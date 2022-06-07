ຂ່າວສານ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 7 ມິຖຸນາ, ສະພາແຫ່ງຊາດເລີ່ມຕົ້ນວາລະຊັກຖາມ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມ
ຜ່ານການລວບລວມຄຳເຫັນຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ບັນດາໝວດບັນຫາໄດ້ເລືອກເອົາມາຄຳຊັກຖາມຢູ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ລວມມີ: ການເງິນ, ທະນາຄານ, ການຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ. ວາລະຊັກຖາມສຸດທ້າຍ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ຟ້າມບິ່ງມິງ ໄດ້ຕອບຄຳຊັກຖາມຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງວຽກງານບໍລິຫານຂອງລັດຖະບານ. ພາຍຫຼັງວາລະຊັກຖາມ, ສະພາແຫ່ງຊາດຈະປະກາດໃຊ້ມະຕິເພື່ອຍົກສູງປະສິດທິຜົນການປະຕິບັດ, ເປັນພື້ນຖານເພື່ອຕິດຕາມການປະຕິບັດ.
ໝວດບັນຫາຂຶ້ນກັບຂົງເຂດກະສິກຳ ແລະພັດທະນາຊົນນະບົດ ໂດຍທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ເລມິງຮວານ ຕອບຄຳຊັກຖາມ, ໝວດບັນຫາຂຶ້ນກັບຂົງເຂດການເງິນ ໂດຍທ່ານ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໂຮ່ດຶກເຟິກ ຕອບຄຳຊັກຖາມ, ໝວດບັນຫາຂຶ້ນກັບຂົງເຂດທະນາຄານ ໂດຍ ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິຮົ່ງ ຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງຊາດ ຕອບຄຳຊັກຖາມ, ໝວດບັນຫາຂຶ້ນກັບຂົງເຂດຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໂດຍທ່ານ ຫງວຽນວັນເທ໊ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສົ່ງຕອບຄຳຊັກຖາມ.