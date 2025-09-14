ຂ່າວສານ
ຍາມໃດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ຖື ອາເມລິກາ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຍຸດທະສາດ
ທ່ານ ເລຮວ່າຍຈຸງ, ຜູ້ຮັກສາການລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ຍາມໃດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ຖື ອາເມລິກາ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຍຸດທະສາດ ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Marc Knapper, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອາເມລິກາ ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບຕາມພິທີການທູດ, ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 12 ກັນຍາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ.
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານ ເລຮວ່າຍຈຸງ ຕີລາຄາສູງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວທີ່ແທ້ຈິງໃນການພົວພັນ 2 ຝ່າຍ, ນັບແຕ່ເມື່ອ 2 ປະເທດຍົກລະດັບການພົວພັນຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານໃນປີ 2023. 2 ຝ່າຍເພີ່ມທະວີການພົບປະ, ແລກປ່ຽນຄະນະຂັ້ນສູງບັນດາຂັ້ນ. ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ - ການຄ້າ - ການລົງທຶນ ສືບຕໍ່ພັດທະນາຢ່າງສະຖຽນລະພາບ. ການພົວພັນດ້ານປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ການແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຈາກສົງຄາມກໍ່ບັນລຸຄວາມຄືບໜ້າຫຼາຍຢ່າງ.
ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Marc Knapper ຢືນຢັນວ່າ ອາເມລິກາ ຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບ ຫວຽດນາມ ເພື່ອມຸ່ງໄປເຖິງການປະຕິບັດສຳເລັດບັນດາເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕ, ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍ່ສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືໃນບັນດາເສົາຄ້ຳຮ່ວມມືອື່ນ, ຄື: ການແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກສົງຄາມ, ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ການປ້ອງກັນ ຕ້ານອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ.