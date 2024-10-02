ຂ່າວສານ
ຍີ່ປຸ່ນ: ລັດຖະບານຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Kishida ພ້ອມກັນລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 01 ຕຸລາ, ຢູ່ສຳນັກງານຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ ຍີ່ປຸ່ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Kishida Fumio ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມວາລະສຸດທ້າຍຂອງລັດຖະບານປະຈຸບັນ. ຢູ່ທີ່ນີ້, ລັດຖະມົນຕີທັງໝົດ 19 ທ່ານໄດ້ພ້ອມກັນຍື່ນໃບຂໍລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງເຖິງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Kishida. ນີ້ແມ່ນການກະທຳເພື່ອເປີດທາງໃຫ້ແກ່ການສ້າງຕັ້ງລັດຖະບານໃໝ່ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່ Ishiba Shigeru, ຜູ້ທີ່ຫາກໍ່ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງເປັນປະທານຂອງພັກກຳອຳນາດເສລີປະຊາທິປະໄຕ ຍີ່ປຸ່ນ (LDP) ໃນວັນທີ 27 ກັນຍາ ຜ່ານມາ.
ຕາມແຜນການ, ຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ສະພາສູງ, ສະພາຕ່ຳ ຍີ່ປຸ່ນ ຈະດຳເນີນວາລະປະຊຸມວິສາມັນເພື່ອໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຕຳແໜ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງທ່ານ Ishiba. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທ່ານຈະປະກາດບັນຊີລາຍຊື່ບັນດາບຸກຄະລາກອນຄະນະລັດຖະບານຊຸດໃໝ່.