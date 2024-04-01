ຂ່າວສານ
ຍົກສູງທີ່ຕັ້ງຂອງ ກາເຟ ແລະ ຊາ ຫວຽດນາມ ໃນແຜນທີ່ຜະລິດຕະພັນກະເສດ ໂລກ
ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 30 – 31 ມີນາ, ພິທີເຊີດຊູ ກາເຟ - ຊາ ຫວຽດນາມ ປີ 2024 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ຖູດຶກ, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ. ນີ້ແມ່ນບັນດາເຫດການເພື່ອແນໃສ່ໂຄສະນາເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ, ເຊື່ອມຕໍ່ການແລກປ່ຽນຄ້າຂາຍ ບັນດາຜະລິດຕະພັນກາເຟ, ຊາ ຫວຽດນາມ ໂດຍໜັງສືພິມ ຜູ້ອອກແຮງງານ ປຸກລະດົມແຕ່ປີ 2023.
ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໃນວັນບຸນເຊີດຊູ ກາເຟ - ຊາ ຫວຽດນາມ ປີ 2024 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ ແລະ ອຸດົມສົມບູນກ່ວາ, ດຶງດູດການເຂົ້າຮ່ວມ ຂອງວິສາຫະກິດຫຼາຍແຫ່ງ ແລະ ໄດ້ຮັບການແນະນຳ, ໂຄສະນາໃນວົງກ້ວາງ ຜ່ານຫຼາຍຊ່ອງທາງ; ໃນນັ້ນ ຈຸດສຸມຂອງວັນບຸນແມ່ນ ກອງປະຊຸມສຳມະນາ “ວິທີແກ້ໄຂເພື່ອສົ່ງອອກກາເຟໃຫ້ບັນລຸ 5 ຕື້ USD”
ນະທີ່ນີ້, ບັນດານັກຊ່ຽວຊານ, ສະຫະສະມາຄົມໄດ້ປຶກສາຫາລືວິທີການແກ້ໄຂເພື່ອການເຕີບໂຕດ້ານການສົ່ງອອກກາເຟແບບຍືນຍົງ, ສ້າງມູນຄ່າສິນຄ້າຫຼາຍກ່ວາເກົ່າ. ກໍ່ໃນຂອບເຂດວັນບຸນ, ໃນລາຍການ Coffee Talk ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 31 ມີນາ, ມີນັກຊ່ຽວຊານຫຼາຍທ່ານໄດ້ແບ່ງປັນກັບຊາວໜຸ່ມ ບັນດາບົດຮຽນປະສົບການອັນລ້ຳຄ່າກ່ຽວກັບການ Startup, ຄຸ້ມຄອງການເງິນ…