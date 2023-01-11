ຂ່າວສານ
ຍີ່ປຸ່ນ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດອັນເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງຂອງຫວຽດນາມ ແລະ ຫວຽດນາມ ຖືການພົວພັນກັບ ຍີ່ປຸ່ນ ເປັນສຳຄັນໃນທຸກຂົງເຂດ
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາວ່າ ຍີ່ປຸ່ນ ຈະສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ, ພິເສດແມ່ນໄວໜຸ່ມ; ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາທ້ອງຖິ່ນ; ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກ ເພື່ອໃຫ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນຂົງເຂດແຮງງານ, ບຳລຸງສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດຄຸນນະພາບສູງ, ການສຶກສາ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ ແລະ ອື່ນໆ. ບັນລຸໄດ້ຫຼາຍບາດກ້າວໃໝ່. ສ່ວນ, ທ່ານ Suga Yoshihide ຢືນຢັນຈະສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ; ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການຮັກສາພົບປະຂັ້ນສູງລະຫວ່າງສອງພັກກຳອຳນາດ, ລັດຖະບານ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດຂອງສອງປະເທດໄວ້.
ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນແຫ່ງການສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ຄົບຮອບ 50 ປີ (1973-2023), ທ່ານ ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ສະເໜີໃຫ້ ສອງຝ່າຍ ຈັດງານບຸນວັດທະນະທຳຫຼາຍຄັ້ງ; ຊຸກຍູ້ການເຊື່ອມໂຍງຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນລະຫວ່າງສອງພື້ນຖານເສດຖະກິດກ່ຽວກັບການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ໜູນຊ່ວຍການພັດທະນາຢ່າງເປັນທາງການ (ODA), ຫັນລະດັບການສະໜອງເປັນຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບ.
ສ່ວນ ທ່ານ Suga Yoshihide ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ ກໍ່ປາດຖະໜາວ່າ ສອງປະເທດ ຈະຍູ້ແຮງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນກວ່າເກົ່າ; ສືບຕໍ່ຮ່ວມມືຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ພັດທະນາບັນດາໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງຢູ່ ຫວຽດນາມ; ເຊື່ອມໂຍງການຮ່ວມມືກັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ບັນດາຂົງເຂດສະເພາະ.