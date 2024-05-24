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ຂ່າວສານ

ຕຳຫຼວດ​ທະ​ເລ ສອງ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ - ຈີນ​ ລາດ​ຕະ​ເວນ​ຮ່ວມ ​ຢູ່​ເຂດ​ທະ​ເລ​ທາງ​ທິດ​ເໜືອ​ອ່າວພາກ​ເໜືອ

ຂອບຂະໜາດຂອງການລາດຕະເວນຮ່ວມ ຄັ້ງນີ້ ນັບແຕ່ສະຖານທີ່ເລກທີ 1 ຫາສະຖານທີ່ເລກທີ 9 ໃນເສັ້ນແບ່ງແຍກ ອ່າວພາກເໜືອ ດ້ວຍເສັ້ນທາງຍາວປະມານ 102 ໄມທະເລ.

ກຳລັງຕຳຫຼວດລາດຕະເວນສອງປະເທດ ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ກັນ (ພາບ: TTXVN)

ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີວຽກງານສົມທົບກັນຕໍ່ສູ້, ປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳ, ລະເມີດກົດໝາຍຢູ່ທະເລ, ວັນທີ 22 ພຶດສະພາ, ກຳລັງຕຳຫຼວດ ທະເລ ສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ຈີນ ໄດ້ຈັດການລາດຕະເວນຮ່ວມຄັ້ງທີ 2 ປີ 2024, ຢູ່ເຂດທະເລທາງທິດເໜືອອ່າວພາກເໜືອ ຂຶ້ນກັບນະຄອນ ມ້ອງກ໋າຍ, ແຂວງ ກ໋ວາງນິງ (ຫວຽດນາມ) ແລະ ນະຄອນ ຕູງຊິງ, ນະຄອນ ຟ້າງເຈິນກ໋າງ, ແຂວງ ກ໋ວາງຊີ (ຈີນ). ຂອບຂະໜາດຂອງການລາດຕະເວນຮ່ວມ ຄັ້ງນີ້ ນັບແຕ່ສະຖານທີ່ເລກທີ 1 ຫາສະຖານທີ່ເລກທີ 9 ໃນເສັ້ນແບ່ງແຍກ ອ່າວພາກເໜືອ ດ້ວຍເສັ້ນທາງຍາວປະມານ 102 ໄມທະເລ. ນີ້ແມ່ນເຂດທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວນຳເຂົ້າສົ່ງອອກ, ແລກປ່ຽນສິນຄ້າ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນ.

ນັບແຕ່ປີ 2024, ການເຄື່ອນໄຫວລາດຕະເວນຮ່ວມ ຢູ່ເຂດທະເລດັ່ງກ່າວ ໂດຍກຳລັງ ຕຳຫຼວດສອງປະເທດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນແຕ່ລະໄຕມາດ ເພື່ອແນໃສ່ຮັກສາສະພາບການຄວາມໝັ້ນຄົງຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຮັບປະກັນການປະຕິບັດກົດໝາຍຂອງປະຊາຊົນສອງປະເທດ. ສິ່ງນີ້ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາການພົວພັນຖານບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງທີ່ເປັນ ມູນເຊື້ອ ລະຫວ່າງສອງປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອ​າ​ເມ​ລິ​ກາ ປະ​ກາດ​ແຜນ​ການ​ເພີ່ມ​ພາ​ສີ​ສຳ​ລັບ​ສິນ​ຄ້າ​ນຳ​ເຂົ້າ​ຈາກ ຈີນ

ອ​າ​ເມ​ລິ​ກາ ປະ​ກາດ​ແຜນ​ການ​ເພີ່ມ​ພາ​ສີ​ສຳ​ລັບ​ສິນ​ຄ້າ​ນຳ​ເຂົ້າ​ຈາກ ຈີນ

ຫ້ອງການຕາງໜ້າ ດ້ານການຄ້າ ອາເມລິກາ (USTR) ໄດ້ປະກາດວ່າ ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ສິງຫາ ຈະເພີ່ມພາສີຢ່າງແຮງ ສຳລັບສິນຄ້ານຳເຂົ້າບາງຊະນິດຈາກຈີນ, ລວມມີ ບາດເຕີຣີ ລົດໄຟຟ້າ, ຊີບຄອມປູເຕີ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການແພດ.
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