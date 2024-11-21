ຂ່າວສານ
ຊຸກຍູ້ຄວາມໄວເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ, ສ້າງທ່ວງທ່າໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ຫວຽດນາມ - ມາເລເຊຍ
ການຢ້ຽມຢາມ ມາເລເຊຍຢ່າງເປັນທາງການຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ແລະ ພັນລະຍາເພື່ອແນໃສ່ສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງການຕ່າງປະເທດຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIII ຂອງພັກ, ໃນນັ້ນໃຫ້ບຸລິມະສິດພັດທະນາການພົວພັນກັບບັນດາປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ ແລະ ອາຊຽນ. ໃນຂະນະນັ້ນ, ມາເລເຊຍ ແມ່ນປະເທດມີທີ່ຕັ້ງພູມີສາດສຳຄັນຢູ່ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງ, ມີຜົນກະທົບໃນອາຊຽນ ແລະ ຈະດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນປະທານອາຊຽນ 2025. ມາເລເຊຍ ກໍ່ໄດ້ຮັບການຕີລາຄາວ່າແມ່ນແບບຢ່າງທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການພັດທະນາ.
ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດພວມມີການພັດທະນາອັນດີງາມ
ການຢ້ຽມຢາມມາເລເຊຍຢ່າງເປັນທາງການຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ແລະ ພັນລະຍາໄດ້ດຳເນີນໃນສະພາບການພົວພັນສອງຝ່າຍ ຫວຽດນາມ ແລະ ມາເລເຊຍ ມີການພັດທະນາຢ່າງແຮງ ແລະ ຮອບດ້ານ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນນັບແຕ່ເວລາສອງປະເທດຍົກລະດັບຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ໃນປີ 2015. ຫວຽດນາມ ແມ່ນປະເທດ ອາຊຽນໜຶ່ງດຽວ ເຊິ່ ມາເລເຊຍ ສ້າງຕັ້ງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ.
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ມາເລເຊຍນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ. ສອງປະເທດໄດ້ສົມທົບຫຼັກໝັ້ນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນເປັນປະຈຳ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນອາຊຽນ. ຫວຽດນາມ ແລະ ມາເລເຊຍ ລ້ວນແຕ່ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນທີ່ສຳຄັນຂອງກັນ.
ກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ, ຫວຽດນາມແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືທາງການຄ້າສຳຄັນຂອງ ມາເລເຊຍ, ປັດຈຸບັນ ມາເລເຊຍ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືທາງການຄ້າໃຫຍ່ອັນດັບທີສອງຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ອາຊຽນ ແລະ ຢືນອັນດັບທີ 11 ໃນທົ່ວໂລກ. ຫວຽດນາມແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືທາງການຄ້າໃຫຍ່ອັນດັບທີ 3 ຂອງ ມາເລເຊຍໃນອາຊຽນ. ສອງປະເທດມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ສາມາດເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືແບບພິເສດໃນຂົງເຂດຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນຄື: ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ການຄ້າເອເລັກໂຕນິກ ແລະ ພະລັງງານແບບຍືນຍົງໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກ. ທ່ານ ເລຮ່ວາຍຈຸງ ຫົວໜ້າຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກຖືວ່າ:
ມາເລເຊຍພວມພັດທະນາຢ່າງແຮງກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນ, ເຕັກໂນໂລຢີສີຂຽວຄື: ບັນດາເສົາຄ້ຳຂອງແຜນການເສດຖະກິດ “Malaysia Madani” ໂດຍທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Anwar Ibrahim ເປັນຜູ້ລິເລີ່ມເພື່ອແນໃສ່ນຳມາເລເຊຍກາຍເປັນປະເທດທີ່ມີລາຍຮັບສູງ, ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ຫວຽດນາມພວມກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດໃໝ່, ສັງກາດບຸກບືນຂອງຊາດດ້ວຍການກຳນົດທິດໃຫຍ່ທີ່ສຸດ, ໃນນັ້ນກ່ຽວກັບດ້ານເສດຖະກິດແມ່ນປົດປ່ອຍ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາກຳລັງຜະລິດໃໝ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນ, ເຕັກໂນໂລຢີສີຂຽວ ເຊິ່ງມາເລເຊຍຖືເປັນສຳຄັນພັດທະນາ ແລະ ແມ່ນທ່າແຮງຂອງ ມາເລເຊຍ. ນີ້ຈະແມ່ນການປະສານສົມທົບທີ່ດີ, ຜ່ານນັ້ນ ຫວຽດນາມ ແລະ ມາເລເຊຍ ອາດຈະເພີ່ມເຕີມເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ສ້າງກຳລັງແຮງໃຫ້ກັນເພື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະພັດທະນາໃໝ່ຂອງແຕ່ລະປະເທດ.
ໃນການພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ, ຫວຽດນາມ ແລະ ມາເລເຊຍມີການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ. ການແລກປ່ຽນດ້ານການສຶກສາ ແລະ ວັດທະນະທຳ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ສືບຕໍ່ພັດທະນາ, ຊ່ວຍເພີ່ມທະວີຄວາມເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນແລະກັນ. ສອງປະເທດລ້ວນແຕ່ຕີລາຄາສູງບັນດາຄູນຄ່າທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານຂອງກັນ. ປັດຈຸບັນ ປະຊາຄົມຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ມາເລເຊຍມີປະມານ 30.000 ຄົນ; ມີນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາຫວຽດນາມ ຮຽນຢູ່ ມາເລເຊຍ ເກືອບ 1.100 ຄົນ.
ການຢ້ຽມຢາມແມ່ນຂີດໝາຍໃໝ່ໃນການພົວພັນສອງຝ່າຍ
ບົນພື້ນຖານການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດພວມມີການພັດທະນາອັນດີງາມ, ການຢ້ຽມຢາມແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ສອງຝ່າຍເພີ່ມທະວີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ, ສ້າງທ່ວງທ່າໃຫ້ແກ່ການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ມີປະສິດທິຜົນກ່ວາເກົ່າ. ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ມີການພົບປະກັບບັນດາການນຳສູງສຸດຂອງມາເລເຊຍ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຈະມີບົດກ່າວປາໄສນະໂຍບາຍສຳຄັນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ມາເລເຊຍ ຊຶ່ງແມ່ນມະຫາວິທະຍາໄລແຖວໜ້າຂອງ ມາເລເຊຍ; ມີການພົບປະກັບບັນດາວິສາຫະກິດ, ຊາວຫວຽດນາມອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ…ທ່ານ ເລຮ່ວາຍຈຸງ ຫົວໜ້າຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກເນັ້ນໜັກວ່າ:
ການຢ້ຽມຢາມແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ການນຳສອງປະເທດແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາສາກົນ, ພາກພື້ນ, ສະພາບການຂອງແຕ່ລະປະເທດ. ຈາກນັ້ນ, ເພີ່ມທະວີຄວາມເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນແລະກັນ ແລະ ປັບປຸງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ. ຜ່ານນັ້ນ ບັນລຸໄດ້ບັນດາຂໍ້ຕົກລົງເພື່ອຍົກລະດັບການພົວພັນຫວຽດນາມ - ມາເລເຊຍ ຢ່າງຮອບດ້ານ.
ປີ 2025, ມາເລເຊຍຈະສວມບົດບາດເປັນປະທານອາຊຽນ, ໃນສະພາບການອາຊຽນສະເຫຼີມສະຫຼອງ 10 ປີແຫ່ງການສ້າງຕັ້ງປະຊາຄົມອາຊຽນ, ຜ່ານວິໄສທັດປະຊາຄົມອາຊຽນ 2045, ວາງອອກການກຳນົດທິດຍຸດທະສາດໃນ 20 ປີຈະມາເຖິງ. ບັນດາບຸລິມະສິດຂອງ ມາເລເຊຍຈະສຸມໃສ່ບາງຂົງເຂດເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມມຸ່ງຫວັງທີ່ພວມປ່ຽນແປງຂອງພາກພື້ນ, ລວມມີ: ການເພີ່ມທະວີບົດບາດເປັນໃຈກາງຂອງອາຊຽນ, ເພີ່ມທະວີການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນພາຍໃນກຸ່ມ, ຊຸກຍູ້ກຳລັງຄວາມສາມາດຂອງອາຊຽນ ໃນການໝູນໃຊ້ບັນດາຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານໃນວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ, ພ້ອມທັງຂຸດຄົ້ນຜົນປະໂຫຍດຂອງການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີໃໝ່. ຜ່ານການຢ້ຽມຢາມ, ຫວຽດນາມ ກໍ່ຢັ້ງຢືນການສະໜັບສະໜູນ ເລື່ອງມາເລເຊຍ ປະຕິບັດສຳເລັດໜ້າທີ່ສຳຄັນຍິ່ງໃນປີຕໍ່ໄປ, ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສົມທົບກັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ ແລະ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກເພື່ອກໍ່ສ້າງປະຊາຄົມ ອາຊຽນສາມັກຄີ, ເປັນເອກະພາບ, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືພາຍໃນກຸ່ມ, ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດເປັນໃຈກາງໃນບັນດາບັນຫາຢູ່ພາກພື້ນ. ການຢ້ຽມຢາມ ມາເລເຊຍຢ່າງເປັນທາງການຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມແມ່ນຂີດໝາຍສຳຄັນ, ຊຸກຍູ້ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ, ສ້າງທ່ວງທ່າໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ຫວຽດນາມ - ມາເລເຊຍ ມີການພັດທະນາຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.