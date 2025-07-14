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ຂ່າວສານ

ຍາດ​ແຍ່ງ​ກາ​ລະ​ໂອ​ກາດ​ເພື່ອ​ສືບ​ຕໍ່​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ໃນ​ໄຕ​ມາດ​ທີ III ປີ 2025

ຫວຽດນາມ ຕ້ອງຍາດແຍ່ງກາລະໂອກາດ, ຄວາມສະດວກ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜົນສັກສິດຂອງບັນດານະໂຍບາຍ, ມາດຕະການທີ່ປະກາດໃໝ່ ແລະ ຮູບແບບອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ 2 ຂັ້ນ ເພື່ອຂຸດຄົ້ນເຂດພັດທະນາໃໝ່, ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕໃນໄຕມາດທີ III ແລະ ປີ 2025. ນີ້ແມ່ນຄຳຮຽກຮ້ອງທີ່ໄດ້ວາງອອກໃນມະຕິສະບັບເລກທີ 205/NQ-CP ໂດຍລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ປະກາດໃຊ້ໃນທ້າຍອາທິດຜ່ານມາ ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມປະຈຳເດືອນມິຖຸນາ ປີ 2025 ແລະ ກອງປະຊຸມລະຫວ່າງລັດຖະບານ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນທີ່ຈັດຂຶ້ນແບບທາງໄກ.
(ພາບປະກອບ: congthuong.vn)

ລັດຖະບານໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ, ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສະພາບການໂລກທີ່ສືບຕໍ່ມີການຜັນແປຢ່າງສັບສົນ, ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຍາດທີ່ຈະຄາດຄະເນລ່ວງໜ້າໄດ້ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍກວ່າ ກາລະໂອກາດ, ຄວາມສະດວກ, ສ້າງກຳລັງກົດດັນຕໍ່ການຊີ້ນຳນຳພາ, ບໍລິຫານການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ. ຫວຽດນາມ ຕ້ອງມານະພະຍາຍາມຢ່າງສຸດຂີດເພື່ອປະຕິບັດສຳເລັດບັນດາຄາດໝາຍພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ປີ 2025.

ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິສະບັບຕ່າງໆຂອງກົມການເມືອງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ສຸມແຫຼ່ງກຳລັງສ້າງລະບອບລະບຽບການໃຫ້ສົມບູນແບບ

ກຸ່ມໜ້າທີ່ທຳອິດທີ່ໄດ້ເຕື້ອງເຖິງໃນມະຕິເລກທີ 205/NQ-CP ແມ່ນຕ້ອງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິສະບັບຕ່າງໆຂອງກົມການເມືອງກ່ຽວກັບວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ; ສ້າງ ແລະ ປະຕິບັດກົດໝາຍ; ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ; ພັດທະນາເສດຖະກິດເອກະຊົນ. ໃນນັ້ນ, ເປັນໜ້າສົນໃຈແມ່ນ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ ຕ້ອງເປັນຫົວໜ່ວຍຮັບຜິດຊອບ, ສົມທົບກັບບັນດາອົງການ, ທ້ອງຖິ່ນສ້າງແຜນຮ່າງພັດທະນາ, ຖືເປັນສຳຄັນໃນການນຳໃຊ້ຜູ້ມີຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດ, ຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນພະນັກງານນັກຊ່ຽວຊານແຖວໜ້າໃນຂະແໜງຮັບໃຊ້ການພັດທະນາວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ການຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດໃຫ້ສົມບູນແບບ ເພື່ອຍື່ນສະເໜີຕໍ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໃນເດືອນ ກັນຍາ ປີ 2025.

ກະຊວງພາຍໃນ, ກະຊວງສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງຕ້ອງສ້າງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍດຶງດູດແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ຜູ້ມີຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດດ້ານວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; ຍື່ນສະເໜີ ດຳລັດວ່າດ້ວຍນະໂຍບາຍທຶນການສຶກສາສຳລັບຜູ້ຮຽນບັນດາຂະແໜງວິທະຍາສາດພື້ນຖານ, ເຕັກນິກເປັນໄລກອນ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີຍຸດທະສາດຕໍ່ລັດຖະບານພາຍໃນເດືອນກໍລະກົດ.

        ກ່ຽວກັບລະບອບລະບຽບການ, ລັດຖະບານຕ້ອງມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຮູບແບບອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ 2 ຂັ້ນ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ກໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ການນຳບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນຂຶ້ນກັບສູນກາງ ຕ້ອງສຸມແຫຼ່ງກຳລັງສ້າງລະບອບລະບຽບການ, ກົດໝາຍ ຕິດພັນກັບການສັບຊ້ອນຫົວໜ່ວຍບໍລິຫານທຸກຂັ້ນ ແລະ ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ 2 ຂັ້ນ ໃຫ້ສົມບູນແບບ, ຮັບປະກັນຄວາມລຸລ່ວງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ. ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນໃນການເຮັດວຽກກັບການນຳບັນດາແຂວງ, ນະຄອນ ເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບສະພາບການ, ໝາກຜົນຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມະຕິຂອງສູນກາງ, ວັນທີ  13 ກໍລະກົດ, ຢູ່ ເກີ່ນເທີ, ທ່ານນາງ ຟ້າມທິແທັງຈ່າ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ຫວຽດນາມ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ:

“ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ຕ້ອງປະກາດໃຊ້ພາລະ, ໜ້າທີ່, ສິດອຳນາດຂອງບັນດາອົງການວິຊາການຂຶ້ນກັບຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ. ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນຂັ້ນຕາແສງຕ້ອງປະກາດໃຊ້ພາລະ, ໜ້າທີ່, ສິດອຳນາດຂອງຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນຂັ້ນຕາແສງ. ໃຫ້ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເຖິງພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານເຕັກນິກ, ເພື່ອຮັບປະກັນຢ່າງຄົບຊຸດ ແລະ ເປັນເອກະພາບຂອງລະບົບພື້ນຖານໂຄງລ່າງພາຍຫຼັງເມື່ອສັບຊ້ອນບັນດາທ້ອງຖິ່ນເປັນເອກະພາບ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂັ້ນຕາແສງ ເພື່ອຮັບປະກັນການແກ້ໄຂລະບອບລະບຽບການບໍລິຫານ.”

ຍູ້ແຮງການປ່ອຍເງິນລົງທຶນສາທາລະນະ, ລະດົມ ແລະ ນຳໃຊ້ບັນດາແຫຼ່ງກຳລັງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ

ລັດຖະບານຮຽກຮ້ອງບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການຈັດແບ່ງ, ປ່ອຍເງິນລົງທຶນສາທາລະນະປີ 2025 ຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ມອບຄາດໝາຍປ່ອຍເງິນລົງທຶນປະຈຳເດືອນເຖິງເຈົ້າຂອງລົງທຶນແຕ່ລະຄົນ; ດັດປັບເງິນລົງທຶນຈາກໂຄງການປ່ອຍເງິນຊ້າ ຫຼື ບໍ່ມີຄວາມສາມາດປ່ອຍເງິນ ມາຍັງໂຄງການປ່ອຍເງິນດີ, ມີຄວາມຕ້ອງການເພີ່ມເງິນລົງທຶນຢ່າງທັນການ; ຕັດສິນໃຈປ່ອຍເງິນບັນລຸ 100% ແຜນການເຊິ່ງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ມອບໝາຍ.

ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນແມ່ນການເພີ່ມລະດັບຄວາມໄວ, ສຸມໃສ່ສ້າງ, ປະຕິບັດ, ລະດົມເງິນລົງທຶນທົ່ວສັງຄົມຂອງປີນີ້ ໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນແຕ່ 11 – 12% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ. ສຳຫຼວດກວດຄືນບັນດາໂຄງການ, ກິດຈະກຳທີ່ມີເງື່ອນໄຂຢ່າງພຽງພໍ ເພື່ອລົງມືກໍ່ສ້າງ ຫຼື ເປີດສະຫຼອງນຳໃຊ້ໃນວັນທີ 19 ສິງຫາ ຈະມາເຖິງ.

        ໂດຍຖືການຊຸກຍູ້ການຜະລິດອຸດສາຫະກຳ, ເພີ່ມທະວີການສົ່ງເສີມການຄ້າ, ຮັບປະກັນຄວາມດຸ່ນດ່ຽງລະຫວ່າງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແມ່ນປັດໄຈສຳຄັນເພື່ອຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕນັ້ນ, ລັດຖະບານ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສືບຕໍ່ສຳຫຼວດກວດຄືນ, ດັດປັບບັນດາກົນໄກ, ນະໂຍບາຍບຸລິມະສິດກ່ຽວກັບພາສີອາກອນ, ສິນເຊື່ອ, ສ້າງກຳລັງໜູນໂດຍກົງໃຫ້ແກ່ບັນດາຂະແໜງອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ, ປະດິດສ້າງຈຸດສຸມ; ເປີດກວ້າງການລົງທຶນເຂົ້າໃນການຜະລິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດ, ສ້າງກຳລັງຄວາມສາມາດຜະລິດໃໝ່, ຮັບປະກັນການສະໜອງສິນຄ້າທີ່ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສົ່ງອອກ.

ຫວຽດນາມ ກໍຈະສຸມໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສົ່ງເສີມການຄ້າ ແລະ ການຈຳໜ່າຍສິນຄ້າຜ່ານແອັບດີຈີຕອນ, ຊ່ວຍສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບຕະຫຼາດ, ໃຫ້ຄຳປຶກສາກ່ຽວກັບນິຕິກຳໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຕະຫຼາດພາຍໃນປະເທດ; ຍູ້ແຮງບັ້ນຂົນຂວາຍ “ຊາວ ຫວຽດນາມ ຊົມໃຊ້ສິນຄ້າ ຫວຽດນາມ”.

ເພື່ອປະຕິບັດສຳເລັດເປົ້າໝາຍພັດທະນາປີ 2025, ຫວຽດນາມ ຕ້ອງລະດົມກຳລັງແຮງສັງລວມໃນທຸກຂົງເຂດ. ດ້ວຍຈິດໃຈຮີບເຮັ່ງ, ຂ້ຽວຂາດພວມແຜ່ກະຈາຍໃນທົ່ວລະບົບເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ບໍ່ພາດໂອກາດພັດທະນາ, ໝູນໃຊ້ເຂດພັດທະນາໃໝ່, ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕໃນໄຕມາດທີ III ແລະ ທັງປີນີ້ໃນທັນທີ./.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມໃຫຍ່​ອົງ​ຄະ​ນະ​ພັກ​ຕາ​ແສງ ເຫງ້ຍ​ຈູ, ແຂວງ​ຮຶງ​ອຽນ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມໃຫຍ່​ອົງ​ຄະ​ນະ​ພັກ​ຕາ​ແສງ ເຫງ້ຍ​ຈູ, ແຂວງ​ຮຶງ​ອຽນ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 14 ກໍລະກົດ, ຢູ່ແຂວງ ຮຶງອຽນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຊີ້ນຳຢູ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຜູ້ແທນອົງຄະນະພັກຄັ້ງທີ 1 ຕາແສງ ເຫງ້ຍຈູ ອາຍຸການ 2025 – 2030.
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