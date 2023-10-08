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ຂ່າວສານ

ຊູແອັດ ປະກາດບ້ວງເງິນໜູນຊ່ວຍດ້ານການທະຫານຄັ້ງທີ 14 ໃຫ້ແກ່ຢູແກຼນ

ທ່ານ Jonson ກໍ່ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ລັດຖະບານ ໄດ້ມອບໝາຍໜ້າທີ່ໃຫ້ບັນດາກຳລັງປະກອບອາວຸດພິຈາລະນາວ່າ ຊູແອັດ ອາດຈະສົ່ງເຮືອບິນສູ້ຮົບ Jas Gripen ໃຫ້ແກ່ ຢູແກຼນ ຫຼື ບໍ່?
ທ່ານ Pal Jonson, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຊູແອັດ (ພາບ:Reuters)

ຊູແອັດ ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ຢູແກຼນ ບ້ວນເງິນໜູນຊ່ວຍດ້ານການທະຫານໃໝ່ມີມູນຄ່າ ປະມານ 199 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ນີ້ແມ່ນແຈ້ງການໂດຍທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຊູແອັດ Pal Jonson ປະກາດໃນການປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວໃນວັນທີ 6 ຕຸລາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Stockhom. ທ່ານ Jonson ກໍ່ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ລັດຖະບານ ໄດ້ມອບໝາຍໜ້າທີ່ໃຫ້ບັນດາກຳລັງປະກອບອາວຸດພິຈາລະນາວ່າ ຊູແອັດ ອາດຈະສົ່ງເຮືອບິນສູ້ຮົບ Jas Gripen ໃຫ້ແກ່ ຢູແກຼນ ຫຼື ບໍ່?. ຄາດວ່າ, ກອງທັບ ຊູແອັດ ຈະໃຫ້ການຕີລາຄາກ່ຽວກັບບັນຫານີ້ໃນວັນທີ 6 ພະຈິກ ຈະມາເຖິງ.

ບ້ວງເງິນໜູນຊ່ວຍດ້ານການທະຫານໃໝ່ຈະແມ່ນບ້ວງເງິນໜູນຊ່ວຍດ້ານການທະຫານຄັ້ງທີ 14 ຂອງ ຊູແອັດ ໃຫ້ແກ່ ຢູແກຼນ ນັບແຕ່ເກີດການປະທະກັນ, ອັນໄດ້ຍົກຍອດມູນຄ່າການໜູນຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການທະຫານຂອງປະເທດນີ້ໃຫ້ແກ່ ຢູແກຼນ ຂຶ້ນເປັນ 1,9 ຕື້ ກ່ວາໂດລາສະຫະລັດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອາເມລິກາ ເນລະເທດເຈົ້າໜ້າທີ່ການທູດ ລັດເຊຍ 2 ທ່ານ

ອາເມລິກາ ເນລະເທດເຈົ້າໜ້າທີ່ການທູດ ລັດເຊຍ 2 ທ່ານ

ໂຄສົກທ່ານໜຶ່ງຂອງກະຊວງນີ້ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ເພື່ອໂຕ້ຕອບເລື່ອງ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ເນລະເທດນັກການທູດ 2 ທ່ານຂອງ ສະຖານທູດ ອາເມລິກາ ປະຈຳ ມົດສະກູ.
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