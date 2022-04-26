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ຂ່າວສານ

ຍູ້ແຮງວຽກງານກວດກາ ແລະ ແກ້ໄຂບັນດາການລະເມີດຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບການປະຕິບັດການປະຢັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ

ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ຄຳເຫັນເຂົ້າໃນບົດລາຍງານໝາກຜົນການຕິດຕາມກວດກາຫົວເລື່ອງສະເພາະ “ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍກ່ຽວກັບວຽກງານວາງແຜນຜັງ ນັບແຕ່ເມື່ອກົວໝາຍວ່າດ້ວຍການວາງແຜນຜັງມີຜົນບັງຄັບໃຊ້”.
  ວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 10 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ (ພາບ:VOV)  

 ໂດຍສືບຕໍ່ວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 10 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ຕອບເຂົ້າວັນທີ 25 ເມສາ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ໃຫ້ຄຳເຫັນເຂົ້າໃນບົດລາຍງານໝາກຜົນການປະຕິບັດການປະຢັດ, ຕ້ານການຟຸມເຟືອຍໃນປີ 2021 ຂອງລັດຖະບານ. ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດສະເໜີວ່າ ປີ 2022 ຕ້ອງເພີ່ມທະວີການປະຕິບັດການປະຢັດ, ຕ້ານການຟຸມເຟືອຍຢູ່ບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າກະຊວງ, ອົງການຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ແລະ ຄະນະກຳມະການ ປຊຊ ຂັ້ນຕ່າງໆ. ສ້າງແຜນການປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍ, ດັດຊະນີການປະຢັດໃນແຕ່ລະຂົງເຂດທີ່ຕົນເອງຮັບຜິດຊອບ, ໃນນັ້ນ ຕ້ອງຈັດແບ່ງຢ່າງລະອຽດ ຈະແຈ້ງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແຕ່ລະອົງການຈັດຕັ້ງ, ຫົວໜ່ວຍ, ພະນັກງານ, ພາລະກອນ, ລັດຖະກອນແຕ່ລະຄົນ.

ທີ່ວາລະປະຊຸມໃນຕອນບ່າຍ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ຄຳເຫັນເຂົ້າໃນບົດລາຍງານໝາກຜົນການຕິດຕາມກວດກາຫົວເລື່ອງສະເພາະ “ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍກ່ຽວກັບວຽກງານວາງແຜນຜັງ ນັບແຕ່ເມື່ອກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການວາງແຜນຜັງມີຜົນບັງຄັບໃຊ້”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບການຕ້ານການແຜ່ລະບາດຂອງ ໂຄວິດ-19 ສຳລັບຜູ້ເດີນທາງເຂົ້າມາ ຫວຽດນາມ

ຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບການຕ້ານການແຜ່ລະບາດຂອງ ໂຄວິດ-19 ສຳລັບຜູ້ເດີນທາງເຂົ້າມາ ຫວຽດນາມ

ຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບການຕ້ານການແຜ່ລະບາດຂອງ ໂຄວິດ-19 ສຳລັບຜູ້ເດີນທາງເຂົ້າມາ ຫວຽດນາມ. ນຳໃຊ້ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 15 ມີນາ 2022 ເປັນຕົ້ນໄປ ຈົນກວ່າຈະມີລະບຽບການໃໝ່.
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