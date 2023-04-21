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ຂ່າວສານ

ຍົກ​ສູງ​​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຢ່າງ​ຮອບ​ດ້ານ​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ລາວ ກ່​ວາ​ອີກ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 20 ເມສາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ ທອງສະຫວັນ ພົມວິຫານ, ຫົວໜ້າຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ ພວມມີການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ.
  ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ ທອງສະຫວັນ ພົມວິຫານ, ຫົວໜ້າຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ (ພາບ: TTXVN)  

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ຈະຊຸກຍູ້ຢ່າງແຮງການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສອງພັກ, ປະກອບສ່ວນຍົກສູງ ປະສິດທິຜົນການຮ່ວມມືຢ່າງຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງປະເທດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງກວ່າອີກ. ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງເນັ້ນໜັກວ່າ ການພົວພັນ, ນ້ຳໃຈມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວແມ່ນພິເສດທີ່ສຸດ. ແຕ່ລະບາດກ້າວ, ຜົນສຳເລັດໃນການປົກປັກຮັກສາ, ສ້າງສາປະເທດ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ມີການສະໜັບສະໜູນ, ຊ່ວຍເຫຼືອຂອງພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນລາວ.

ສ່ວນທ່ານ ທອງສະຫວັນ ພົວວິຫານ ຖືວ່າ ສອງຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດຈະປະຕິບັດສຳເລັດໜ້າທີ່ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ການນຳສອງພັກ, ສອງລັດໃນການຍົກສູງປະສິດທິຜົນການປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດກວ່າອີກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ເວືອງ​ດິ່ງ​ເຫວະ ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ພິ​ເສດ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ກູ​ບາ ຊຸດ​ທີ X

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ເວືອງ​ດິ່ງ​ເຫວະ ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ພິ​ເສດ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ກູ​ບາ ຊຸດ​ທີ X

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ກູບາ ຢ່າງເປັນທາງການ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 19 ເມສາ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ລາຮາວານ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ມີບົດກ່າວປາໄສສຳຄັນໃນກອງປະຊຸມຄົບຄະນະພິເສດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ກູບາ ຊຸດທີ X, ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 62 ປີ ແຫ່ງວັນໄຊຊະນະ Giron (1961 – 2023). ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ຖ່າຍທອດສົດຜ່ານຊ່ອງໂທລະພາບຂອງສະຖານີໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ ກູບາ.
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