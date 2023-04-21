ຂ່າວສານ
ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການຮ່ວມມືຢ່າງຮອບດ້ານລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ກ່ວາອີກ
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ຈະຊຸກຍູ້ຢ່າງແຮງການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສອງພັກ, ປະກອບສ່ວນຍົກສູງ ປະສິດທິຜົນການຮ່ວມມືຢ່າງຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງປະເທດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງກວ່າອີກ. ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງເນັ້ນໜັກວ່າ ການພົວພັນ, ນ້ຳໃຈມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວແມ່ນພິເສດທີ່ສຸດ. ແຕ່ລະບາດກ້າວ, ຜົນສຳເລັດໃນການປົກປັກຮັກສາ, ສ້າງສາປະເທດ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ມີການສະໜັບສະໜູນ, ຊ່ວຍເຫຼືອຂອງພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນລາວ.
ສ່ວນທ່ານ ທອງສະຫວັນ ພົວວິຫານ ຖືວ່າ ສອງຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດຈະປະຕິບັດສຳເລັດໜ້າທີ່ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ການນຳສອງພັກ, ສອງລັດໃນການຍົກສູງປະສິດທິຜົນການປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດກວ່າອີກ.