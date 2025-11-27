ຂ່າວສານ
ຍຸດທະສາດເຕັກໂນໂລຢີແຫ່ງຊາດອີງຕາມພູມປັນຍາ ຫວຽດນາມ ໃນທົ່ວໂລກ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ພະຈິກ, ຢູ່ສູນນະວັດຕະກຳ ແຫ່ງຊາດ (NIC) ຮາກຖານຢູ່ຮວ່າລາກ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຈີຢຸງ ໄດ້ເປັນປະທານການເຮັດວຽກກັບເຄືອຂ່າຍນະວັດຕະກຳ ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານຫວຽດນາມ (VIN) ກ່ຽວກັບການພັດທະນາບັນດາຂະແໜງເຕັກໂນໂລຢີຍຸດທະສາດ.ທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຈີຢຸງ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ພວມກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະພັດທະນາໃໝ່, ເຊິ່ງແມ່ນນະວັດຕະກຳ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີຍຸດທະສາດຈະແມ່ນກຳລັງຫຼັກແຫຼ່ງ. ຫວຽດນາມ ໄດ້ກຳນົດຢ່າງຈະແຈ້ງ 11 ຂະແໜງເຕັກໂນໂລຢີຍຸດທະສາດ ແລະ 32 ຜະລິດຕະພັນເຕັກໂນໂລຢີຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປາດຖະໜາ ບັນດານັກຊ່ຽວຊານຈະສະເໜີບັນດາມາດຕະການໃນຕົວຈິງ, ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງ, ມີລັກສະນະບຸກທະລຸ.