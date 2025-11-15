ຂ່າວສານ
ຊ່ວຍເຫຼືອເງິນຈຳນວນ 700 ຕື້ດົ່ງ ໃຫ້ແກ່ 4 ແຂວງພາກກາງແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກໄພພິບັດທຳມະຊາດ
ບ້ວງເງິນດັ່ງກ່າວ ເພື່ອແນໃສ່ຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາທ້ອງຖິ່ນສຸມໃສ່ຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນກໍ່ສ້າງເຮືອນຄືນໃໝ່, ສ້ອມແປງຫຼັງຄາເຮືອນ; ສັບຊ້ອນຊຸມຊົນເຂດຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພທຳມະຊາດໃຫ້ເປັນປົກກະຕິໂດຍດ່ວນ, ຟື້ນຟູບັນດາພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຈຳເປັນກ່ຽວກັບການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ການຄົມມະນາຄົມ, ຊົນລະປະທານ,…
ຕາມການສະຖິຕິພື້ນຖານຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແລ້ວ, ໄພທຳມະຊາດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນເຂດນັບແຕ່ແຂວງ ຮ່າຕິງ ເຖິງ ດັກລັກ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ຫາຍສາບສູນ 90 ຄົນ; ຜູ້ຖືກບາດເຈັບ 273 ຄົນ; ມີເຮືອນເກືອບ 2.300 ຫຼັງຖືກຫັກພັງ, ເປເພ; ການປູກເຂົ້າ, ທັນຍາຫານໃນເນື້ອທີກວ່າ 160.700 ເຮັກຕາຖືກເສຍຫາຍ; ມີສັດໃຫຍ່, ສັດປີກກວ່າ 455.000 ໂຕ; ເຮືອ, ກ່ຳປັ່ນກວ່າ 680 ລຳຖືກເປເພ; ກະຊັງປູກລ້ຽງສິນໃນນ້ຳກວ່າ 63.300 ອັນຖືກເສຍຫາຍ; ລະບົບຄອງເໝືອງ, ເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມຖືກເຊາະເຈືອນ, ເປເພຢ່າງໜັກໜ່ວງ… ຄາດວ່າລວມມູນຄ່າການເສຍຫາຍເກືອບ 27.300 ຕື້ດົ່ງ (ກວ່າ 1 ຕື້ USD).