ຂ່າວສານ ຕັດສິນໃຈນຳມະຕິສະບັບເລກທີ 68 ເຂົ້າສູ່ຊີວິດຕົວຈິງ 26/09/2025 ຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ກັນຍາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຈີຢຸງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມກັບກະຊວງການເງິນ ກ່ຽວກັບໝາກຜົນຜັນຂະຫຍາຍມະຕິສະບັບເລກທີ 68 ຂອງກົມການເມືອງກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດເອກະຊົນ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຈີຢຸງ ຊີ້ນຳກອງປະຊຸມ (ພາບ: VGP/Thu Sa)ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ ມະຕິສະບັບເລກທີ 68 ມີ 2 ເປົ້າໝາຍຈຸດສຸມ, ນັ້ນແມ່ນ: ນຳນ້ຳໃຈເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດແຜ່ຂະຫຍາຍໃນທົ່ວປະເທດ, ສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ພັກ ແລະ ລັດ; ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ. ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຈີຢຸງ ສະເໜີວ່າ ຕ້ອງສືບຕໍ່ມານະພະຍາຍາມຫຼຸດຜ່ອນລະບຽບການ; ແກ້ໄຂສິ່ງກີດຂວາງຕໍ່ວິສາຫະກິດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຫັນຄອບຄົວດຳເນີນທຸລະກິດ ເປັນວິສາຫະກິດ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍມີວິສາຫະກິດ 2 ລ້ານແຫ່ງ ໃນປີ 2030. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍໃສ່ໃຈວ່າ ຕ້ອງສຸມໃສ່ 5 ກຸ່ມໜ້າທີ່: ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຢີ, ການສຳຜັດກັບທີ່ດິນ; ທຶນ ແລະ ການສິນເຊື່ອ; ການບໍລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ; ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ໜູນຊ່ວຍການຫັນເປັນດີຈີຕອນເພື່ອຍົກສູງກຳລັງແຮງແກ້ງແຍ້ງໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຕ້ອງຕັດສິນໃຈນຳມະຕິສະບັບເລກທີ 68 ເຂົ້າສູ່ຊີວິດຕົວຈິງຢ່າງແທ້ຈິງ, ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດເປັນກຳລັງໜູນສຳຄັນຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດເອກະຊົນໃນການພັດທະນາປະເທດຊາດຢ່າງເຕັມ (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)