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ຂ່າວສານ

ຍາມໃດ ຫວຽດນາມ ກໍສະໜັບສະໜູນ ກຳປູເຈຍ ສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ພັດທະນາຢ່າງວັດທະນາຖາວອນ

ທ່ານຕີລາຄາສູງການພົວພັນລະຫວ່າງກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ແລະ ກະຊວງພາຍໃນ ກຳປູເຈຍ, ຊົມເຊີຍໝາກຜົນການພົບປະເຈລະຈາທີ່ບັນລຸຜົນສຳເລັດລະຫວ່າງລັດຖະມົນຕີ 2 ທ່ານ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ກຳປູເຈຍ Sar Sokha (ພາບ: nhandan.vn)

ຍາມໃດ ຫວຽດນາມ ກໍສະໜັບສະໜູນ ກຳປູເຈຍ ສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ພັດທະນາຢ່າງວັດທະນາຖາວອນ. ນີ້ແມ່ນຄຳຢືນຢັນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ກຳປູເຈຍ Sar Sokha ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 19 ກຸມພາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ເນື່ອງໃນໂອກາດທ່ານພວມຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢືນຢັນວ່າ: ຍາມໃດ ຫວຽດນາມກໍ່ເຄົາລົບ ແລະ ໃຫ້ບຸລິມະສິດແຖວໜ້າໃຫ້ແກ່ການປັບປຸງ, ພັດທະນາສາຍພົວພັນຖານບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງອັນດີງາມ, ມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ, ຍືນຍົງ, ຍາວນານກັບ ກຳປູເຈຍ ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. ທ່ານຕີລາຄາສູງການພົວພັນລະຫວ່າງກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ແລະ ກະຊວງພາຍໃນ ກຳປູເຈຍ, ຊົມເຊີຍໝາກຜົນການພົບປະເຈລະຈາທີ່ບັນລຸຜົນສຳເລັດລະຫວ່າງລັດຖະມົນຕີ 2 ທ່ານ. ທ່ານສະເໜີວ່າ, ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ປະເທດ ກຳປູເຈຍ ແລະ ກະຊວງພາຍໃນ ກຳປູເຈຍສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳ, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື, ຕໍ່ສູ້ກັບບັນດາອາດຊະຍາກຳ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ.

        ກ່ອນໜ້ານັ້ນໃນວັນດຽວກັນ, ກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ແລະ ກະຊວງພາຍໃນ ກຳປູເຈຍ ກໍ່ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບແຜນການຮ່ວມມືປີ 2024 ແລະ ລົງນາມໃນແຜນການຮ່ວມມືປີ 2025 ລະຫວ່າງ 2 ກະຊວງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນຳການພົວພັນຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ອາກເມນີ ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ມີປະສິດທິຜົນ

ນຳການພົວພັນຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ອາກເມນີ ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ມີປະສິດທິຜົນ

ທ່ານນາງ ເລທິທູຮັ່ງ, ສະເໜີໃຫ້ 2 ຝ່າຍສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົບປະ, ແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ.
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