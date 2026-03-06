Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ດັກ​ຫຼັກ ແກ້​ໄຂ​ກໍ​ລະ​ນີ​ລະ​ເມີດ​ການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ສິນ​ໃນ​ນ້ຳຢ່າງ​ເຂັ້ມ​ງວດ, ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ແກ້​ໄຂ​ບັດ​ເຫຼືອງ IUU

ຕາມແຜນການແລ້ວ, ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 09 – 19 ມີນາ, ຄະນະກວດກາຂອງຄະນະກຳມະການເອີຣົບ (EC) ຈະກວດກາວຽກງານປະຕິບັດການຕ້ານການຂຸດຄົ້ນສິນໃນນ້ຳແບບຜິດກົດໝາຍ, ບໍ່ລາຍງານ ແລະ ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຂໍ້ກຳນົດ (IUU) ຢູ່ ຫວຽດນາມ. ຢູ່ແຂວງ ດັກຫຼັກ, ບັນດາກຳລັງເຈົ້າໜ້າທີ່ພວມສຸມໃສ່ຮັດແໜ້ນການຄຸ້ມຄອງເຮືອຫາປາ ແລະ ແກ້ໄຂບັນດາກໍລະນີລະເມີດຢ່າງເຂັ້ມງວດ ເພື່ອແນໃສ່ພ້ອມກັບທົ່ວປະເທດຍົກເລີກ “ບັດເຫຼືອງ” ຂອງ EC ໂດຍໄວ.
  ກຳລັງທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນ ຕຸຍຮວ່າ ກວດກາອຸປະກອນຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວ  

ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວ (VMS) ຖືກຕ້ອງຕາມຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ຄວບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວເຂົ້າ - ອອກຈາກທ່າຂອງບັນດາເຮືອຫາປາເຫຼົ່ານັ້ນ. ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທາງແຂວງ ດັກລັກ ກຳນົດວ່າ ຈະສືບຕໍ່ແກ້ໄຂບັນດາການກະທຳລະເມີດ IUU ຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ທ່ານ ພັນເອກ ຫວໍຢຸຍຕວັນ, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ, ຫົວໜ້າອົງການຕຳຫຼວດສືບສວນ ກອງຕຳຫຼວດແຂວງ ດັກຫຼັກ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:  

  ທ່ານ ພັນເອກ ຫວໍຢຸຍຕວັນ, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ, ຫົວໜ້າອົງການຕຳຫຼວດສືບສວນ ກອງຕຳຫຼວດແຂວງ ດັກຫຼັກ   

  “ຕຳຫຼວດແຂວງ ໄດ້ຊີ້ນຳຕຳຫຼວດ 12 ຕາແສງແຄມທະເລ ສົມທົບກັບທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນ ແລະ ບັນດາກຳລັງເພື່ອກວດກາ, ຄວບຄຸມ, ແກ້ໄຂຕ້ານການຂຸດຄົ້ນ IUU ແບບຜິດກົດໝາຍ, ພິເສດ ສືບຕໍ່ຄຸ້ມຄອງບັນດາເຮືອຫາປາທີ່ເຄື່ອນໄຫວຢູ່ໄກຝັ່ງໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ເພື່ອແກ້ໄຂບັດເຫຼືອງ IUU ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.”

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ຕະຫຼາດ​ນ້ຳ​ມັນ​ອາຍ​ແກັດ ແລະ ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ໂລກ​ມີ​ການເໜັງ​ຕ​ິງ​ຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ

ຕະຫຼາດ​ນ້ຳ​ມັນ​ອາຍ​ແກັດ ແລະ ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ໂລກ​ມີ​ການເໜັງ​ຕ​ິງ​ຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ

ການປະທະກັນທີ່ເຄັ່ງຕຶງທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ພາກພື້ນຕາເວັນອອກກາງໃນຊຸມວັນຜ່ານມາ ໄດ້ກໍ່ຜົນກະທົບຢ່າງແຮງຕໍ່ຕະຫຼາດພະລັງງານ ແລະ ລະບົບສະໜອງທົ່ວໂລກ.
