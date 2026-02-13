Báo Ảnh Việt Nam

ດົ່ງ​ທາບ ສ້າງຄືນ​ໂຄງ​ປະ​ກອບ​ ກຸ່ມ​ກຳ​ປັ່ນ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ສິນ​ໃນ​ນ້ຳຕາມ​ທິດ​ຍືນ​ຍົງ

ເປົ້າໝາຍຂອງແຜນຮ່າງແມ່ນຫັນປ່ຽນບັນດາອາຊີບຂຸດຄົ້ນທີ່ມີຜົນກະທົບໃຫຍ່ຕໍ່ແຫຼ່ງຜົນປະໂຫຍດສິນໃນນ້ຳ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ລະບົບຊີວະນາໆພັນ ໄປເປັນບັນດາອາຊີບຂຸດຄົ້ນທີ່ເປັນມິດ ແລະ ຍືນຍົງກວ່າ
  ກຳປັ່ນຫາປາຂອງປະຊາຊົນ (ພາບ: baocantho.com.vn)  
ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ດົ່ງທາບພວມຜັນຂະຫຍາຍແຜນການ ປະຕິບັດ “ແຜນຮ່າງຫັນປ່ຽນອາຊີບຂຸດຄົ້ນສິນທະເລຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ມີຜົນກະທ້ອນຕໍ່ແຫຼ່ງຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຊີວະນາໆພັນ” ໃນບໍລິເວນແຂວງ, ເພື່ອແນໃສ່ສ້າງໂຄງປະກອບກຸ່ມກຳປັ່ນຂຸດຄົ້ນສິນໃນນ້ຳຄືນໃໝ່ ຕາມທິດຍືນຍົງ, ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ. ເປົ້າໝາຍຂອງແຜນຮ່າງແມ່ນຫັນປ່ຽນບັນດາອາຊີບຂຸດຄົ້ນທີ່ມີຜົນກະທົບໃຫຍ່ຕໍ່ແຫຼ່ງຜົນປະໂຫຍດສິນໃນນ້ຳ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ລະບົບຊີວະນາໆພັນ ໄປເປັນບັນດາອາຊີບຂຸດຄົ້ນທີ່ເປັນມິດ ແລະ ຍືນຍົງກວ່າ; ພ້ອມທັງຫັນປ່ຽນສ່ວນໜຶ່ງກຸ່ມກຳປັ່ນຫາປາໄປຍັງຂົງເຂດອື່ນເພື່ອຄ່ອຍໆສ້າງຄວາມດຸ່ນດ່ຽງຄືນໃໝ່ໃນຄວາມສາມາດຂຸດຄົ້ນທີ່ເໝາະສົມກັບປະລິມານແຫຼ່ງຜົນປະໂຫຍດ. ຜ່ານນັ້ນ, ກໍ່ຍົກສູງສະມັດຕະພາບ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງກຸ່ມກຳປັ່ນຫາປາ, ຮັບປະກັນ 100% ຊາວປະມົງທີ່ຫັນປ່ຽນອາຊີບໄດ້ມີວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ລາຍຮັບເປັນປົກກະຕິ, ປະກອບສ່ວນຕ້ານການຂຸດຄົ້ນສິນທະເລແບບຜິດກົດໝາຍ, ບໍ່ລາຍງານ ແລະ ບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ (IUU).

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

