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ຂ່າວສານ

ຍົກ​ລະ​ດັບ​ການ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ສິງ​ກະ​ໂປ: ວິ​ໄສ​ທັດ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ

ໃນສະພາບການໂລກທີ່ມີການຜັນແປສັບສົນ, ສະຫຼັບຊັບຊ້ອນກັບກາລະໂອກາດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍນັ້ນ, ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດໃໝ່ດ້ວຍຄວາມເປັນເຈົ້າການສູງໃນການເພີ່ມທະວີການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດ, ພິເສດແມ່ນບັນດາປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກ, ໃນນັ້ນ ສິງກະໂປແມ່ນແບບຢ່າງ.
ທ່ານສາດສະດາຈານ ຫວູມິງເຄືອງ, ນັກຊ່ຽວຊານແຖວໜ້າກ່ຽວກັບ ຫວຽດນາມ ຂຶ້ນກັບມະຫາວິທະຍາໄລນະໂຍບາຍສາທາລະນະ ຫຼີກວາງຈູ (ພາບ: TTXVN)

ສິ່ງດັ່ງກ່າວໂດຍທ່ານສາດສະດາຈານ ຫວູມິງເຄືອງ, ນັກຊ່ຽວຊານແຖວໜ້າກ່ຽວກັບ ຫວຽດນາມ ຂຶ້ນກັບມະຫາວິທະຍາໄລນະໂຍບາຍສາທາລະນະ ຫຼີກວາງຈູ, ໄດ້ຢັ້ງຢືນໃນການໃຫ້ສຳພາດນັກຂ່າວສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ເນື່ອງໃນໂອກາດທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ສິງກະໂປ ຢ່າງເປັນທາງການ. ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ ທັງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສິງກະໂປ ລ້ວນແຕ່ມີກຳລັງບົ່ມຊ້ອນອັນໃຫຍ່ຫຼວງເພື່ອນຳການພົວພັນລະຫວ່າງສອງຝ່າຍຂຶ້ນລະດັບສູງໃໝ່ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

ຕາມທ່ານສາດສະດາຈານ ຫວູມິງເຄືອງ ແລ້ວ, ເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ຊຸກຍູ້ການພົວພັນກັບ ສິງກະໂປ ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ່າ ແມ່ນຂີດໝາຍທີ່ສຳຄັນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວິໄສທັດຍຸດທະສາດອັນເລິກເຊິ່ງຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະແດງຄວາມຕັດສິນໃຈສູງຂອງຄະນະການນຳເພື່ອສາມາດສ້າງເປັນບັນດາບາດກ້າວຫັນປ່ຽນກ້າວກະໂດດຂັ້ນໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ສິງກະໂປ ແລະ ຫວຽດນາມ ມີກຳລັງບົ່ມຊອ້ນຫຼາຍຢ່າງເພື່ອເພີ່ມທະວີການພົວພັນຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ. ໃນສະພາບການໂລກທີ່ພວມຜັນແປຢ່າງສັບສົນ, ສາຍພົວພັນນັ້ນ ຍິ່ງມີຄວາມພິເສດກວ່າອີກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ເດີນ​ທາງ​ຮອດ​ ສິງ​ກະ​ໂປ ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​​ຢ້ຽມ​ຢາມ ປະ​ເທດ​ນີ້ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ເດີນ​ທາງ​ຮອດ​ ສິງ​ກະ​ໂປ ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​​ຢ້ຽມ​ຢາມ ປະ​ເທດ​ນີ້ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາ ແລະ ຄະນະຜຸ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງໄປຮອດສະໜາມບິນສາກົນ Changi, ເລີ່ມຕົ້ນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ ສ.ສິງກະໂປ ແຕ່ວັນທີ 11 – 13 ມີນາ ຢ່າງເປັນທາງການ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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