ຂ່າວສານ
ດ່ານັ້ງຈັດຕັ້ງພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 60 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - ລາວຢ່າງສົມກຽດ
ທີ່ພິທີ, ທ່ານ ຫງວຽນວັນກ໋ວາງ, ເລຂາພັກນະຄອນດ່ານັ້ງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນໄລຍະແຕ່ປີ 2018 – 2022, ທາງນະຄອນດ່ານັ້ງ ໄດ້ສະຫງວນເງິນຈຳນວນເກືອບ 116 ຕື້ ດ່ົງ ເພື່ອໜູນຊ່ວຍ 5 ແຂວງທາງພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ຂອງລາວ, ນັ້ນແມ່ນ ແຂວງອັດຕະປື, ຈຳປາສັກ, ເຊກອງ, ສາລະວັນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ ຜັນຂະຫຍາຍຫຼາຍໂຄງການຮ່ວມມືຄື: ການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນ, ສູນສອນພາສາຫວຽດ ແລະ ຈັດສົ່ງຄູສອນໄປສອນພາສາຫວຽດ, ໃຫ້ທຶນການສຶກສາແກ່ນັກສຶກສາລາວ ມາຮ່ຳຮຽນຢູ່ນະຄອນ, ຮັບເອົາພະນັກງານ, ຂະແໜງການ, ພະແນກການຂອງລາວ ມາຝຶກງານ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນປະສົບການ; ຄົ້ນຄ້ວາ, ໜູນຊ່ວຍວຽກງານວາງແຜນກຳນົດພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຢູ່ 5 ແຂວງດັ່ງກ່າວ. ທ່ານ ຫງວຽນວັນກ໋ວາງ ຢັ້ງຢືນວ່າ:
ໃນສະພາບການປັດຈຸບັນ, ຕໍ່ໜ້າກາລະໂອກາດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ ສຳລັບສອງປະເທດ, ການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານຂອງພວກເຮົາ ຍິ່ງຕ້ອງໄດ້ຈັດວາງໄວ້ຢູ່ແຖວໜ້າ. ນະຄອນດ່ານັ້ງຍາມໃດກໍ່ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ສະຫງວນບຸລິມະສິດສູງທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາການພົວພັນກັບປະເທດ ສປປ.ລາວ ເວົ້າລວມ, ກັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນຂອງລາວ ເວົ້າສະເພາະ ແລະ ມານະພະຍາຍາມຈົນສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນ ເພື່ອແນໃສ່ປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມທະວີການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ລາວ
ກ່ວນຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານ ສຸພັນ ຮາດາວເຮືອງ, ຫົວໜ້າກົງສູນໃຫຍ່ ສປປ.ລາວ ປະຈຳນະຄອນດ່ານັ້ງ, ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບອົກຂອບໃຈຕໍ່ການໜູນຊ່ວຍຂອງນະຄອນດ່ານັ້ງ ທີ່ມີຕໍ່ 5 ແຂວງດັ່ງກ່າວໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ - 19 ແລະ ຍົກສູງຊີວິດການເປັນຢູ່ທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ.