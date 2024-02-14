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ຂ່າວສານ

ຍີ່ປຸ່ນ ໜູນຊ່ວຍບັນດາປະເທດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ

ເວລາປະຕິບັດແຜນການໜູນຊ່ວຍດັ່ງກ່າວແມ່ນ 10 ປີ ແນໃສ່ເພີ່ມທະວີຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ເຂດທະເລຕາເວັນອອກ.
ກຳປັ່ນຕຳຫຼວດທະເລ ຫວຽດນາມ (ພາບປະກອບ: ຕຳຫຼວດທະເລ ຫວຽດນາມ)
ລັດຖະບານ ຍີ່ປຸ່ນ ຕົກລົງ ຜ່ານອົງການຮ່ວມມືສາກົນ ຍີ່ປຸ່ນ (JICA) ຈະໜູນຊ່ວຍໃນໄລຍະຍາວສຳລັບກຳລັງຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ທະເລຂອງ 4 ປະເທດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ແມ່ນ: ຟີລິບປິນ, ອິນໂດເນຍເຊຍ, ມາເລເຊຍ ແລະ ຫວຽດນາມ. ເວລາປະຕິບັດແຜນການໜູນຊ່ວຍດັ່ງກ່າວແມ່ນ 10 ປີ ແນໃສ່ເພີ່ມທະວີຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ເຂດທະເລຕາເວັນອອກ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ການເຄື່ອນໄຫວກວດກາໃນຕົວຈິງແມ່ນເລີ່ມປະຕິບັດແຕ່ເດືອນ ມັງກອນ ຢູ່ ຟີລິບປິນ ແລະ ອິນໂດຍເນເຊຍ, ຢູ່ ຫວຽດນາມ ແລະ ມາເລເຊຍ ແມ່ນເລີ່ມປະຕິບັດນັບແຕ່ເດືອນ ເມສາ. ການເຄື່ອນໄຫວໜູນຊ່ວຍທາງການຈະເລີ່ມປະຕິບັດແຕ່ເດືອນ ມີນາ 2025, ດ້ວຍເລື່ອງສະໜອງ ຣາດາ, ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ, ກຳປັ່ນລາດຕະເວນ ແລະ ບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະນາກອນມະນຸດໃນຂົງເຂດຄວາມໝັ້ນຄົງທາງທະເລ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ ​ພິ​ຊິດ​ຕະຫຼາດ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ

ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ ​ພິ​ຊິດ​ຕະຫຼາດ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ

ຕາມຕົວເລກຂອງກົມລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ໄລ່ຮອດວັນທີ 20 ມັງກອນ ປີ 2024, ຫວຽດນາມ ມີຫຼາຍກວ່າ 1.700 ໂຄງການລົງທຶນຢູ່ຕ່າງປະເທດທີ່ຍັງມີຜົນສັກສິດ ດ້ວຍມູນຄ່າການລົງທຶນທັງໝົດກວ່າ 22,1 ຕື້ USD. ເລື່ອງບັນດາວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ພິຊິດຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດແມ່ນພາລະກຳຊ່ວຍໃຫ້ ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນປະເທດພັດທະນາ, ມີລາຍຮັບສູງໃນປີ 2045.
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