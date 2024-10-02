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ຂ່າວສານ

ຍີ່ປຸ່ນ: ລັດຖະບານຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Kishida ພ້ອມກັນລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ

ນີ້ແມ່ນການກະທຳເພື່ອເປີດທາງໃຫ້ແກ່ການສ້າງຕັ້ງລັດຖະບານໃໝ່ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່ Ishiba Shigeru.
ກອງປະຊຸມລັດຖະບານ (ພາບ: Kyodo/TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 01 ຕຸລາ, ຢູ່ສຳນັກງານຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ ຍີ່ປຸ່ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Kishida Fumio ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມວາລະສຸດທ້າຍຂອງລັດຖະບານປະຈຸບັນ. ຢູ່ທີ່ນີ້, ລັດຖະມົນຕີທັງໝົດ 19 ທ່ານໄດ້ພ້ອມກັນຍື່ນໃບຂໍລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງເຖິງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Kishida. ນີ້ແມ່ນການກະທຳເພື່ອເປີດທາງໃຫ້ແກ່ການສ້າງຕັ້ງລັດຖະບານໃໝ່ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່ Ishiba Shigeru, ຜູ້ທີ່ຫາກໍ່ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງເປັນປະທານຂອງພັກກຳອຳນາດເສລີປະຊາທິປະໄຕ ຍີ່ປຸ່ນ (LDP) ໃນວັນທີ 27 ກັນຍາ ຜ່ານມາ.

        ຕາມແຜນການ, ຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ສະພາສູງ, ສະພາຕ່ຳ ຍີ່ປຸ່ນ ຈະດຳເນີນວາລະປະຊຸມວິສາມັນເພື່ອໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຕຳແໜ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງທ່ານ Ishiba. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທ່ານຈະປະກາດບັນຊີລາຍຊື່ບັນດາບຸກຄະລາກອນຄະນະລັດຖະບານຊຸດໃໝ່.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ​ ມົງ​ໂກນ ຍູ້​ແຮງ​ການ​ຮ່ວມ​ມືທີ່​ແທດ​ຈິງ, ຕ່າງ​ຝ່າຍ​ຕ່າງ​ມີ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ​ ມົງ​ໂກນ ຍູ້​ແຮງ​ການ​ຮ່ວມ​ມືທີ່​ແທດ​ຈິງ, ຕ່າງ​ຝ່າຍ​ຕ່າງ​ມີ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດເຖິງ ມົງໂກນ ແຕ່ວັນທີ 30 ກັນຍາ ຫາວັນທີ 1 ຕຸລາ ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລີມ ຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ມົງໂກນ Ukhnaagiin Khurelsukh ແລະພັນລະຍາ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 30 ກັນຍາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລີມ ໄດ້ມີການພົບປະສົນທະນາກັບທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມົງໂກນ Luvsannamsrain Oyun-erdena ຢູ່ ນະຄອນຫລວງ Ulan Bato.
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