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ຂ່າວສານ

ຍີ່ປຸ່ນ, ສ.ເກົາຫຼີ ເຊື່ອມຕໍ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາດ້ານເສດຖະກິດຂັ້ນສູງ ພາຍຫຼັງ 8 ປີຖືກຢຸດສະງັກ

ເລື່ອງ ໂຕກຽວ ແລະ ເຊີອຸ່ນ ເຊື່ອມຕໍ່ບັນດາການທາບທາມຄວາມເຫັນດ້ານເສດຖະກິດຂັ້ນສູງ 2 ຝ່າຍແມ່ນເຫດການຫຼ້າສຸດ ໃນການເຄື່ອນໄຫວປັບປຸງການພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ Fumio Kishida ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ.ເກົາຫຼີ Yoon Suk Yeol (ພາບ: Kyodo/TTXVN)

ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ບັນດາການໂອ້ລົມສົນທະນາດ້ານເສດຖະກິດຂັ້ນສູງໃນທ້າຍປີ 2023, ພາຍຫຼັງຖືກຢຸດສະງັກເປັນເວລາເກືອບ 8 ປີ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຫຼາຍບັນຫາ. ວັນທີ 3 ທັນວາ, ສຳນັກຂ່າວສານ Yonnhap ໄດ້ຄັດສະເໜີແຫຼ່ງຂ່າວທາງການທູດໂດຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ, 2 ປະເທດໄດ້ເຫັນດີດຳເນີນການພົບປະຢູ່ ເຊີອຸ່ນ ໃນທ້າຍເດືອນ ທັນວາ ນີ້.

ເລື່ອງ ໂຕກຽວ ແລະ ເຊີອຸ່ນ ເຊື່ອມຕໍ່ບັນດາການທາບທາມຄວາມເຫັນດ້ານເສດຖະກິດຂັ້ນສູງ 2 ຝ່າຍແມ່ນເຫດການຫຼ້າສຸດ ໃນການເຄື່ອນໄຫວປັບປຸງການພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ ພາຍຫຼັງການໂຕ້ຖຽງກັນກ່ຽວຂ້ອງເຖິງບັນຫາແຮງງານຖືກບັງຄັບໃນໄລຍະສົງຄາມ. ທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອົງການສົນທິສັນຍາມະຫາສະໝຸດອັດລັງຕິກເໜືອ (NATO) ຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນ ກໍລະກົດ ຜ່ານມາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ Fumio Kishida ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ.ເກົາຫຼີ Yoon Suk Yeol ໄດ້ເຫັນດີເຊື່ອມຕໍ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ 2 ຝ່າຍກໍ່ຢືນຢັນຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະດຳເນີນບັນດາເຫດການນີ້ໃນບັນດາການພົບປະຂັ້ນສຸດຍອດຕໍ່ໄປ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

COP28: ອາເມລິກາ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາປະກອບຈຳນວນເງິນ 3 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ໃຫ້ແກ່ກອງທຶນດິນຟ້າອາກາດສີຂຽວ

COP28: ອາເມລິກາ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາປະກອບຈຳນວນເງິນ 3 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ໃຫ້ແກ່ກອງທຶນດິນຟ້າອາກາດສີຂຽວ

ຄະນະບໍລິຫານກອງທຶນດິນຟ້າອາກາດ ສີຂຽວໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກອງທຶນນີ້ໄດ້ຮັບຄຳໝັ້ນສັນຍາປະກອບຈຳນວນເງິນ 9,3 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດຂອງ 25 ປະເທດໃນໂລກ
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