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ຂ່າວສານ

ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ທີ 16 ມິ​ຖຸ​ນາ, ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ມະ​ຕິ 7 ສະ​ບັບ ແລະ ກົດ​ໝາຍ 2 ສະ​ບັບ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ມິຖຸນາ ເປັນມື້ເຮັດວຽກສຸດທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມຊຸດທີ XV, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງ ຮັບຮອງເອົາມະຕິ 7 ສະບັບ, ກົດໝາຍ 2 ສະບັບ.

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ມິຖຸນາ ເປັນມື້ເຮັດວຽກສຸດທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມຊຸດທີ XV, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງ ຮັບຮອງເອົາມະຕິ 7 ສະບັບ, ກົດໝາຍ 2 ສະບັບ.

    

ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງເອົາມະຕິສະບັບຕ່າງໆ

ໃນນັ້ນ ມີມະຕິ 5 ສະບັບກ່ຽວກັບແຜນນະໂຍບາຍລົງທຶນພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມສຳຄັນ ແຕ່ເໜືອຮອດໃຕ້ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ໂຄງການເສັ້ນທາງອ້ອມຮອບນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ ເລກ 4, ເສັ້ນທາງອ້ອມຮອບນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ເລກ 3, ເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງ ແຄງຮວ່າ - ບວນມາທວດ (ໄລຍະ 1) ເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງ ບຽນຮວ່າ - ຫວູງເຕົ່າ (ໄລຍະ 1)… ບັນດາໂຄງການດັ່ງກ່າວ ມີບົດບາດສຳຄັນທີ່ສຸດຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດທ້ອງຖິ່ນ, ເສດຖະກິດລະຫວ່າງເຂດ, ສ້າງກຳລັງໜູນດຶງດູດການລົງທຶນ, ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມໃໝ່ແກ່ການພັດທະນາຂອງທັງເຂດ, ພາກ. ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງເອົາມະຕິວ່າດ້ວຍການທົດລອງຮູບແບບຈັດການເຄື່ອນໄຫວອອກແຮງງານ, ແນະນຳອາຊີບ, ສອນວິຊາຊີບໃຫ້ແກ່ນັກໂທດຢູ່ນອກຄ້າຍຄຸມຂັງ ຂອງກະຊວງຕຳຫຼວດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ສະ​ເພາະ​ຂໍ້​ລິ​ເລີ່ມ​ການ​ຮ່ວມ​ສໍ​າ​ພັນ ອາ​ຊຽນ

ຫວຽດ​ນາມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ສະ​ເພາະ​ຂໍ້​ລິ​ເລີ່ມ​ການ​ຮ່ວມ​ສໍ​າ​ພັນ ອາ​ຊຽນ

ວັນທີ 15 ມິຖຸນາ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນຫາຍບັ່ງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອາຊຽນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 67 ຂອງກຸ່ມຮັບຜິດຊອບສະເພາະຂໍ້ລິເລີ່ມການຮ່ວມສຳພັນ ອາຊຽນ (IAI) ຢູ່ສຳນັກງານ ຄະນະເລຂາ ອາຊຽນ ຢູ່ ຈາກກາຕາ (ອິນໂດເນເຊຍ).
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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