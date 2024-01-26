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ຂ່າວສານ

ຍູ້​ແຮງ ແລະ ຍົກ​ລະ​ດັບ​ການຕ່າງ​ປະ​ເທດຫຼາຍ​ຝ່າຍ​ໃຫ້ສູງ​ກ່​ວາ​​ຮອດ​ປີ 2030

ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ບັນດາຜູ້ແທນ ໄດ້ສຳຫຼວດກວດກາສະພາບການຜັນຂະຫຍາຍຄຳສັ່ງເລກທີ 25 ໃນໄລຍະ 5ປີຜ່ານມາ, ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຕີລາຄາສັງລວມກ່ຽວກັບສະພາບການ, ໂອກາດ, ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ໄດ້ວາງອອກຕໍ່ການທູດຫຼາຍຝ່າຍ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນລຶວກວາງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ

ວັນທີ 25 ມັງກອນ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບເບື້ອງຕົ້ນ 5 ປີແຫ່ງການປະຕິບັດຄຳສັ່ງເລກທີ 25 ຂອງ ຄະນະເລຂາກ່ຽວກັບການຍູ້ແຮງ ແລະ ຍົກລະດັບການຕ່າງປະເທດ ຫຼາຍຝ່າຍຮອດປີ 2030. ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ບັນດາຜູ້ແທນ ໄດ້ສຳຫຼວດກວດກາສະພາບການຜັນຂະຫຍາຍຄຳສັ່ງເລກທີ 25 ໃນໄລຍະ 5ປີຜ່ານມາ, ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຕີລາຄາສັງລວມກ່ຽວກັບສະພາບການ, ໂອກາດ, ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ໄດ້ວາງອອກຕໍ່ການທູດຫຼາຍຝ່າຍ; ທິດທາງ, ວິທີການຜັນຂະຫຍາຍໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ເພື່ອແນໃສ່ສ້າງການຫັນປ່ຽນຢ່າງແຮງໃນວຽກງານການຕ່າງປະເທດ ຫຼາຍຝ່າຍ ກໍ່ຄືວິທີການຍົກສູງປະສິດທິຜົນວຽກງານສົມທົບກັນລະຫວ່າງບັນດາເສົາຄ້ຳການຕ່າງປະເທດ. ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານການຕ່າງປະເທດ ຫຼາຍຝ່າຍຢ່າງແຮງກ່ວາອີກ ແລະ ສືບຕໍ່ນຳບັນດາເນື້ອໃນຂອງຄຳສັ່ງເລກທີ 25 ເຂົ້າສູ່ວຽກງານການຕ່າງປະເທດ ໃນຕົວຈິງຂອງປະເທດຊາດ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ  ເຈິ່ນລຶວກວາງ ເນັ້ນໜັກວ່າ:

ຕ້ອງເຮັດແນວໃດເພື່ອຫັນປ່ຽນທັງຈິດຕະນາການ ແລະ ການກະທຳ, ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ເຖິງວຽກງານຄາດຄະເນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ເພື່ອຍົກສູງປະສິດທິຜົນວຽກງານການທູດຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງຂີດໝາຍຂອງ ຫວຽດນາມ ບົນເວທີສາກົນ, ເໝາະສົມກັບບຸລິມະສິດ ແລະ ແຫຼ່ງກຳລັງ, ຜົນປະໂຫຍດຂອງ ປະເທດຊາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຕ້ອນຮັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອັງກິດ ແລະ ນິວຊີແລນ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຕ້ອນຮັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອັງກິດ ແລະ ນິວຊີແລນ

ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Ian Frew, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ສະເໜີໃຫ້ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ເພີ່ມທະວີການຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນລະຫວ່າງສອງປະເທດບົນພື້ນຖານເຮັດໃໝ່ບັນດາລະບົບການສະໜອງເກົ່າ ...
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