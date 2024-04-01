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ຂ່າວສານ

ຍົກ​ສູງ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຂອງ ກາ​ເຟ ແລະ ຊາ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ແຜນ​ທີ່​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ກະ​ເສດ ໂລກ

ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໃນວັນບຸນເຊີດຊູ ກາເຟ - ຊາ ຫວຽດນາມ ປີ 2024 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ ແລະ ອຸດົມສົມບູນກ່ວາ, ດຶງດູດການເຂົ້າຮ່ວມ ຂອງວິສາຫະກິດຫຼາຍແຫ່ງ ແລະ ໄດ້ຮັບການແນະນຳ, ໂຄສະນາໃນວົງກ້ວາງ ຜ່ານຫຼາຍຊ່ອງທາງ.
ພິທີເຊີດຊູ ກາເຟ - ຊາ ຫວຽດນາມ ປີ 2024 (ພາບ: TTXVN)

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 30 – 31 ມີນາ, ພິທີເຊີດຊູ ກາເຟ - ຊາ ຫວຽດນາມ ປີ 2024 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ຖູດຶກ, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ. ນີ້ແມ່ນບັນດາເຫດການເພື່ອແນໃສ່ໂຄສະນາເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ, ເຊື່ອມຕໍ່ການແລກປ່ຽນຄ້າຂາຍ ບັນດາຜະລິດຕະພັນກາເຟ, ຊາ ຫວຽດນາມ ໂດຍໜັງສືພິມ ຜູ້ອອກແຮງງານ ປຸກລະດົມແຕ່ປີ 2023.

ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໃນວັນບຸນເຊີດຊູ ກາເຟ - ຊາ ຫວຽດນາມ ປີ 2024 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ ແລະ ອຸດົມສົມບູນກ່ວາ, ດຶງດູດການເຂົ້າຮ່ວມ ຂອງວິສາຫະກິດຫຼາຍແຫ່ງ ແລະ ໄດ້ຮັບການແນະນຳ, ໂຄສະນາໃນວົງກ້ວາງ ຜ່ານຫຼາຍຊ່ອງທາງ; ໃນນັ້ນ ຈຸດສຸມຂອງວັນບຸນແມ່ນ ກອງປະຊຸມສຳມະນາ “ວິທີແກ້ໄຂເພື່ອສົ່ງອອກກາເຟໃຫ້ບັນລຸ 5 ຕື້ USD”

ນະທີ່ນີ້, ບັນດານັກຊ່ຽວຊານ, ສະຫະສະມາຄົມໄດ້ປຶກສາຫາລືວິທີການແກ້ໄຂເພື່ອການເຕີບໂຕດ້ານການສົ່ງອອກກາເຟແບບຍືນຍົງ, ສ້າງມູນຄ່າສິນຄ້າຫຼາຍກ່ວາເກົ່າ. ກໍ່ໃນຂອບເຂດວັນບຸນ, ໃນລາຍການ Coffee Talk ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 31 ມີນາ, ມີນັກຊ່ຽວຊານຫຼາຍທ່ານໄດ້ແບ່ງປັນກັບຊາວໜຸ່ມ ບັນດາບົດຮຽນປະສົບການອັນລ້ຳຄ່າກ່ຽວກັບການ Startup, ຄຸ້ມຄອງການເງິນ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ສ້າງ​ຝູກວັກ​ກາຍ​ເປັນ​ສູນ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ, ການທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຊີ​ວະ​ພາບ​ທີ່​ມີ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ສູງ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ສ້າງ​ຝູກວັກ​ກາຍ​ເປັນ​ສູນ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ, ການທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຊີ​ວະ​ພາບ​ທີ່​ມີ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ສູງ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 31 ມີນາ, ຢູ່ນະຄອນ ເກາະຝຸກວັກ, ແຂວງ ກຽນຢາງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມ ສະຫຼຸບການປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບການອະນຸມັດຜ່ານແຜນຮ່າງພັດທະນາສັງລວມເກາະຝຸກວັກ, ແຂວງ ກຽນຢາງ ຮອດປີ 2010 ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2020.
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