ຂ່າວສານ
ຕຳຫຼວດ ໂຮນລັງ ຈັບຕົວເປົ້າໝາຍ 10 ຄົນ ພາຍຫຼັງເຫດບຸກໂຈມຕີຕ້ານຊາວຢິວ ຢູ່ Amsterdam, ສປຊ ແລະ EU ກ່າວປະນາມການກະທຳໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ
ວັນທີ 8 ພະຈິກ, ທ່ານ Femke Halsema ເຈົ້າຄອງນະຄອນ Amsterdam, ໂຮນລັງ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຕຳຫຼວດປະເທດນີ້ ໄດ້ຈັບຕົວເປົ້າໝາຍ 10 ຄົນ ທີ່ຖືກສົງໄສວ່າມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຖິງບັນດາເຫດບຸກໂຈມຕີທີ່ມີລັກສະນະຕ້ານຊາວຢິວ ພາຍຫຼັງນັດແຂ່ງຂັນບານເຕະຊິງລາງວັນ ເອີໂຣລີກ ໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 7 ພະຈິກ. ປັດຈຸບັນ, ຕຳຫຼວດ ພວມຕັ້ງໜ້າຕາມລ່າບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ຍັງເຫຼືອ.
ກ່າວຄຳເຫັນໃນການປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນ Amsterdam ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບັນດາເປົ້າໝາຍຕ້ານຊາວຢິວ ໄດ້ບຸກໂຈມຕີ ແລະ ທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍແຂກທ່ອງທ່ຽວຢູ່ Amsterdam ຫຼັງຈາກນັ້ນຫຼົບໜີ.
ໃນຂະນະນັ້ນ, ໃນສື່ສັງຄົມ X, ຕຳຫຼວດ Amsterdam ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ມີ 5 ຄົນຕ້ອງເຂົ້າໂຮງໝໍ ແລະ 62 ຄົນຖືກກັກຂັງຍ້ອນຖືກສົງໄສວ່າ ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຖິງເຫດການດັ່ງກ່າວ.
ວັນທີ 8 ພະຈິກ, ສປຊ ໄດ້ສະແດງຄວາມວິຕົກກັງວົນກ່ຽວກັບເຫດປະທະກັນຢູ່ Amsterdam, ພ້ອມທັງກ່າວປະນາມການຈຳແນກການປະພຶດ ຫຼື ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງປະເທດ, ສາສະໜາ ແລະ ຊົນເຜົ່າ. ທ່ານນາງ ປະທານຄະນະກຳມະການເອີຣົບ Ursula von der Leyen ຢັ້ງຢືນວ່າ: “ລັດທິຕ້ານຊາວຢິວ ແມ່ນບໍ່ມີຢູ່ເອີຣົບ ແນ່ນອນ”.