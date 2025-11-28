Báo Ảnh Việt Nam

ດ່າ​ນັ້ງ, ຫ໋າຍ​ຝ່ອງ ຍູ້​ແຮງ​ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ເຜີຍ​ແຜ່​ກົດ​ໝາຍ​ຕ້ານ​ການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ IUU ໃຫ້​ຊາວ​ປະ​ມົງ

ພະນັກງານຕຳຫຼວດທະເລເຂດ 2 ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຊາວປະມົງຮັບຊາບກ່ຽວກັບສະພາບການລະເມີດບັນດາຂໍ້ກຳນົດ IUU ທີ່ມັກເກີດຂຶ້ນກັບເຈົ້າຂອງກຳປັ່ນ, ກັບຕັນກຳປັ່ນຈຳນວນໜຶ່ງ, ແລກປ່ຽນບັນດາຂໍ້ກຳນົດດ້ານກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງ IUU ກັບພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຊາວປະມົງ.
ພະນັກງານຕຳຫຼວດທະເລເຂດ 2 ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ໃຫ້ແກ່ຊາວປະມົງ (ພາບ: qdnd.vn)

ວັນທີ 26 ພະຈິກ, ຢູ່ຕາແສງ ທັງອານ, ດ່ານັ້ງ, ກອງບັນຊາການຕຳຫຼວດທະເລ ເຂດ 2 ໄດ້ສົມທົບກັບຄະນະໂຄສະນາສຶກສາ ແລະ ຂົນຂວາຍປະຊາຊົນ ອົງຄະນະພັກນະຄອນ ດ່ານັ້ງ ໄດ້ຈັດການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ຂົນຂວາຍຊາວປະມົງຕ້ານການຂຸດຄົ້ນສິນທະເລແບບຜິດກົດໝາຍ, ບໍ່ລາຍງານ ແລະ ບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ (IUU).

ທີ່ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ພະນັກງານຕຳຫຼວດທະເລເຂດ 2 ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຊາວປະມົງຮັບຊາບກ່ຽວກັບສະພາບການລະເມີດບັນດາຂໍ້ກຳນົດ IUU ທີ່ມັກເກີດຂຶ້ນກັບເຈົ້າຂອງກຳປັ່ນ, ກັບຕັນກຳປັ່ນຈຳນວນໜຶ່ງ, ແລກປ່ຽນບັນດາຂໍ້ກຳນົດດ້ານກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງ IUU ກັບພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຊາວປະມົງ ແລະ ຈັດຕັ້ງໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເຊັນຄຳໝັ້ນສັນຍາບໍ່ລະເມີດການຫາປາແບບຜິດກົດໝາຍ, ບໍ່ລາຍງານ, ບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ, ກໍ່ຄືບໍ່ເປັນນາຍໜ້າ ຫຼື ໜູນຊ່ວຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂຸດຄົ້ນແບບຜິດກົດໝາຍ.

ໃນວັນທີ 26 ພະຈິກ, ຢູ່ເຂດພິເສດ ກາດຫ໋າຍ, ນະຄອນ ຫ໋າຍຝ່ອງ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນເຂດ 4 - ຫ໋າຍຝ່ອງ ໄດ້ສົມທົບກັບສານປະຊາຊົນເຂດ 4 - ຫ໋າຍຝ່ອງ, ກອງບັນຊາການຕຳຫຼວດທະເລເຂດ 1 ແລະ ບັນດາກົມກອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈັດຕັ້ງການພິພາກສາສານຈຳລອງ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍກ່ຽວກັບການຕ້ານການຂຸດຄົ້ນສິນທະເລແບບຜິດກົດໝາຍ (IUU).

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

