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ຂ່າວສານ

ດ່າ​ນັ້ງຈັດ​ຕັ້ງ​ພິ​ທີ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 60 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ທາງ​ການ​ທູດ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ​ຢ່າງ​ສົມ​ກຽດ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 31 ສິງຫາ, ນະຄອນດ່ານັ້ງ ໄດ້ຈັດຕັ້ງພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 60 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - ລາວຢ່າງສົມກຽດ.
  ທ່ານ ຫງວຽນວັນກ໋ວາງ, ເລຂາພັກນະຄອນດ່ານັ້ງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ (ພາບ: VOV)  

ທີ່ພິທີ, ທ່ານ ຫງວຽນວັນກ໋ວາງ, ເລຂາພັກນະຄອນດ່ານັ້ງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນໄລຍະແຕ່ປີ 2018 – 2022, ທາງນະຄອນດ່ານັ້ງ ໄດ້ສະຫງວນເງິນຈຳນວນເກືອບ 116 ຕື້ ດ່ົງ ເພື່ອໜູນຊ່ວຍ 5 ແຂວງທາງພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ຂອງລາວ, ນັ້ນແມ່ນ ແຂວງອັດຕະປື, ຈຳປາສັກ, ເຊກອງ, ສາລະວັນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ ຜັນຂະຫຍາຍຫຼາຍໂຄງການຮ່ວມມືຄື: ການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນ, ສູນສອນພາສາຫວຽດ ແລະ ຈັດສົ່ງຄູສອນໄປສອນພາສາຫວຽດ, ໃຫ້ທຶນການສຶກສາແກ່ນັກສຶກສາລາວ ມາຮ່ຳຮຽນຢູ່ນະຄອນ, ຮັບເອົາພະນັກງານ, ຂະແໜງການ, ພະແນກການຂອງລາວ ມາຝຶກງານ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນປະສົບການ; ຄົ້ນຄ້ວາ, ໜູນຊ່ວຍວຽກງານວາງແຜນກຳນົດພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຢູ່ 5 ແຂວງດັ່ງກ່າວ. ທ່ານ ຫງວຽນວັນກ໋ວາງ ຢັ້ງຢືນວ່າ:

ໃນສະພາບການປັດຈຸບັນ, ຕໍ່ໜ້າກາລະໂອກາດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ ສຳລັບສອງປະເທດ, ການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານຂອງພວກເຮົາ ຍິ່ງຕ້ອງໄດ້ຈັດວາງໄວ້ຢູ່ແຖວໜ້າ. ນະຄອນດ່ານັ້ງຍາມໃດກໍ່ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ສະຫງວນບຸລິມະສິດສູງທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາການພົວພັນກັບປະເທດ ສປປ.ລາວ ເວົ້າລວມ, ກັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນຂອງລາວ ເວົ້າສະເພາະ ແລະ ມານະພະຍາຍາມຈົນສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນ ເພື່ອແນໃສ່ປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມທະວີການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ລາວ

ກ່ວນຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານ ສຸພັນ ຮາດາວເຮືອງ, ຫົວໜ້າກົງສູນໃຫຍ່ ສປປ.ລາວ ປະຈຳນະຄອນດ່ານັ້ງ, ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບອົກຂອບໃຈຕໍ່ການໜູນຊ່ວຍຂອງນະຄອນດ່ານັ້ງ ທີ່ມີຕໍ່ 5 ແຂວງດັ່ງກ່າວໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ - 19 ແລະ ຍົກສູງຊີວິດການເປັນຢູ່ທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ.  

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສປຊ ປະກາດຈຸດສຸມຂອງກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຊຸດທີ 77 ຈະມາເຖິງ

ສປຊ ປະກາດຈຸດສຸມຂອງກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຊຸດທີ 77 ຈະມາເຖິງ

ທີ່ສັບປະດາຂັ້ນສູງຂອງກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຊຸດທີ 77, ຈຸດພົ້ນເດັ່ນສຳຄັນຂອງເຫດການ, ຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 20 ກັນຍາ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງປະມຸກລັດ ແລະ ການນຳຈາກບັນດາປະເທດໃນໂລກນັບຮ້ອຍທ່ານ.
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