ຂ່າວສານ
ຍີ່ປຸ່ນ ຊຸກຍູ້ການໜູນຊ່ວຍພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ
ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ກະຊວງພາຍໃນ ແລະ ສື່ສານ ຍີ່ປຸ່ນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ຈະເປີດກວ້າງການໜູນຊ່ວຍພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ແກ່ພາກພື້ນ ອາຊຽນ.
ຕາມການວາງແຜນນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ, ກະຊວງພາຍໃນ ແລະ ສື່ສານ ຍີ່ປຸ່ນ ຈະໜູນຊ່ວຍບັນດາບໍລິສັດຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ ຜັນຂະຫຍາຍການເຄື່ອນໄຫວໄປສູ່ບັນດາປະເທດອາຊີ, ພ້ອມທັງເພີ່ມທະວີການມີໜ້າຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊຽນ. ຍີ່ປຸ່ນ ຈະໜູນຊ່ວຍຜັນຂະຫຍາຍອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງ “5G” ຢູ່ ຫວຽດນາມ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ.
ນັບແຕ່ປີການເງິນ 2025, ກະຊວງນີ້ຈະພັດທະນາບັນດາໂຄງການໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ. ຍີ່ປຸ່ນ ກໍ່ເຊັນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳກັບ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງ ລວມມີ 5G. ທາງກະຊວງມີແຜນການເລີ່ມປະຕິບັດການໜູນຊ່ວຍດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂໍ້ມູນຂ່າວຢູ່ ຟີລິບປິນ ແລະ ກຳປູເຈຍ ໃນປີການເງິນ 2024. ຖືການເຄື່ອນໄຫວໃນປີການເງິນແມ່ນແປ້ນຢັນ, ໜູນຊ່ວຍການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຈະໄດ້ຮັບການຍູ້ໄວນັບແຕ່ປີການເງິນ 2025 ເປັນຕົ້ນໄປ, ດ້ວຍເປົ້າໝາຍນຳໃຊ້ໃນຕົວຈິງໃນຮອບເວລາ 2-3 ປີ.