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ຂ່າວສານ

ຕັ້ງ​ໜ້າ​ຜັນ​ຂະ​ຫາຍ​ກົນ​ໄກ​​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ສອງ​ຝ່າຍ ຫວຽດ​ນາມ - ໂປ​ໂລຍ

ທ່ານນາງ ເລທິງາ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນທີ່ເປັນມູນເຊື້ອອັນດີງາມ, ການຮ່ວມມືໃນຫຼາຍດ້ານກັບ ໂປໂລຍ.
ທ່ານນາງ ເລທິງາ ຫົວໜ້າກຳມາທິການຍຸຕິທຳ ສະພາແຫ່ງຊາດໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Władysław Teofil Bartoszewski ລັດຖະມົນຕີຮັບຜິດຊອບດ້ານການຕ່າງປະເທດ ໂປໂລຍ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 12 ທັນວາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາງ ເລທິງາ ຫົວໜ້າກຳມາທິການຍຸຕິທຳ ສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະທານກຸ່ມສະມາຊິກລັດຖະສະພາມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ໂປໂລຍ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Władysław Teofil Bartoszewski ລັດຖະມົນຕີຮັບຜິດຊອບດ້ານການຕ່າງປະເທດ ໂປໂລຍ.

ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານນາງ ເລທິງາ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນທີ່ເປັນມູນເຊື້ອອັນດີງາມ, ການຮ່ວມມືໃນຫຼາຍດ້ານກັບ ໂປໂລຍ, ທ່ານນາງປາດຖະໜາຢາກສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການພົວພັນກັບ ໂປໂລຍ - ຄູ່ຮ່ວມມືບຸລິມະສິດຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ເອີລົບຕາເວັນອອກກາງ. ພ້ອມທັງ, ສະເໜີທ່ານລັດຖະມົນຕີຮັບຜິດຊອບດ້ານການຕ່າງປະເທດ Władysław Teofil Bartoszewski ແລະ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໂປໂລຍ ສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນສອງຝ່າຍເພີ່ມທະວີການພົບປະແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນໃນທຸກຊ່ອງທາງພັກ, ລັດຖະບານ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ, ສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ສະໜັບສະໜູນກັນຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ.

ສ່ວນທ່ານ Władysław Teofil Bartoszewski ຢັ້ງຢືນຈະຊຸກຍູ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການຂອງ ໂປໂລຍສົມທົບກັບຝ່າຍ ຫວຽດນາມ ເພື່ອຍົກສູງປະສິດທິຜົນຂອງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນບັນດາຂົງເຂດໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກ. ທ່ານ Władysław Teofil Bartoszewski ປາດຖະໜາຢາກຈະມີຖ້ຽວບິນໂດຍກົງລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ໂປໂລຍເພື່ອສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນສອງປະເທດໃນການພົວພັນແລກປ່ຽນ, ການຮ່ວມມື.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ດ່ານັ້ງ ພິມຈຳໜ່າຍ ປາດສະປໍອາຫານການກິນ ເພື່ອໃຫ້ແຂກທ່ອງທ່ຽວຄົ້ນຫາ Food Tour

ດ່ານັ້ງ ພິມຈຳໜ່າຍ “ປາດສະປໍອາຫານການກິນ” ເພື່ອໃຫ້ແຂກທ່ອງທ່ຽວຄົ້ນຫາ Food Tour

ບັ້ນເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວບໍ່ພຽງແຕ່ແນະນຳບັນດາສະຖານທີ່ອາຫານການກິນ, ບັນດາເຍື່ອງອາຫານທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງທ້ອງຖິ່ນ - ເຂດພາກ ແລະ ສາກົນ.
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