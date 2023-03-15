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ຂ່າວສານ

ຍົກ​ສູງ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ການ​ສົມ​ທົບ​ກັນ​ໃນ​ວຽກ​ງານ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຄວາມສະ​ຫງົບ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ແຫ່ງ​ຊາດ

ຝ່າຍຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ພ້ອມແລ້ວໃຫ້ການໜູນຊ່ວຍຝ່າຍລາວໃນການກະກຽມ ແລະ ປະຕິບັດ ບົດບາດໜ້າທີ່ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນປະທານອາຊຽນ ປີ 2024ໃຫ້ສຳເລັດຜົນ.
  ການເຮັດວຽກລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ (ພາບ:VOV)  
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ມີນາ, ຢູ່ດ່ານັ້ງ, ກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົມທົບກັບກະຊວງຕຳຫຼວດ ສປປ.ລາວຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຮ່ວມມືປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຫວຽດນາມ - ລາວຄັ້ງທີ 8. ທ່ານພົນໂທ ເລືອງຕາມກວາງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ແລະ ທ່ານພົນໂທ ກົງທອງ ພົງວິຈິດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບລາວ ເປັນປະທານຮ່ວມ. ທີ່ກອງປະຊຸມ, ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍກົນໄກຮ່ວມມືທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນລະຫວ່າງບັນດາກົມກອງວິຊາສະເພາະ ແລະ ຕຳຫຼວດທ້ອງຖິ່ນຕິດກັບຊາຍແດນ. ສອງຝ່າຍໄດ້ສົມທົບທັດສະນະ, ຫຼັກໝັ້ນຂອງສອງປະເທດຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສຮ່ວມມືປ້ອງກັນຄວາມໝັ້ນຄົງສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳສາກົນ ຂອງບັນດາປະເທດຂຶ້ນກັບອາຊຽນ, ຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບໃຫ້ແກ່ບັນດາເຫດການໃຫຍ່ທີ່ດຳເນີນຢູ່ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ຝ່າຍຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ພ້ອມແລ້ວໃຫ້ການໜູນຊ່ວຍຝ່າຍລາວໃນການກະກຽມ ແລະ ປະຕິບັດ ບົດບາດໜ້າທີ່ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນປະທານອາຊຽນ ປີ 2024ໃຫ້ສຳເລັດຜົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ແມ່​ຍິງ ແລະ ເດັກ​ຍິງ​ໃນ​ຂະ​ບວນ​ວິ​ວັດ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ​ທົ່ວ​ໂລກ

ຫວຽດ​ນາມ ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ແມ່​ຍິງ ແລະ ເດັກ​ຍິງ​ໃນ​ຂະ​ບວນ​ວິ​ວັດ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ​ທົ່ວ​ໂລກ

ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຊຸກຍູ້ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງໃນຂະບວນວິວັດຫັນເປັນດີຈີຕອນທົ່ວໂລກ.
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