຜັດ ແລະ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈແຈ້ງກ່ຽວກັບການຕໍ່ສູ້ຍາດເອົາເອກະລາດແຫ່ງຊາດຂອງປະຊາຊົນຫວຽດນາມ, ເຮັດໃຫ້ມໍລະດົກວັດທະນະທຳການທະຫານຂອງຊາດກະຈ່າງແຈ້ງ, ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນການຄົ້ນຄ້ວາ, ຮ່ຳຮຽນ, ຢ້ຽມຊົມຂອງປະຊາຊົນໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ.
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