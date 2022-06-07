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ຂ່າວສານ

ຕອນ​ບ່າຍ​ວັນ​ທີ 7 ມິ​ຖຸ​ນາ, ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ວາ​ລະ​ຊັກ​ຖາມ ແລະ ຕອບ​ຄຳ​ຊັກ​ຖາມ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 7 ມິຖຸນາ, ສະພາແຫ່ງຊາດເລີ່ມຕົ້ນວາລະຊັກຖາມ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມ. ວາລະຊັກຖາມຂອງສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ດຳເນີນມາເປັນເວລາ 2ມື້ເຄິ່ງ, ເລີ່ມຕົ້ນແຕ່ຕ່ອນບ່າຍວັນທີ 7 ມິຖຸນາ ຈົດໝົດວັນທີ 9 ມິຖຸນາ.
  ບັນດາການນຳຈະຕອບຄຳຊັກຖາມ (ພາບ: VOV)  

 ຜ່ານການລວບລວມຄຳເຫັນຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ບັນດາໝວດບັນຫາໄດ້ເລືອກເອົາມາຄຳຊັກຖາມຢູ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ລວມມີ: ການເງິນ, ທະນາຄານ, ການຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ. ວາລະຊັກຖາມສຸດທ້າຍ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ຟ້າມບິ່ງມິງ ໄດ້ຕອບຄຳຊັກຖາມຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງວຽກງານບໍລິຫານຂອງລັດຖະບານ. ພາຍຫຼັງວາລະຊັກຖາມ, ສະພາແຫ່ງຊາດຈະປະກາດໃຊ້ມະຕິເພື່ອຍົກສູງປະສິດທິຜົນການປະຕິບັດ, ເປັນພື້ນຖານເພື່ອຕິດຕາມການປະຕິບັດ.

ໝວດບັນຫາຂຶ້ນກັບຂົງເຂດກະສິກຳ ແລະພັດທະນາຊົນນະບົດ ໂດຍທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ເລມິງຮວານ ຕອບຄຳຊັກຖາມ, ໝວດບັນຫາຂຶ້ນກັບຂົງເຂດການເງິນ ໂດຍທ່ານ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໂຮ່ດຶກເຟິກ ຕອບຄຳຊັກຖາມ, ໝວດບັນຫາຂຶ້ນກັບຂົງເຂດທະນາຄານ ໂດຍ ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິຮົ່ງ ຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງຊາດ ຕອບຄຳຊັກຖາມ, ໝວດບັນຫາຂຶ້ນກັບຂົງເຂດຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໂດຍທ່ານ ຫງວຽນວັນເທ໊ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສົ່ງຕອບຄຳຊັກຖາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ເພີ່ມທະວີການພົວພັນຮ່ວມມືທາງດ້ານສາສະໜາ

ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ເພີ່ມທະວີການພົວພັນຮ່ວມມືທາງດ້ານສາສະໜາ

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມລາວແຕ່ວັນທີ 7-11 ມິຖຸນາ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 7 ມິຖຸນານີ້, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຄະນະຜູ້ແທນຄະນະສາສະໜາລັດຖະບານຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານຫົວໜ້າຄະນະ ສາສະໜາລັດຖະບານຫວຽດນາມ ຫວູຮ່ວາຍບັກ ນຳໜ້າໄດ້ມີການເຈລະຈາກັບຄະນະຜູ້ແທນສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ໂດຍທ່ານ ຈັນເພັງ ສຸທິວົງ ຮອງປະທານສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດເປັນຫົວໜ້າຄະນະ
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