ດັກຫຼັກ ແກ້ໄຂກໍລະນີລະເມີດການຂຸດຄົ້ນສິນໃນນ້ຳຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ມານະພະຍາຍາມແກ້ໄຂບັດເຫຼືອງ IUU
ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວ (VMS) ຖືກຕ້ອງຕາມຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ຄວບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວເຂົ້າ - ອອກຈາກທ່າຂອງບັນດາເຮືອຫາປາເຫຼົ່ານັ້ນ. ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທາງແຂວງ ດັກລັກ ກຳນົດວ່າ ຈະສືບຕໍ່ແກ້ໄຂບັນດາການກະທຳລະເມີດ IUU ຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ທ່ານ ພັນເອກ ຫວໍຢຸຍຕວັນ, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ, ຫົວໜ້າອົງການຕຳຫຼວດສືບສວນ ກອງຕຳຫຼວດແຂວງ ດັກຫຼັກ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ຕຳຫຼວດແຂວງ ໄດ້ຊີ້ນຳຕຳຫຼວດ 12 ຕາແສງແຄມທະເລ ສົມທົບກັບທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນ ແລະ ບັນດາກຳລັງເພື່ອກວດກາ, ຄວບຄຸມ, ແກ້ໄຂຕ້ານການຂຸດຄົ້ນ IUU ແບບຜິດກົດໝາຍ, ພິເສດ ສືບຕໍ່ຄຸ້ມຄອງບັນດາເຮືອຫາປາທີ່ເຄື່ອນໄຫວຢູ່ໄກຝັ່ງໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ເພື່ອແກ້ໄຂບັດເຫຼືອງ IUU ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.”