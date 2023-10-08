ຂ່າວສານ
ຊູແອັດ ປະກາດບ້ວງເງິນໜູນຊ່ວຍດ້ານການທະຫານຄັ້ງທີ 14 ໃຫ້ແກ່ຢູແກຼນ
ຊູແອັດ ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ຢູແກຼນ ບ້ວນເງິນໜູນຊ່ວຍດ້ານການທະຫານໃໝ່ມີມູນຄ່າ ປະມານ 199 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ນີ້ແມ່ນແຈ້ງການໂດຍທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຊູແອັດ Pal Jonson ປະກາດໃນການປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວໃນວັນທີ 6 ຕຸລາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Stockhom. ທ່ານ Jonson ກໍ່ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ລັດຖະບານ ໄດ້ມອບໝາຍໜ້າທີ່ໃຫ້ບັນດາກຳລັງປະກອບອາວຸດພິຈາລະນາວ່າ ຊູແອັດ ອາດຈະສົ່ງເຮືອບິນສູ້ຮົບ Jas Gripen ໃຫ້ແກ່ ຢູແກຼນ ຫຼື ບໍ່?. ຄາດວ່າ, ກອງທັບ ຊູແອັດ ຈະໃຫ້ການຕີລາຄາກ່ຽວກັບບັນຫານີ້ໃນວັນທີ 6 ພະຈິກ ຈະມາເຖິງ.
ບ້ວງເງິນໜູນຊ່ວຍດ້ານການທະຫານໃໝ່ຈະແມ່ນບ້ວງເງິນໜູນຊ່ວຍດ້ານການທະຫານຄັ້ງທີ 14 ຂອງ ຊູແອັດ ໃຫ້ແກ່ ຢູແກຼນ ນັບແຕ່ເກີດການປະທະກັນ, ອັນໄດ້ຍົກຍອດມູນຄ່າການໜູນຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການທະຫານຂອງປະເທດນີ້ໃຫ້ແກ່ ຢູແກຼນ ຂຶ້ນເປັນ 1,9 ຕື້ ກ່ວາໂດລາສະຫະລັດ.