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ຂ່າວສານ

ຕັ້ງ​ໜ້າ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ແຫຼ່ງ​ທຶນ ແລະ ແກ້​ໄຂ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນວ່າ ຕ້ອງສ້າງສະພາບແວດລ້ອມນິຕິກຳຄົບຊຸດໃຫ້ບັນດາອົງການສິນເຊື່ອເຄື່ອນໄຫວຢ່າງເປີດເຜີຍ, ໂປ່ງໃສ; ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສິນເຊື່ອຢ່າງສະດວກ, ຮັບປະກັນໜ້າທີ່ຮັກສາມູນຄ່າຂອງສະກຸນເງິນດົ່ງ, ເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ ແລະ ທົ່ວລະບົບທະນາຄານການຄ້າໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຄ໊າຍ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ ແລະ ທະນາຄານການຄ້າແຫ່ງລັດ (ພາບ: VGP)

ບັນດາຫົວໜ່ວຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວ, ຫຼຸດອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກ, ສ້າງອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ເໝາະສົມເພື່ອໜູນຊ່ວຍວິສາຫະກິດໃຫ້ໄດ້ແຫຼ່ງທຶນ, ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ພັດທະນາການຜະລິດດຳເນີນທຸລະກິດ. ນີ້ແມ່ນຄຳຊີ້ນຳຂອງທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຄ໊າຍ ໃນກອງປະຊຸມກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ ແລະ ບາງທະນາຄານການຄ້າແຫ່ງລັດ ກ່ຽວກັບບັນດາມາດຕະການຍົກສູງຄວາມສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາດອກເບ້ຍ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນວັນທີ 24 ພຶດສະພາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ.

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນວ່າ ຕ້ອງສ້າງສະພາບແວດລ້ອມນິຕິກຳຄົບຊຸດໃຫ້ບັນດາອົງການສິນເຊື່ອເຄື່ອນໄຫວຢ່າງເປີດເຜີຍ, ໂປ່ງໃສ; ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສິນເຊື່ອຢ່າງສະດວກ, ຮັບປະກັນໜ້າທີ່ຮັກສາມູນຄ່າຂອງສະກຸນເງິນດົ່ງ, ເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ ແລະ ທົ່ວລະບົບທະນາຄານການຄ້າໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ.

ທີ່ກອງປະຊຸມ, ການນຳບັນດາທະນາຄານການຄ້າແຫ່ງລັດ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ຈະສືບຕໍ່ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວ, ມານະພະຍາຍາມເພື່ອສືບຕໍ່ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາບອກເບ້ຍເງິນຝາກ, ມຸ່ງໄປເຖິງການຫຼຸດອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້; ນຳສິນເຊື່ອເຂົ້າໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ມີຄວາມສາມາດຂົ້າເຖິງທຶນ, ບັນດາຂົງເຂດບຸລິມະສິດເພື່ອຊຸກຍູ້ການຜະລິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ທ່າ​ໄດ້​ປຽບ​ຂອງ​ພາກ​ພື້ນ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ລວມ​ໝູ່

ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ທ່າ​ໄດ້​ປຽບ​ຂອງ​ພາກ​ພື້ນ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ລວມ​ໝູ່

ຕອນບ່າຍວັນທີ 25 ພຶດສະພາ, ສືບຕໍ່ລາຍການເຮັດວຽກຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV, ບັນດາຜູ້ແທນປຶກສາຫາລືຢູ່ຫໍປະຊຸມ ຢຽນຮົ່ງ ກ່ຽວກັບບາງເນື້ອໃນທີ່ຍັງມີຄຳເຫັນແຕກຕ່າງກັນຂອງ ຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສະຫະກອນ (ສະບັບປັບປຸງ).
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ບໍລິການຮູບພາບ


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