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ຂ່າວສານ

ຕວກກີ ສືບຕໍ່ເກີດເຫດແຜ່ນດິນໄຫວ: ມີ 70 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະ ຮັບບາດເຈັບ

ມາຮອດປະຈຸບັນ, ມີຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 2 ຄົນຖືກຕິດຄ້າງໃນຊາກອາຄານພັງທະລາຍ.
ເຫດແຜ່ນດິນໄຫວມີຄວາມແຮງ 5,2 ຣິກເຕີ ເກີດຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 27 ກຸມພາ (ພາບ: AFP)

ເຫດແຜ່ນດິນໄຫວມີຄວາມແຮງ 5,2 ຣິກເຕີ ເກີດຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 27 ກຸມພາ, ຢູ່ແຂວງ Malatya, ທາງທິດຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ຂອງ ຕວກກີ, ເຮັດໃຫ້ 1 ຄົນເສຍຊີວິດ, 69 ຄົນຮັບບາດເຈັບ ແລະ ຕຶກອາຄານຫຼາຍຫຼັງຖືກຫັກພັງ. ທ່ານ Yunus Sezer, ຫົວໜ້າອົງການຄຸ້ມຄອງເຫດສຸກເສີນ ແລະ ໄພພິບັດ ຕວກກີ (AFAD), ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ພາຍຫຼັງເຫດແຜ່ນດິນໄຫວ, ບັນດາກຳລັງກູ້ໄພກູ້ຊີບສຸກເສີນໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍໄປຍັງຕຶກອາຄານ 5 ແຫ່ງທີ່ຖືກຜົນສະທ້ອນ. ມາຮອດປະຈຸບັນ, ມີຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 2 ຄົນຖືກຕິດຄ້າງໃນຊາກອາຄານພັງທະລາຍ.

ໃນຂະນະນັ້ນ, ຢູ່ ຊີຣີ, ສຳນັກຂ່າວສານ ຊີຣີ (SANA) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ຄວາມສ່ຽງຈະສືບຕໍ່ເກີດແຜ່ນດິນໄຫວຢູ່ປະເທດນີ້ຍັງມີຢູ່ ພາຍຫຼັງໄພພິບັດແຜ່ນດິນໄຫວໃນວັນທີ 06 ກຸມພາ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ນັບພັນຄົນເສຍຊີວິດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສອງ​ເດືອນ​ຕົ້ນ​ປີ​ນີ້, ຫວຽດ​ນາມ​ ​ສົ່ງ​ອອກເກີນ​ດຸນ ກວ່າ 2,8 ຕື້ ໂດ​ລາ​ສະ​ຫະ​ລັດ

ສອງ​ເດືອນ​ຕົ້ນ​ປີ​ນີ້, ຫວຽດ​ນາມ​ ​ສົ່ງ​ອອກເກີນ​ດຸນ ກວ່າ 2,8 ຕື້ ໂດ​ລາ​ສະ​ຫະ​ລັດ

ໃນສອງເດືອນຕົ້ນປີນີ້, ຍອດວົງເງິນສົ່ງອອກ, ນຳເຂົ້າສິນຄ້າຂອງ ຫວຽດນາມ ຄາດວ່າຈະບັນລຸກວ່າ 96 ຕື້ ໂດລາສະຫະລັດ, ດຸນການຄ້າຄາດວ່າຈະສົ່ງອອກເກີນດຸນກວ່າ 2,8 ຕື້ ໂດລາສະຫະລັດ.
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