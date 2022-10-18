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ຂ່າວສານ

ຍູ​ແຮງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຄວາມໝັ້ນ​ຄົງ​ແບບ​ໃໝ່​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ ອາ​ຊ​ຽນ

ການປ້ອງກັນຄວາມໝັ້ນຄົງແບບໃໝ່ຈະພາໃຫ້ເກີດມີສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍກວ່າອີກໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

ການປ້ອງກັນຄວາມໝັ້ນຄົງແບບໃໝ່ຈະພາໃຫ້ເກີດມີສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍກວ່າອີກໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

    

ເວທີປາໄສ “ຮ່ວມມືໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມໝັ້ນຄົງແບບໃໝ່ໃນພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ 

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 17 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສະຖາບັນຄວາມໝັ້ນຄົງແບບໃໝ່ (ມະຫາວິທະຍາໄລບໍລິຫານທຸລະກິດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຮ່າໂນ້ຍ) ໄດ້ຈັດເວທີປາໄສ “ຮ່ວມມືໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມໝັ້ນຄົງແບບໃໝ່ໃນພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ), ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ ຄື ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານ, ກະຊວງຕຳຫຼວດ ພ້ອມດ້ວຍນັກຊ່ຽວຊານ ແລະ ນັກວິທະຍາສາດຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

ຢູ່ເວທີປາໄສ, ບັນດານັກຊ່ຽວຊານຖືວ່າ ການປ້ອງກັນຄວາມໝັ້ນຄົງແບບໃໝ່ຈະພາໃຫ້ເກີດມີສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍກວ່າອີກໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ທ່ານຮອງສາດສະດາຈານ, ປອ. ຮວ່າງດິ່ງຟີ, ອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລບໍລິຫານທຸລະກິດ, ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບແບບໃໝ່ (ສັງກັດມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຮ່າໂນ້ຍ) ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ:

“ພວກເຮົາຍາມໃດກໍຫວັງວ່າ ນັກຮຽນຮູ້ ແລະ ນັກວິທະຍາສາດ ອາຊຽນ ຈະສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືໃນການສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ໃຫ້ຄຳປຶກສານະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບແບບໃໝ່ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມໝັ້ນຄົງແບບໃໝ່. ມີຫຼາຍຂົງເຂດ ເຊິ່ງ ອາຊຽນ ຕ້ອງເພີ່ມທະວີວິທີການແກ້ໄຂ ຫຼື ມາດຕະການທີ່ມີລັກສະນະລວມໝູ່, ໃນນັ້ນ ມີບັນຫາໃຫຍ່ຄືການກໍ່ການຮ້າຍ, ອາດຊະຍາກອນຂ້າມຊາດ, ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານເສດຖະກິດ, ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານການເງິນ, ຄວາມປອດໄພທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ ແລະ ຫຼາຍບັນຫາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.”

ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຮັດ​ແໜ້ນ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ທີ່​ເປັນ​ມູນ​ເຊື້ອ, ການ​ຮ່ວມ​ມືຫຼາຍ​ດ້ານ​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ - ຣູ​ມາ​ນີ ​ໃຫ້ເລິກ​ເຊິ່ງຂຶ້ນ​ຕື່ມ

ຮັດ​ແໜ້ນ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ທີ່​ເປັນ​ມູນ​ເຊື້ອ, ການ​ຮ່ວມ​ມືຫຼາຍ​ດ້ານ​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ - ຣູ​ມາ​ນີ ​ໃຫ້ເລິກ​ເຊິ່ງຂຶ້ນ​ຕື່ມ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 17 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ Eugen Neata, ປະທານກຸ່ມສະມາຊິກລັດຖະສະພາມິດຕະພາບ ຣູມານີ - ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາສະມາຊິກໃນກຸ່ມ ໃນໂອກາດຄະນະມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ.
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