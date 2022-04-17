Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຍື່ນສະເໜີກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ) ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4, ສະພາ ແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ 15

ຕໍ່ໜ້າການສະເໜີຂອງລັດຖະບານທີ່ຍັງບໍ່ທັນຍື່ນສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ) ທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 3 ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 15, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ເວືອງດີງເຫ້ວ ໄດ້ສະເໜີເລື່ອນໄປກອງປະຊຸມສະໄໝໜຶ່ງ ແລະ ຍື່ນສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດເທື່ອທີ່ 4, ຈາກນັ້ນຈະມີບາດກ້າວເດີນ ຕໍ່ໄປ.
  ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫງວຽນຄັກດີ້ງ ກ່າວຄຳເຫັນ  

 ໂດຍສືບຕໍ່ໂຄງການດຳເນີນງານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 10, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ເມສາ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງໂຄງການສ້າງກົດໝາຍ,ລັດຖະບັນຍັດປີ 2023, ປັບປຸງໂຄງການສ້າງກົດໝາຍ ແລະ ລັດຖະບັນຍັດໃນປີ 2022. ໃບຍື່ນສະເໜີ ຂອງລັດຖະບານທີ່ສະເໜີນຳຮ່າງກົດໝາຍ 15 ສະບັບເຂົ້າໃນແຜນງານປີ 2023. ລະອຽດແມ່ນ ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ຄາດວ່າຈະພິຈາລະນາຮ່າງກົດໝາຍ 9 ສະບັບ.   ສ່ວນທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 6 ຈະພິຈາລະນາຮ່າງກົດໝາຍ 4 ສະບັບ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ບັນດາບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສຳເນົາ ເອກະສານ (ສະບັບປັບປຸງ); ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປະກັນສັງຄົມ (ສະບັບປັບປຸງ).

ຕໍ່ໜ້າການສະເໜີຂອງລັດຖະບານທີ່ຍັງບໍ່ທັນຍື່ນສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ) ທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 3 ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 15, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ເວືອງດີງເຫ້ວ ໄດ້ສະເໜີເລື່ອນໄປກອງປະຊຸມສະໄໝໜຶ່ງ ແລະ ຍື່ນສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດເທື່ອທີ່ 4,  ຈາກນັ້ນຈະມີບາດກ້າວເດີນ ຕໍ່ໄປ.

ທີ່ວາລະປະຊຸມເມື່ອຕອນບ່າຍຂອງວັນດຽວກັນ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ ແລະ ຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ (ສະບັບປັບປຸງ).

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ: ແກ້ໄຂການຂັດແຍ້ງ, ຄວາມບໍ່ລົງລອຍກັນ ໂດຍສັນຕິວິທີ, ຕາມກົດບັດ ສປຊ ແລະ ກົດໝາຍສາກົນ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ: ແກ້ໄຂການຂັດແຍ້ງ, ຄວາມບໍ່ລົງລອຍກັນ ໂດຍສັນຕິວິທີ, ຕາມກົດບັດ ສປຊ ແລະ ກົດໝາຍສາກົນ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 14 ເມສາ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ໄດ້ໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບທ່ານ Vladimir Makei ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ເບລາຣຸດ ເພື່ອແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບສະພາບການພົວພັນສອງຝ່າຍໃນສະພາບທີ່ປີນີ້ ສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ເບລາຣຸດ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ ຄົບຮອບ 30 ປີ (1992 – 2022).
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top