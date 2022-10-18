ຂ່າວສານ
ຍູແຮງການຮ່ວມມືໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມໝັ້ນຄົງແບບໃໝ່ໃນພາກພື້ນ ອາຊຽນ
ການປ້ອງກັນຄວາມໝັ້ນຄົງແບບໃໝ່ຈະພາໃຫ້ເກີດມີສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍກວ່າອີກໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
ເວທີປາໄສ “ຮ່ວມມືໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມໝັ້ນຄົງແບບໃໝ່ໃນພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 17 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສະຖາບັນຄວາມໝັ້ນຄົງແບບໃໝ່ (ມະຫາວິທະຍາໄລບໍລິຫານທຸລະກິດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຮ່າໂນ້ຍ) ໄດ້ຈັດເວທີປາໄສ “ຮ່ວມມືໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມໝັ້ນຄົງແບບໃໝ່ໃນພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ), ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ ຄື ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານ, ກະຊວງຕຳຫຼວດ ພ້ອມດ້ວຍນັກຊ່ຽວຊານ ແລະ ນັກວິທະຍາສາດຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
ຢູ່ເວທີປາໄສ, ບັນດານັກຊ່ຽວຊານຖືວ່າ ການປ້ອງກັນຄວາມໝັ້ນຄົງແບບໃໝ່ຈະພາໃຫ້ເກີດມີສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍກວ່າອີກໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ທ່ານຮອງສາດສະດາຈານ, ປອ. ຮວ່າງດິ່ງຟີ, ອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລບໍລິຫານທຸລະກິດ, ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບແບບໃໝ່ (ສັງກັດມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຮ່າໂນ້ຍ) ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ພວກເຮົາຍາມໃດກໍຫວັງວ່າ ນັກຮຽນຮູ້ ແລະ ນັກວິທະຍາສາດ ອາຊຽນ ຈະສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືໃນການສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ໃຫ້ຄຳປຶກສານະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບແບບໃໝ່ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມໝັ້ນຄົງແບບໃໝ່. ມີຫຼາຍຂົງເຂດ ເຊິ່ງ ອາຊຽນ ຕ້ອງເພີ່ມທະວີວິທີການແກ້ໄຂ ຫຼື ມາດຕະການທີ່ມີລັກສະນະລວມໝູ່, ໃນນັ້ນ ມີບັນຫາໃຫຍ່ຄືການກໍ່ການຮ້າຍ, ອາດຊະຍາກອນຂ້າມຊາດ, ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານເສດຖະກິດ, ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານການເງິນ, ຄວາມປອດໄພທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ ແລະ ຫຼາຍບັນຫາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.”
ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV