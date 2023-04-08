ຂ່າວສານ
ຍູ້ແຮງການຜັນຂະຫຍາຍບັ້ນຂົນຂວາຍ “ຊາວ ຫວຽດນາມ ບຸລິມະສິດຊົມໃຊ້ສິນຄ້າ ຫວຽດນາມ”
ທ່ານ ໂດະວັນຈຽນ, ປະທານຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳສູນກາງບັ້ນຂົນຂວາຍດັ່ງກ່າວ, , ຢັ້ງຢືນວ່າ:
“ບັ້ນຂົນຂວາຍຊາວ ຫວຽດນາມ ບຸລິມະສິດຊົມໃຊ້ສິນຄ້າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາໜ້າທີ່ສຳຄັນ, ເປັນປະຈຳ, ປະກອບສ່ວນພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ຮັບປະກັນສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ຮັບປະກັນຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາ ຕ້ອງສືບຕໍ່ປະຕິບັດບັ້ນຂົນຂວາຍດັ່ງກ່າວ. ໃນໄລຍະຍາວ, ພວກເຮົາຕ້ອງຍູ້ແຮງການນະວັດຕະກຳ, ປ່ຽນໃໝ່ເຕັກໂນໂລຢີ, ຜະລິດສິນຄ້າ ຫວຽດນາມ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ມີລັກສະນະແກ້ງແຍ້ງ, ຮູບແບບສິນຄ້າເໝາະສົມກັບຊາວ ຫວຽດນາມ”.
ໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຄະນະຊີ້ນຳສູນກາງບັ້ນຂົນຂວາຍຊາວ ຫວຽດນາມ ຊົມໃຊ້ສິນຄ້າ ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດແຜນຮ່າງພັດທະນາຕະຫຼາດພາຍໃນປະເທດ ຕິດພັນກັບບັ້ນຂົນຂວາຍດັ່ງກ່າວ, ກໍ່ເປັນເຈົ້າການສ້າງ ແລະ ປົກປ້ອງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຂອງວິສາຫະກິດ, ຜະລິດຕະພັນ; ຍົກສູງກຳລັງແຮງພາຍໃນປະເທດ ແລະ ກຳລັງແກ້ງແຍ້ງ, ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດເປັນຜູ້ນຳໜ້າຂອງບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່.