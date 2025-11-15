Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເງິນ​ຈຳ​ນວນ 700 ຕື້​ດົ່ງ​ ໃຫ້​ແກ່ 4 ແຂວງ​ພາກ​ກາງ​ແກ້​ໄຂ​ຜົນ​ຮ້າຍ​ຢ້ອນຫຼັງ​ຈາກ​ໄພ​ພິ​ບັດ​ທຳ​ມະ​ຊາດ

ວັນທີ 14 ພະຈິກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ລົງເຊັນຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອເງິນຈຳນວນ 700 ຕື້ດົ່ງ (ກວ່າ 26,5 ລ້ານ USD) ຈາກແຫຼ່ງງົບປະມານສູນກາງສຳຮອງປີ 2025 ໃຫ້ແກ່ 04 ທ້ອງຖິ່ນ, ລວມມີ: ນະຄອນ ເຫວ້, ແຂວງ ກວ໋າງງາຍ, ແຂວງ ຢາລາຍ ແລະ ແຂວງ ດັກລັກ ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກໄພທຳມະຊາດ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມທາງໄກຊີ້ນຳກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກໄພພິບັດທຳມະຊາດ (ພາບ: VGP)

ບ້ວງເງິນດັ່ງກ່າວ ເພື່ອແນໃສ່ຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາທ້ອງຖິ່ນສຸມໃສ່ຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນກໍ່ສ້າງເຮືອນຄືນໃໝ່, ສ້ອມແປງຫຼັງຄາເຮືອນ; ສັບຊ້ອນຊຸມຊົນເຂດຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພທຳມະຊາດໃຫ້ເປັນປົກກະຕິໂດຍດ່ວນ, ຟື້ນຟູບັນດາພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຈຳເປັນກ່ຽວກັບການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ການຄົມມະນາຄົມ, ຊົນລະປະທານ,…

        ຕາມການສະຖິຕິພື້ນຖານຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແລ້ວ, ໄພທຳມະຊາດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນເຂດນັບແຕ່ແຂວງ ຮ່າຕິງ ເຖິງ ດັກລັກ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ຫາຍສາບສູນ 90 ຄົນ; ຜູ້ຖືກບາດເຈັບ 273 ຄົນ; ມີເຮືອນເກືອບ 2.300 ຫຼັງຖືກຫັກພັງ, ເປເພ; ການປູກເຂົ້າ, ທັນຍາຫານໃນເນື້ອທີກວ່າ 160.700 ເຮັກຕາຖືກເສຍຫາຍ; ມີສັດໃຫຍ່, ສັດປີກກວ່າ 455.000 ໂຕ; ເຮືອ, ກ່ຳປັ່ນກວ່າ 680 ລຳຖືກເປເພ; ກະຊັງປູກລ້ຽງສິນໃນນ້ຳກວ່າ 63.300 ອັນຖືກເສຍຫາຍ; ລະບົບຄອງເໝືອງ, ເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມຖືກເຊາະເຈືອນ, ເປເພຢ່າງໜັກໜ່ວງ… ຄາດວ່າລວມມູນຄ່າການເສຍຫາຍເກືອບ 27.300 ຕື້ດົ່ງ (ກວ່າ 1 ຕື້ USD).

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ໃນອາຍຸການໃໝ່, ແນວໂຮມປະເທດ ແຂວງ ໄທງວຽນ ກຳນົດສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບການຕິດຕາມກວດກາ, ຕີລາຄາໃນສັງຄົມ, ເສີມຂະຫຍາຍລັກສະນະອະທິປະໄຕ, ສ້າງຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມທາງສັງຄົມ, ປຸກລຸກຈິດໃຈສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງຂອງປະຊາຊົນ.
