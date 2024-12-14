ຂ່າວສານ
ຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫາຍກົນໄກປຶກສາຫາລືການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດສອງຝ່າຍ ຫວຽດນາມ - ໂປໂລຍ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 12 ທັນວາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາງ ເລທິງາ ຫົວໜ້າກຳມາທິການຍຸຕິທຳ ສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະທານກຸ່ມສະມາຊິກລັດຖະສະພາມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ໂປໂລຍ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Władysław Teofil Bartoszewski ລັດຖະມົນຕີຮັບຜິດຊອບດ້ານການຕ່າງປະເທດ ໂປໂລຍ.
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານນາງ ເລທິງາ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນທີ່ເປັນມູນເຊື້ອອັນດີງາມ, ການຮ່ວມມືໃນຫຼາຍດ້ານກັບ ໂປໂລຍ, ທ່ານນາງປາດຖະໜາຢາກສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການພົວພັນກັບ ໂປໂລຍ - ຄູ່ຮ່ວມມືບຸລິມະສິດຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ເອີລົບຕາເວັນອອກກາງ. ພ້ອມທັງ, ສະເໜີທ່ານລັດຖະມົນຕີຮັບຜິດຊອບດ້ານການຕ່າງປະເທດ Władysław Teofil Bartoszewski ແລະ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໂປໂລຍ ສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນສອງຝ່າຍເພີ່ມທະວີການພົບປະແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນໃນທຸກຊ່ອງທາງພັກ, ລັດຖະບານ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ, ສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ສະໜັບສະໜູນກັນຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ.
ສ່ວນທ່ານ Władysław Teofil Bartoszewski ຢັ້ງຢືນຈະຊຸກຍູ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການຂອງ ໂປໂລຍສົມທົບກັບຝ່າຍ ຫວຽດນາມ ເພື່ອຍົກສູງປະສິດທິຜົນຂອງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນບັນດາຂົງເຂດໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກ. ທ່ານ Władysław Teofil Bartoszewski ປາດຖະໜາຢາກຈະມີຖ້ຽວບິນໂດຍກົງລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ໂປໂລຍເພື່ອສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນສອງປະເທດໃນການພົວພັນແລກປ່ຽນ, ການຮ່ວມມື.