ຂ່າວສານ
ຍູ້ແຮງການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ແລະ ເພີ່ມທະວີການປົກປ້ອງຊາວປະມົງ, ຕ້ານ IUU, ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ
ໃນກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຕ້ອງສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນມິດຕະພາບຮອບດ້ານກັບບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ, ຢັ້ງຢືນ ອາຊຽນ ແມ່ນພາກພື້ນທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຍຸດທະສາດສຳລັບ ຫວຽ,ນາມ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຫັນການພົວພັນດ້ານການເມືອງອັນດີງາມໃຫ້ກາຍເປັນບັນດາໂຄງການຮ່ວມມືເສດຖະກິດຢ່າງແທດຈິງໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ, ເປັນເຈົ້າການສະເໜີຂໍ້ລິເລີ່ມໃໝ່, ເປີດກວ້າງຕະຫຼາດໃຫ້ແກ່ສິນຄ້າ ຫວຽດນາມ, ຍາດແຍ່ງທ່າດີຈາກບັນດາສາຍພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ຫາກໍ່ຍົກລະດັບຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍຊີ້ນຳໃຫ້ບັນດາອົງການຕາງໜ້າສືບຕໍ່ຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍປະສິດທິຜົນຂອງວຽກງານປົກປ້ອງຊາວປະມົງ, ກ່ຳປັ່ນຫາປາ ຫວຽດນາມ, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຂຸດຄົ້ນສິນທະເລແບບຜິດກົດໝາຍ (IUU); ຍູ້ແຮງການໂຄສະນາກ່ຽວກັບທັດສະນະ, ຄວາມມານະພະຍາຍາມ ແລະ ໝາກຜົນຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນວຽກງານ IUU; ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງການເບິ່ງແຍງດູແລປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ປະເທດປະຈຳຖິ່ນ.
ຕອນເຊົ້າຂອງວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ພ້ອມດ້ວຍການນຳບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ນິວຊີແລນ Christopher Luxon ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນ ອາຊຽນ - ນິວຊີແລນ; ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ພ້ອມດ້ວຍການນຳບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ - ອົດສະຕາລີ ຄັ້ງທີ 5.