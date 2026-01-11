Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ດ່າ​ໜັງ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ປີ 2026

ໃນກອງປະຊຸມ, ນະຄອນ ດ່າໜັງ ແນະນຳກຳນົດທິດວາງແຜນຜັງ, ພັດທະນາບັນດາໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງຍຸດທະສາດ; ລະດົມການລົງທຶນເຂົ້າຫຼາຍຂົງເຂດຈຸດສຸມ, ມີທ່າໄດ້ປຽບແກ້ງແຍ້ງສູງກວ່າ.
ທ່ານ ຫງວຽນຮວ່າບິ່ງ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 09 ມັງກອນ, ຢູ່ນະຄອນ ດ່າໜັງ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ດ່າໜັງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສົ່ງເສີມການລົງທຶນປີ 2026. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມມີການນຳບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການຂອງສູນກາງ, ການນຳນະຄອນ ດ່າໜັງ, ຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາອົງການທຸຕານຸທູດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ວິສາຫະກິດນັກລົງທຶນຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ກວ່າ 500 ແຫ່ງ. ກອງປະຊຸມກໍໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ແບບທາງໄກກັບຜູ້ແທນກວ່າ 300 ທ່ານທີ່ເປັນການນຳບັນດາຕາແສງ, ເທດສະບານ, ເຂດພິເສດ ແລະ ນັກລົງທຶນຜູ້ມີຄວາມສົນໃຈ.

        ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ຫງວຽນຮວ່າບິ່ງ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ເນັ້ນໜັກວ່າ:

        “ດ້ວຍຈິດໃຈລັດຖະບານສ້າງສາ ແລະ ຮ່ວມເດີນທາງ, ລັດຖະບານໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາສືບຕໍ່ສ້າງລະບອບລະບຽບການໃຫ້ສົມບູນແບບ, ປົວແປງສະພາບແວດລ້ອມລົງທຶນດໍາເນີນທຸລະກິດຮັບປະກັນລັກສະນະຈະແຈ້ງ, ເປີດເຜີຍ, ຍຸຕິທຳໃຫ້ແກ່ທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດ; ສຸມໃສ່ລົງທຶນພື້ນຖານໂຄງລ່າງຍຸດທະສາດ, ພິເສດແມ່ນບັນດາເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງເຊື່ອມຕໍ່ເຂດ, ທ່າກ່ຳປັ່ນທະເລ, ເດີ່ນບິນ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງດີຈີຕອນ; ໝູນໃຊ້ກົນໄກນະໂຍບາຍພິເສດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ທັງໝົດເພື່ອໃຫ້ນະຄອນ ດ່າໜັງ ສືບຕໍ່ພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຍືນຍົງ, ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບວິສາຫະກິດ, ຮັບຟັງ, ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ; ສົ່ງເສີມນະວັດຕະກຳ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ພັດທະນາສີຂຽວ.”.

        ໃນກອງປະຊຸມ, ນະຄອນ ດ່າໜັງ ແນະນຳກຳນົດທິດວາງແຜນຜັງ, ພັດທະນາບັນດາໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງຍຸດທະສາດ; ລະດົມການລົງທຶນເຂົ້າຫຼາຍຂົງເຂດຈຸດສຸມ, ມີທ່າໄດ້ປຽບແກ້ງແຍ້ງສູງກວ່າ.  

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

