ຂ່າວສານ
ຍາມໃດ ຫວຽດນາມ ກໍສະໜັບສະໜູນ ກຳປູເຈຍ ສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ພັດທະນາຢ່າງວັດທະນາຖາວອນ
ຍາມໃດ ຫວຽດນາມ ກໍສະໜັບສະໜູນ ກຳປູເຈຍ ສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ພັດທະນາຢ່າງວັດທະນາຖາວອນ. ນີ້ແມ່ນຄຳຢືນຢັນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ກຳປູເຈຍ Sar Sokha ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 19 ກຸມພາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ເນື່ອງໃນໂອກາດທ່ານພວມຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢືນຢັນວ່າ: ຍາມໃດ ຫວຽດນາມກໍ່ເຄົາລົບ ແລະ ໃຫ້ບຸລິມະສິດແຖວໜ້າໃຫ້ແກ່ການປັບປຸງ, ພັດທະນາສາຍພົວພັນຖານບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງອັນດີງາມ, ມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ, ຍືນຍົງ, ຍາວນານກັບ ກຳປູເຈຍ ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. ທ່ານຕີລາຄາສູງການພົວພັນລະຫວ່າງກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ແລະ ກະຊວງພາຍໃນ ກຳປູເຈຍ, ຊົມເຊີຍໝາກຜົນການພົບປະເຈລະຈາທີ່ບັນລຸຜົນສຳເລັດລະຫວ່າງລັດຖະມົນຕີ 2 ທ່ານ. ທ່ານສະເໜີວ່າ, ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ປະເທດ ກຳປູເຈຍ ແລະ ກະຊວງພາຍໃນ ກຳປູເຈຍສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳ, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື, ຕໍ່ສູ້ກັບບັນດາອາດຊະຍາກຳ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນໃນວັນດຽວກັນ, ກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ແລະ ກະຊວງພາຍໃນ ກຳປູເຈຍ ກໍ່ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບແຜນການຮ່ວມມືປີ 2024 ແລະ ລົງນາມໃນແຜນການຮ່ວມມືປີ 2025 ລະຫວ່າງ 2 ກະຊວງ.