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ຂ່າວສານ

ດ່ານັ້ງ - ສະຖານທີ່ດູດດື່ມ startup ນະວັດຕະກຳ

FiveSS, ແມ່ນໂປຼແກຼມການຄ້າເອກເລັກໂຕນິກ ໂດຍກະຊວງອຸດສາຫະກຳການຄ້າ ຫວຽດນາມ ອະນຸຍາດເຄືື່ອນໄຫວສະເພາະໃນຂົງເຂດກໍ່ສ້າງ ແລະ ບັນດາການບໍລິການກ່ຽວກັບເຮືອນຢູ່

ຫວຽດນາມ ໄດ້ກຳນົດວ່າ ນະອນ ດ່ານັ້ງ ແມ່ນໃຈກາງແກ່ນສານ startup ນະວັດຕະກຳເຂດພາກກາງ ຫວຽດນາມທາງນະຄອນພວມມານະພະຍາຍາມກໍ່ສ້າງ ແລະ ມີຫຼາຍນະໂຍບາຍໜູນຊ່ວຍວິສາຫະກິດນະວັດຕະກຳ.

        FiveSS, ແມ່ນໂປຼແກຼມການຄ້າເອກເລັກໂຕນິກ ໂດຍກະຊວງອຸດສາຫະກຳການຄ້າ ຫວຽດນາມ ອະນຸຍາດເຄືື່ອນໄຫວສະເພາະໃນຂົງເຂດກໍ່ສ້າງ ແລະ ບັນດາການບໍລິການກ່ຽວກັບເຮືອນຢູ່, ນີ້ແມ່ນໂຄງການໄດ້ຮັບລາງວັນທີ 3 ທີ່ການແຂ່ງຂັນ startup ນະວັດຕະກຳ ດ່ານັ້ງ (SURF 2023). ຍ້ອນຄວາມເມົາມົວ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງຫັນຂະແໜງກໍ່ສ້າງເປັນດີຈີຕອນ, ທ່ານ ໂດ້ກຸຍຊື້ ພ້ອມກັບເພື່ອນຮ່ວມງານໄດ້ສ້າງຕັ້ງໂປຼແກຼມການຄ້າເອເລັກໂຕນິກ 5 ດາວ FiveSS. ໂປຼແກຼມນີ້ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ຜູ້ສະໜອງກັບຜູ້ມີຄວາມຕ້ອງການນຳໃຊ້ບັນດາຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການກໍ່ສ້າງ. ທ່ານ ໂດ້ກຸຍຊື້ ຖືວ່າ, ເພື່ອບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນຄືໃນປະຈຸບັນ, ວິສາຫະກິດຂອງທ່ານ ກໍ່ໄດ້ຮັບການໜູນຊ່ວຍຫຼາຍຢ່າງຈາກອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ບັນດາອົງການ, ອົງໜ່ວຍໃນການ startup.

ນະຄອນ ດ່ານັ້ງ ໄດໜູນຊ່ວຍບັນດາຫົວໜ່ວຍ startup ໃຫ້ມີເງື່ອນໄຂອຳນວຍສະດວກໃນການໂຄສະນາ ຫຼື ໜູນຊ່ວຍແຫຼ່ງທຶນ startup. ພິເສດທາງນະຄອນຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ເຖິງບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ນຳມາເຊິ່ງລັກສະນະແທດຈິງໃຫ້ແກ່ສັງຄົມປະຊາຊົນ ແລະ ມີກົນໄກຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາໂຄງການໄດ້ຫັນເປັນການຄ້າ”.

ໃນຂະນະນັ້ນ, ໃນເວລາ 7 ປີທີ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ພັດທະນາ, ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນ EM&AI, startup ຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາປັນຍາປະດິດ (AI), ສະໜອງບັນດາໂປຼແກຼມພະນັກງານປະຈຳຮັບສາຍໂທລະສັບ ແລະ ພະນັກງານ AI Chatbot ໜູນຊ່ວຍຕອບຄຳຖາມຂອງລູກຄ້າແບບອັດຕະໂນມັດ. ປະຈຸບັນ, ສະຖານກົນສູນ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ຫຼາຍຫົວໜ່ວຍ, ວິສາຫະກິດ… ໄດ້ນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຂອງ EM&AI. ທ່ານ ເລງອັກຈີ, ຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍບໍລິຫານບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນ EM&AI, ຖືວ່າ:

ນະຄອນພຽງແຕ່ຕ້ອງສ້າງໜ່ວຍວິຊາສະເພາະຍົກອອກບັນດາໃບສັ່ງຊື້ສິນຄ້າຢ່າງຈະແຈ້ງລະອຽດໃຫ້ແກ່ບັນດາ startup. ຖ້າເຮັດໄດ້ຄືແນວນັ້ນກໍ່ຈະກະຕຸກຊຸກຍູ້ບັນດາບໍລິສັດອື່ນກ້າຜັນຂະຫຍາຍຕື່ມອີກນີ້ແມ່ນບັນຫາແທຈິງທີ່ສຸດ”.

        ນັບແຕ່ປີ 2016 ມາຮອດປະຈຸບັນ, ນະຄອນ ດ່ານັ້ງ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍການເຄື່ອນໄຫວໜູນຊ່ວຍລະບົບ startup ຫຼາຍຢ່າງ. ພິເສດແມ່ນເລື່ອງເປີດກວ້າງ

(ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນ EM&AI, startup ຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາປັນຍາປະດິດ)

ແລວນິຕິກຳ, ຊອກຫາແຫຼ່ງກຳລັງລົງທຶນ, ໜູນຊ່ວຍບັນດາວິສາຫະກິດ, ບຸກຄົນທີ່ startup. ຕາມທ່ານນາງ ເລທິຖຸກ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີນະຄອນ ດ່ານັ້ງ ແລ້ວ, ເລື່ອງສ້າງບັນດານະໂຍບາຍຢ່າງຄົບຊຸດ ແມ່ນເພື່ອສ້າງແລວນິຕິກຳຊຸກຍູ້ການພັດທະນາບັນດາປັດໄຈໃນລະບົບນິເວດ startup ນະວັດຕະກຳຂອງນະຄອນ:

ນະຄອນ ດ່ານັ້ງ ສືບຕໍ່ສຸມໃສ່ສ້າງລະບອບລະບຽບການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສະດວກທີ່ສຸດແກ່ວິສາຫະກິດ startup ນະວັດຕະກຳປະຈຸບັນທາງນະຄອນພວມຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍພິເສດສະເພາະໃຫ້ແກ່ນະຄອນໃນນັ້ນ, ມີນະໂຍບາຍ startup ນະວັດຕະກຳຕົວຢ່າງຄືນະໂຍບາຍທົດລອງມາດຕະການເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ນະໂຍບາຍໜູນຊ່ວຍວິສາກິດ startup ນະວັດຕະກຳທີ່ເຂັ້ມແຂງກວ່ານະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ຊັບສິນໂຄງຮ່າງໂຄງລ່າງວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອຮັບໃຊ້ການ startup ນະວັດຕະກຳ”.

ປີນີ້, ສູນໜູນຊ່ວຍ startup ນະວັດຕະກຳ ນະຄອນ ດ່ານັ້ງ ໄດ້ໜູນຊ່ວຍບັນດາໂຄງການ startup ສຳຜັດກັບບັນດານັກຊ່ຽວຊານ, ນັກລົງທຶນ, ກອງທຶນລົງທຶນ ແລະ ບັນດາວິສາຫະກິດ. ທ່ານ ຫງວຽນວຽດຕ່ວານ, ຫົວໜ້າສູນໜູນຊ່ວຍການ startup ວັດຕະກຳ ດ່ານັ້ງ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ພວກຂ້າພະເຈົ້າພວມຜັນຂະຫຍາຍແຜນການແນະນຳຜະລິດຕະພັ startup ຂອງນະຄອນທັງໝົດກັບບັນດາກອງທຶນລົງທຶນສາກົນຈັດບັນດາວັນບຸນworkshop ນ້ອຍ ເພື່ອໃຫ້ບັນດາກອງທຶນລົງທຶນສາມາດແລກປ່ຽນໂດຍກົງກັບບັນດາເຈົ້າຂອງໂຄງການ startup. ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງແມ່ນມຸ່ງໄປເຖິງເປົ້າໝາຍຊ່ວຍໃຫ້ພວກເພື່ອນທີ່ startup ສາມາດສຳຜັດກັບແຫຼ່ງທຶນໄດ້ແບ່ງປັນບົດຮຽນ startup, ແນວຄິດຂອງຕົນໃຫແກ່ບັນດາກອງຶນລົງທຶນ”.

ປະຈຸບັນ, ດ່ານັ້ງ ມີສູນໜູນຊ່ວຍການ startup ນະວັດຕະກຳ 1 ແຫ່ງ, ສູນ startup 2 ແຫ່ງ ຂຶ້ນກັບບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ, ກອງທຶນລົງທຶນ startup, ບັນດາສະໂມສອນ startup ຢູ່ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ, ວິທະຍາໄລ… ທາງນະຄອນໄດ້ ແລະ ພວມກາຍເປັນສະຖານທີ່ startup ທີ່ດູດດື່ມໃຈໃຫ້ແກ່ຫຼາຍວິສາຫະກິດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

WB ສະຫງວນເງິນ 2,5 ຕື້ USD ເພື່ອ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຄອນ​ຢູ່ ອາ​ຟະ​ລິ​ກາ

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ໂຄງການຫັນເປັນດີຈີຕອນຢ່າງຮອບດ້ານຢູ່ ອາຟະລິກາ ຫຼື IDEA ຈະສຸມໃສ່ການແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍດີຈີຕອນທົ່ວໄປ.
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