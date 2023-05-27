Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ດ່ານັ້ງ ກະກຽມໃຫ້ແກ່ງານບຸນຍິງບັ້ງໄຟດອກສາກົນ 2023 ເປັນຢ່າງດີທີ່ສຸດ

ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ໂລກບໍ່ມີໄລຍະຫ່າງ”, ງານບຸນຈະຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 02 ມິຖຸນາ ຫາວັນທີ 08 ສິງຫາ ດ້ວຍບັນດາທິມແຂ່ງຂັນທີ່ມາຈາກ ຫວຽດນາມ ແລະ 7 ທິມສາກົນ
  (ງານບຸນຍິງບັ້ງໄຟດອກສາກົນ ດ່ານັ້ງ 2023 (DIFF 2023) ຈະໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 02 ມິຖຸນາ)  

ງານບຸນຍິງບັ້ງໄຟດອກສາກົນ ດ່ານັ້ງ 2023 (DIFF 2023) ຈະໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 02 ມິຖຸນາ ຈະມາເຖິງ, ຢູ່ນະຄອນ ດ່ານັ້ງ. ພາຍຫຼັງຖືກຂາດຕອນຍ້ອນໂລກລະບາດໂຄວິດ-19 ເປັນເວລາ 3 ປີ. ລາຍການໄຂງານບຸນບັ້ງໄຟດອກປີນີ້ໄດ້ເຕົ້າໂຮມນັກສິລະປິນກວ່າ 180 ຄົນທີ່ມາຈາກ 25 ປະເທດໃນໂລກ ແລະ ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດານັກສິລະປະແຖວໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ. ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ໂລກບໍ່ມີໄລຍະຫ່າງ”, ງານບຸນຈະຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 02 ມິຖຸນາ ຫາວັນທີ 08 ສິງຫາ ດ້ວຍບັນດາທິມແຂ່ງຂັນທີ່ມາຈາກ ຫວຽດນາມ ແລະ 7 ທິມສາກົນ, ລວມມີ: ອັງກິດ, ອີຕາລີ, ໂປໂລຍ, ຝລັ່ງ, ອົດສະຕາລີ, ການາດາ, ແຟງລັງ. ທ່ານ ເລຈູງຈີງ, ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ດ່ານັ້ງ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“ພາຍຫຼັງ 3 ປິທີ່ນະຄອນບໍ່ໃຫ້ດຳເນີນງານບຸນ DIFF, ແນ່ນອນວ່າຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃດໜຶ່ງ. ແຕ່ດ້ວຍຄວາມຕັດສິນໃຈຂອງນະຄອນ, ມາຮອດຈຸດເວລານີ້, ທຸກວຽກງານກະກຽມໄດ້ສຳເລັດແລ້ວ. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ຈະຮັບປະກັນແຜນການທີ່ໄດ້ວາງອອກ ແລະ ຫວັງວ່າຄ່ຳຄືນໄຂງານບຸນໃນວັນທີ 02 ມິຖຸນາ ຈະບັນລຸຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວັນບຸນວິສາຂະບູຊາ 2023: ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍນ້ຳໃຈສາມັກຄີ - ປອງດອງຊາດ

ວັນບຸນວິສາຂະບູຊາ 2023: ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍນ້ຳໃຈສາມັກຄີ - ປອງດອງຊາດ

ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິທູຮ່າ ຝາກຄຳອວຍພອນພະອາຈານ ທິກທ້ຽນຟາບ ພ້ອມກັບພະສົງສຳມະເນນ, ພຸດທະສາສະນິກກະຊົນ ຕ້ອນຮັບວັນບຸນວິສາຂະບູຊາ ຢ່າງສະຫງົບ, ມ່ວນຊື່ນ, ຜາສຸກ
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top