ຂ່າວສານ ຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນບັນດາກຳລັງປະຕິບັດສຳເລັດໜ້າທີ່ A80 08/09/2025 ໂດຍຕາງໜ້າຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ ໄດ້ເຊີດຊູ, ອວຍພອນໝາກຜົນ, ຜົນງານອັນດີເດັ່ນຂອງພະນັກງານ, ນັກຮົບກຳລັງກອງທັບ, ທະຫານລາດປ້ອງກັນຕົວ ເຂົ້າຮ່ວມປະຕິບັດໜ້າທີ່ A80. ພິທີຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນ ບັນດາກຳລັງເຂົ້າຮ່ວມພິທີເດີນສວນສະໜາມກ້ອນກຳລັງ (ພາບ: qdnd.vn)ຕອນບ່າຍວັນທີ 6 ກັນຍາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດພິທີຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນ ບັນດາກຳລັງເຂົ້າຮ່ວມພິທີເດີນສວນສະໜາມກ້ອນກຳລັງ ໃນພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນການປະຕິວັດເດືອນສິງຫາ ປະສົບຜົນສຳເລັດ ແລະ ວັດຊາດທີ 2 ກັນຍາ (ໜ້າທີ່ A80) ດ້ວຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ພົນເອກ ຟານວັນຢາງ, ກຳມະການກົມການເມືອງ, ຮອງເລຂາຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ. ໂດຍຕາງໜ້າຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ ໄດ້ເຊີດຊູ, ອວຍພອນໝາກຜົນ, ຜົນງານອັນດີເດັ່ນຂອງພະນັກງານ, ນັກຮົບກຳລັງກອງທັບ, ທະຫານລາດປ້ອງກັນຕົວ ເຂົ້າຮ່ວມປະຕິບັດໜ້າທີ່ A80. ພ້ອມກັບກຳລັງອື່ນໆ, ທຸກກ້ອນ, ທຸກຳລັງຂອງກອງທັບໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດໜ້າທີ່ຢ່າງດີເດັ່ນ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າຂຶ້ນພິທີເດີນສວນສະໜາມກ້ອນກຳລັງທີ່ສະຫງ່າຜ່າເຜີຍ. ເຫດການບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບຈາກ ປຊຊ ທົ່ວປະເທດ ດ້ວຍຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງເພື່ອນມິດສາກົນ, ບັນດາສຳນັກຂ່າວສານ, ສື່ມວນຊົນສາກົນ ກໍ່ສະຫງວນຄວາມເປັນກຽດເພື່ອເວົ້າເຖິງພິທີສະຫຼອງ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)