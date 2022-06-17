ຂ່າວສານ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ມິຖຸນາ, ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງເອົາມະຕິ 7 ສະບັບ ແລະ ກົດໝາຍ 2 ສະບັບ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ມິຖຸນາ ເປັນມື້ເຮັດວຽກສຸດທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມຊຸດທີ XV, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງ ຮັບຮອງເອົາມະຕິ 7 ສະບັບ, ກົດໝາຍ 2 ສະບັບ.
ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງເອົາມະຕິສະບັບຕ່າງໆ
ໃນນັ້ນ ມີມະຕິ 5 ສະບັບກ່ຽວກັບແຜນນະໂຍບາຍລົງທຶນພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມສຳຄັນ ແຕ່ເໜືອຮອດໃຕ້ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ໂຄງການເສັ້ນທາງອ້ອມຮອບນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ ເລກ 4, ເສັ້ນທາງອ້ອມຮອບນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ເລກ 3, ເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງ ແຄງຮວ່າ - ບວນມາທວດ (ໄລຍະ 1) ເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງ ບຽນຮວ່າ - ຫວູງເຕົ່າ (ໄລຍະ 1)… ບັນດາໂຄງການດັ່ງກ່າວ ມີບົດບາດສຳຄັນທີ່ສຸດຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດທ້ອງຖິ່ນ, ເສດຖະກິດລະຫວ່າງເຂດ, ສ້າງກຳລັງໜູນດຶງດູດການລົງທຶນ, ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມໃໝ່ແກ່ການພັດທະນາຂອງທັງເຂດ, ພາກ. ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງເອົາມະຕິວ່າດ້ວຍການທົດລອງຮູບແບບຈັດການເຄື່ອນໄຫວອອກແຮງງານ, ແນະນຳອາຊີບ, ສອນວິຊາຊີບໃຫ້ແກ່ນັກໂທດຢູ່ນອກຄ້າຍຄຸມຂັງ ຂອງກະຊວງຕຳຫຼວດ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)