ຂ່າວສານ
ຍົກລະດັບສະຕິຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ - ຊາຍ ແລະ ສິດທິເດັກຍິງ ຢູ່ ຫວຽດນາມ
“ເດັກຍິງເປັນເຈົ້າຂອງອະນາຄົດ” ແມ່ນຫົວຂໍ້ຂອງເຫດການສື່ມວນຊົນໂດຍອົງການ ສປຊ ກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງຊາຍ ແລະ ມອບສິດໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ (UN Women) ແລະ ອົງການ UNESCO ສົມທົບກັບພະແນກວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແຂວງ ຫວິ້ງລອງ ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 12 ຕຸລາ, ຢູ່ໂຮງຮຽນມັດທະນາຕອນຕົ້ນ ລົກຮວ່າ, ເມືອງລອງໂຮ່, ແຂວງ ຫວິ້ງລອງ. ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນເດັກຍິງສາກົນ (ວັນທີ 11 ຕຸລາ), ວັນຄູໂລກ (ວັນທີ 5 ຕຸລາ) ແລະ ວັນປະກາດຖະແຫຼງການ ປັກກິ່ງ ແລະ ໂຄງການດຳເນີນງານ ປັກກິ່ງ ຄົບຮອບ 30 ປີ(1995-2025). ເຫດການແມ່ນໂອກາດເພື່ອເຊີດຊູສຽງເວົ້າ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຂອງນາຍຄູໃນວິວັດທະນາການສ້າງນະໂຍບາຍໃຫ້ສົມບູນແບບ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມການສຶກສາທີ່ເຊື່ອມໂຍງກວ່າສຳລັບຜູ້ຮຽນ, ລວມທັງເດັກຍິງ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍຮຽກຮ້ອງວົງຄະນະຍາດ ຮ່ວມເດີນທາງຊຸກຍູ້ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ - ຊາຍ ຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ໃນເຫດການນີ້, ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຄືງານວາງສະແດງ, ການພົບປະແລກປ່ຽນ, ແຂ່ງຂັນແຕ້ມຮູບປຸກລະດົມ ໄດ້ນຳມາກາລະໂອກາດໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນໄດ້ສະແດງທັດສະນະ ແລະ ບົດບາດຂອງເດັກຍິງໃນການສ້າງອະນາຄົດຂອງຕົນ, ຂອງຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມຜ່ານບັນດາໂຄງການປະສົມປະສານລະຫວ່າງວິຊາຈິດຕະກຳ, ວັດນະຄະດີ ແລະ ສຳຜັດປະດິດຄິດສ້າງ. ພິເສດ, ໃນເຫດການນີ້ຍັງມີການໂອ້ລົມສົນທະນາແບບເຊິ່ງໜ້າກັບນັກປະຖະກະຖາຍິງທີ່ມີຜົນກະທົບໃນຂົງເຂດການສຶກສາ, ກິລາ ແລະ ວິທະຍາສາດ; ຜ່ານນັ້ນ, ສົ່ງແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ, ພິເສດແມ່ນນັກຮຽນຍິງ, ຈະມີຫຼາຍບົດຮຽນ, ຄຳປຶກສາເພື່ອໃຫ້ພວກນ້ອງມີຄວາມໝັ້ນໃຈກວ່າໃນການເດີນຕາມຄວາມໄຝ່ຝັນ ແລະ ເປົ້າໝາຍຂອງຕົນ.