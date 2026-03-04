ຂ່າວສານ
ດັກລັກມານະພະຍາຍາມປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕ້ານການຂຸດຄົ້ນ IUU
ວັນທີ 2 ເມສາ, ແຂວງດັກລັກ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍກອງປະຊຸມຕີລາຄາໝາກຜົນແຫ່ງການຕ້ານການຂຸດຄົ້ນສິນທະເລແບບຜິດກົດໝາຍ, ບໍ່ລາຍງານ ແລະ ບໍປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ (IUU) ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານຕ້ອນຮັບຄະນະນັກກວດກາຂອງ ຄະນະກຳມະການເອີລົບ (EC).
ໄລ່ຮອດວັນທີ 28 ກຸມພາ, ແຂວງດັກລັກ ມີກຳປັ່ນຫາປາທີ່ໄດ້ຈົດທະບຽນໃນລະບົບຖານຂໍ້ມູນອາຊີບຫາປາແຫ່ງຊາດ 2.575 ລຳ. ກຳປັ່ນ ທີ່ມີໜັງສືອະນຸຍາດຂຸດຄົ້ນສິນນ ໃນນ້ຳຍັງມີຜົນສັກສິດ 2555 ລຳ. ສະເພາະກຳປັ່ນທີ່ຍາວແຕ່ 15 ແມັດຂຶ້ນໄປມີ 684 ລຳທີ່ມີໜັງສືອະນຸຍາດຂຸດຄົ້ນສິນໃນນ້ຳ ຍັງມີຜົນສັກສິດ. ທ່ານ ຕະແອັງຕວັນ, ຮອງເລຂາຄະນະພັກແຂວງ, ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ດັກລັກ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ວັນທີ 13 ມີນາ, ຄະນະນັກກວດກາຂອງ EC ຈະມາກວດກາຄັ້ງສຸດທ້າຍກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຕ້ານການຂຸດຄົ້ນ IUU ຢູ່ດັກລັກ, ເພາະສະນັ້ນ ທາງແຂວງໄດ້ສຸມໃສ່ທຸກກຳລັງເພື່ອແນໃສ່ຍົກເລີກບັດເຫຼືອງຂອງ EC, ຊ່ວຍຂະແໜງສິນໃນນ້ຳພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ