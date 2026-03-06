Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ຕະຫຼາດ​ນ້ຳ​ມັນ​ອາຍ​ແກັດ ແລະ ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ໂລກ​ມີ​ການເໜັງ​ຕ​ິງ​ຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ

ການປະທະກັນທີ່ເຄັ່ງຕຶງທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ພາກພື້ນຕາເວັນອອກກາງໃນຊຸມວັນຜ່ານມາ ໄດ້ກໍ່ຜົນກະທົບຢ່າງແຮງຕໍ່ຕະຫຼາດພະລັງງານ ແລະ ລະບົບສະໜອງທົ່ວໂລກ.
  ບັນດາກ່ຳປັ່ນຂົນສົ່ງນ້ຳມັນ ຢູ່ນອກຝັ່ງ Fujairah, ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມມີເລດ ໃນວັນທີ 03/03/2026 (ພາບ: REUTERS/Amr Alfiky)  

ລາຄານ້ຳມັນ ແລະ ອາຍແກັດໂລກໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງແຮງ ເມື່ອບັ້ນຮົບການທະຫານຂອງ ອາເມລິກາ ແລະ ອິດສະຣາແອັນ ເລັ່ງໃສ່ ອີຣານ ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດ ກໍຄືການຂົນສົ່ງພະລັງງານຈາກ ຕາເວັນອອກກາງ, ພາກພື້ນທີ່ສະໜອງແຫຼ່ງນ້ຳມັນອາຍແກັດສ່ວນໃຫຍ່ໃຫ້ແກ່ຕະຫຼາດທົ່ວໂລກຖືກຂາດວັກຂາດຕອນ. ລາຄານ້ຳມັນເຊື້ອເພີງຂາຍສົ່ງຢູ່ເອີຣົບ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນກວ່າ  50% ພຽງແຕ່ພາຍໃນໜຶ່ງວັນ. ໃນຂະນະນັ້ນ, ລາຄານ້ຳມັນ Brent ເພີ່ມຂຶ້ນກວ່າ 8% ຍ້ອນຄວາມວິຕົກກັງວົນແຫຼ່ງສະຫຼອງຖືກຮັດແຄບເຂົ້າ.  

        ບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ກໍ່ຜົນກະທົບຕໍ່ຕະຫຼາດພະລັງງານເທົ່ານັ້ນ, ຂົງເຂດຂົນສົ່ງທາງທະເລ ແລະ ການຄ້າສາກົນ ກໍຖືກຜົນກະທົບຈາກຄວາມເຄັ່ງຕຶງດ້ານພູມີສາດການເມືອງເຊັ່ນດຽວກັນ. Hapag-Lloyd  - ບໍລິສັດຂົນສົ່ງຕູ້ຄອນເທັນເນີໃຫຍ່ຂອງ ເຢຍລະມັນ ໄດ້ອອກແຈ້ງການຢຸດຕິຊົ່ວຄາວການຈ່ອງຕູ້ຂົນສົ່ງສິນຄ້າຈາກ ເອີຣົບ ໄປຍັງເຂດອ່າວ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າໄປຍັງບັນດາປະເທດ ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມມີເລດ, ອີຣັກ, ກູເວດ, ກາຕາ ແລະ ແຂວງທາງທິດຕາເວັນອອກຂອງ ອາຣັບບີ ຊະອຸດິ, ກໍຄືບັນດາເສັ້ນທາງຂົນສົ່ງທີ່ໄປຜ່ານທ່າກ່ຳປັ່ນ Jebel Ali ຢູ່ ດູບາຍ ໜຶ່ງໃນບັນດາສູນຂ່ຽນຖ່າຍສິນຄ້າໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນພາກພື້ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

