ຂ່າວສານ
ຍູ້ແຮງ ແລະ ຍົກລະດັບການຕ່າງປະເທດຫຼາຍຝ່າຍໃຫ້ສູງກ່ວາຮອດປີ 2030
ວັນທີ 25 ມັງກອນ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບເບື້ອງຕົ້ນ 5 ປີແຫ່ງການປະຕິບັດຄຳສັ່ງເລກທີ 25 ຂອງ ຄະນະເລຂາກ່ຽວກັບການຍູ້ແຮງ ແລະ ຍົກລະດັບການຕ່າງປະເທດ ຫຼາຍຝ່າຍຮອດປີ 2030. ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ບັນດາຜູ້ແທນ ໄດ້ສຳຫຼວດກວດກາສະພາບການຜັນຂະຫຍາຍຄຳສັ່ງເລກທີ 25 ໃນໄລຍະ 5ປີຜ່ານມາ, ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຕີລາຄາສັງລວມກ່ຽວກັບສະພາບການ, ໂອກາດ, ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ໄດ້ວາງອອກຕໍ່ການທູດຫຼາຍຝ່າຍ; ທິດທາງ, ວິທີການຜັນຂະຫຍາຍໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ເພື່ອແນໃສ່ສ້າງການຫັນປ່ຽນຢ່າງແຮງໃນວຽກງານການຕ່າງປະເທດ ຫຼາຍຝ່າຍ ກໍ່ຄືວິທີການຍົກສູງປະສິດທິຜົນວຽກງານສົມທົບກັນລະຫວ່າງບັນດາເສົາຄ້ຳການຕ່າງປະເທດ. ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານການຕ່າງປະເທດ ຫຼາຍຝ່າຍຢ່າງແຮງກ່ວາອີກ ແລະ ສືບຕໍ່ນຳບັນດາເນື້ອໃນຂອງຄຳສັ່ງເລກທີ 25 ເຂົ້າສູ່ວຽກງານການຕ່າງປະເທດ ໃນຕົວຈິງຂອງປະເທດຊາດ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນລຶວກວາງ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
ຕ້ອງເຮັດແນວໃດເພື່ອຫັນປ່ຽນທັງຈິດຕະນາການ ແລະ ການກະທຳ, ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ເຖິງວຽກງານຄາດຄະເນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ເພື່ອຍົກສູງປະສິດທິຜົນວຽກງານການທູດຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງຂີດໝາຍຂອງ ຫວຽດນາມ ບົນເວທີສາກົນ, ເໝາະສົມກັບບຸລິມະສິດ ແລະ ແຫຼ່ງກຳລັງ, ຜົນປະໂຫຍດຂອງ ປະເທດຊາດ.