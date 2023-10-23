ຂ່າວສານ
ຕັ້ງຄວາມຫວັງຕໍ່ບັນດາໝາກຜົນຕັ້ງໜ້າໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6
ຕາມທ່ານນາງ ຟ້າມທິຮົ່ງອຽນ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແຂວງ ບິ່ງທ້ວນ ແລ້ວ, ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງນີ້, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະແກ້ໄຂວຽກງານຈຳນວນຫຼາຍ, ດ້ວຍຫຼາຍເນື້ອໃນສຳຄັນ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ); ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນທຸລະກິດອະສັງຫາລິມະຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ); ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເຮືອນຢູ່ (ສະບັບປັບປຸງ)... ບັນດາເນື້ອໃນ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດຈະພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຈະຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນດາຈຸດອຸດຕັນແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ເພື່ອແນໃສ່ປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍການເຕີບໂຕຂອງທັງສະໄໝ. ທ່ານເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ບັນດາລັດຖະນະໂຍບາຍຂອງສະພາແຫ່ງຊາດໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ແມ່ນທັນການ; ສະແດງພູມປັນຍາ, ຄວາມສຸດຈິດສຸດໃຈ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດທີ່ມີຕໍ່ປະເທດຊາດ, ຕໍ່ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ປະຊາຊົນໃນທົ່ວປະເທດ.
ທ່ານນາງ ເລທິແທັງລາມ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແຂວງ ເຮົ້າຢາງ ກໍຢັ້ງຢືນວ່າ ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະສຸມພູມປັນຍາ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລະ ຍົກອອກບັນດາລັດຖະນະໂຍບາຍ ທີ່ຖືກຕ້ອງ, ສະຫຼາດສ່ອງໃສ ສຳລັບບັນດາບັນຫາສຳຄັນຂອງປະເທດຊາດ ພາຍໃຕ້ສິດອຳນາດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ.