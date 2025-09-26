Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ນຳ​ມະ​ຕິ​ສະ​ບັບ​ເລກ​ທີ 68 ເຂົ້າ​ສູ່​ຊີ​ວິດຕົວ​ຈິງ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ກັນຍາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຈີຢຸງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມກັບກະຊວງການເງິນ ກ່ຽວກັບໝາກຜົນຜັນຂະຫຍາຍມະຕິສະບັບເລກທີ 68 ຂອງກົມການເມືອງກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດເອກະຊົນ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຈີຢຸງ ຊີ້ນຳກອງປະຊຸມ (ພາບ: VGP/Thu Sa)
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ ມະຕິສະບັບເລກທີ 68 ມີ 2 ເປົ້າໝາຍຈຸດສຸມ, ນັ້ນແມ່ນ: ນຳນ້ຳໃຈເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດແຜ່ຂະຫຍາຍໃນທົ່ວປະເທດ, ສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ພັກ ແລະ ລັດ; ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ. ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຈີຢຸງ ສະເໜີວ່າ ຕ້ອງສືບຕໍ່ມານະພະຍາຍາມຫຼຸດຜ່ອນລະບຽບການ; ແກ້ໄຂສິ່ງກີດຂວາງຕໍ່ວິສາຫະກິດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຫັນຄອບຄົວດຳເນີນທຸລະກິດ ເປັນວິສາຫະກິດ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍມີວິສາຫະກິດ 2 ລ້ານແຫ່ງ ໃນປີ 2030. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍໃສ່ໃຈວ່າ ຕ້ອງສຸມໃສ່ 5 ກຸ່ມໜ້າທີ່: ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຢີ, ການສຳຜັດກັບທີ່ດິນ; ທຶນ ແລະ ການສິນເຊື່ອ; ການບໍລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ; ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ໜູນຊ່ວຍການຫັນເປັນດີຈີຕອນເພື່ອຍົກສູງກຳລັງແຮງແກ້ງແຍ້ງໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຕ້ອງຕັດສິນໃຈນຳມະຕິສະບັບເລກທີ 68 ເຂົ້າສູ່ຊີວິດຕົວຈິງຢ່າງແທ້ຈິງ, ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດເປັນກຳລັງໜູນສຳຄັນຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດເອກະຊົນໃນການພັດທະນາປະເທດຊາດຢ່າງເຕັມ

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ວັນທີ 25 ກັນຍາ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ໄດ້ເຊັນລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຂໍ້ຕົກລົງກັບ ຈີນ ຜ່ານນັ້ນ ກໍອະນຸຍາດໃຫ້ TikTok ສືບຕໍ່ເຄື່ອນໄຫວຢູ່ ອາເມລິກາ.
