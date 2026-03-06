ຂ່າວສານ
ຕະຫຼາດນ້ຳມັນອາຍແກັດ ແລະ ການຂົນສົ່ງໂລກມີການເໜັງຕິງຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ
ລາຄານ້ຳມັນ ແລະ ອາຍແກັດໂລກໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງແຮງ ເມື່ອບັ້ນຮົບການທະຫານຂອງ ອາເມລິກາ ແລະ ອິດສະຣາແອັນ ເລັ່ງໃສ່ ອີຣານ ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດ ກໍຄືການຂົນສົ່ງພະລັງງານຈາກ ຕາເວັນອອກກາງ, ພາກພື້ນທີ່ສະໜອງແຫຼ່ງນ້ຳມັນອາຍແກັດສ່ວນໃຫຍ່ໃຫ້ແກ່ຕະຫຼາດທົ່ວໂລກຖືກຂາດວັກຂາດຕອນ. ລາຄານ້ຳມັນເຊື້ອເພີງຂາຍສົ່ງຢູ່ເອີຣົບ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນກວ່າ 50% ພຽງແຕ່ພາຍໃນໜຶ່ງວັນ. ໃນຂະນະນັ້ນ, ລາຄານ້ຳມັນ Brent ເພີ່ມຂຶ້ນກວ່າ 8% ຍ້ອນຄວາມວິຕົກກັງວົນແຫຼ່ງສະຫຼອງຖືກຮັດແຄບເຂົ້າ.
ບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ກໍ່ຜົນກະທົບຕໍ່ຕະຫຼາດພະລັງງານເທົ່ານັ້ນ, ຂົງເຂດຂົນສົ່ງທາງທະເລ ແລະ ການຄ້າສາກົນ ກໍຖືກຜົນກະທົບຈາກຄວາມເຄັ່ງຕຶງດ້ານພູມີສາດການເມືອງເຊັ່ນດຽວກັນ. Hapag-Lloyd - ບໍລິສັດຂົນສົ່ງຕູ້ຄອນເທັນເນີໃຫຍ່ຂອງ ເຢຍລະມັນ ໄດ້ອອກແຈ້ງການຢຸດຕິຊົ່ວຄາວການຈ່ອງຕູ້ຂົນສົ່ງສິນຄ້າຈາກ ເອີຣົບ ໄປຍັງເຂດອ່າວ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າໄປຍັງບັນດາປະເທດ ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມມີເລດ, ອີຣັກ, ກູເວດ, ກາຕາ ແລະ ແຂວງທາງທິດຕາເວັນອອກຂອງ ອາຣັບບີ ຊະອຸດິ, ກໍຄືບັນດາເສັ້ນທາງຂົນສົ່ງທີ່ໄປຜ່ານທ່າກ່ຳປັ່ນ Jebel Ali ຢູ່ ດູບາຍ ໜຶ່ງໃນບັນດາສູນຂ່ຽນຖ່າຍສິນຄ້າໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນພາກພື້ນ.