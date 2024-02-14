ຂ່າວສານ ຍີ່ປຸ່ນ ໜູນຊ່ວຍບັນດາປະເທດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ 14/02/2024 ເວລາປະຕິບັດແຜນການໜູນຊ່ວຍດັ່ງກ່າວແມ່ນ 10 ປີ ແນໃສ່ເພີ່ມທະວີຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ເຂດທະເລຕາເວັນອອກ. ກຳປັ່ນຕຳຫຼວດທະເລ ຫວຽດນາມ (ພາບປະກອບ: ຕຳຫຼວດທະເລ ຫວຽດນາມ)ລັດຖະບານ ຍີ່ປຸ່ນ ຕົກລົງ ຜ່ານອົງການຮ່ວມມືສາກົນ ຍີ່ປຸ່ນ (JICA) ຈະໜູນຊ່ວຍໃນໄລຍະຍາວສຳລັບກຳລັງຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ທະເລຂອງ 4 ປະເທດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ແມ່ນ: ຟີລິບປິນ, ອິນໂດເນຍເຊຍ, ມາເລເຊຍ ແລະ ຫວຽດນາມ. ເວລາປະຕິບັດແຜນການໜູນຊ່ວຍດັ່ງກ່າວແມ່ນ 10 ປີ ແນໃສ່ເພີ່ມທະວີຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ເຂດທະເລຕາເວັນອອກ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ການເຄື່ອນໄຫວກວດກາໃນຕົວຈິງແມ່ນເລີ່ມປະຕິບັດແຕ່ເດືອນ ມັງກອນ ຢູ່ ຟີລິບປິນ ແລະ ອິນໂດຍເນເຊຍ, ຢູ່ ຫວຽດນາມ ແລະ ມາເລເຊຍ ແມ່ນເລີ່ມປະຕິບັດນັບແຕ່ເດືອນ ເມສາ. ການເຄື່ອນໄຫວໜູນຊ່ວຍທາງການຈະເລີ່ມປະຕິບັດແຕ່ເດືອນ ມີນາ 2025, ດ້ວຍເລື່ອງສະໜອງ ຣາດາ, ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ, ກຳປັ່ນລາດຕະເວນ ແລະ ບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະນາກອນມະນຸດໃນຂົງເຂດຄວາມໝັ້ນຄົງທາງທະເລ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)