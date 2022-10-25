ຂ່າວສານ
ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ - ການຄ້າ - ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ຕຸລາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານສະພາສູງ ລາຊະອານາຈັກກຳປູເຈຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍຍົກສູງ ປະສິດທິຜົນໃນການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ - ການຄ້າ - ການລົງທຶນກ່ວາອີກ, ຊ່ວຍກັນກໍ່ສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດເປັນເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ມີຄວາມສາມາດຮັບມືກັບບັນຫາພາຍນອກຢ່າງພຽງພໍ, ສືບຕໍ່ເຊື່ອມຕໍ່ສອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ ນັບທັງທາງດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທາງດ້ານດີຈີຕອນ. ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການເຈຈະລາກ່ຽວກັບເສັ້ນຊາຍແດນ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດການປັກຫຼັກໝາຍຊາຍແດນ ເພື່ອສ້າງເສັ້ນຊາຍແດນແຫ່ງສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ, ຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາ. ສ່ວນທ່ານປະທານສະພາສູງກຳປູເຈຍ Samdec Say Chhum ຢັ້ງຢືນວ່າ: ກຳປູເຈຍ ມີຄວາມຫວັງຈະສືບຕໍ່ສາມັກຄີ, ຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຮ່ວມມືຢ່າງຮອບດ້ານ, ຍືນຍົງຍາວນານລະຫວ່າງສອງປະເທດເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກ.